Съедобное искусство: как филиппинец превращает круизный шведский стол в выставку

Филиппинец превращает фрукты, шоколад и лёд в произведения искусства на лайнерах

Талант к резьбе часто ассоциируют с деревом, но на круизных лайнерах он всё чаще "переселяется" на тарелку. 53-летний филиппинец Альфред Дизон уже три десятилетия превращает фрукты и шоколад в мини-скульптуры, которые гости фотографируют чаще, чем десерты.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Фруктовая тарелка

Его работы стали заметной частью сервировки на борту круизного лайнера Marella Explorer. Об этом сообщает Cruise Industry News со ссылкой на пресс-релиз Marella Cruises.

От "столицы резьбы" до круизного шведского стола

Альфред родом из Паэте в провинции Лагуна — места, которое называют филиппинской "столицей резьбы по дереву". Первые навыки он получил в семье, а позже нашёл свою нишу в кулинарии: вместо дерева начал работать с тем, что под рукой на кухне и в кондитерском цехе.

Свое мастерство он превратил в профессию и восемь лет занимался резьбой по фруктам на лайнерах Marella Cruises. На борту такие детали — не просто украшение: они задают настроение шведскому столу и становятся акцентом на тематических ужинах и специальных мероприятиях.

Из чего он делает скульптуры и почему это непросто

В качестве "полотна" Альфред использует не только фрукты. В ход идут лёд, овощи, сыр и шоколад — материалы с разным характером и поведением. Он подчёркивает, что универсального подхода здесь нет: один продукт держит форму, другой крошится, третий тает или скользит.

Среди любимых материалов для резьбы — дыни: арбузы, медовые дыни и канталупы. По его словам, они удобны сразу по двум причинам: размер позволяет делать крупные композиции, а текстура и контрастные оттенки помогают "проявлять" узор.

Что именно вырезает мастер и какие работы считает самыми необычными

На борту можно увидеть всё: от цветочных орнаментов на дынях до ледяных фигур драконов, дельфинов и лебедей. При этом Альфред признаётся, что самыми странными для него стали не очередные "фруктовые цветы", а предметы, которые обычно вообще не связывают с карвингом.

Он говорит, что на один фрукт уходит примерно 10 минут — важна скорость: на лайнере оформление блюд и витрин требует регулярного обновления, а продукты должны выглядеть свежими и безопасными для подачи.

Зачем всё это гостям круиза

Для пассажиров такие скульптуры работают как часть впечатления от путешествия: люди останавливаются, рассматривают детали, обсуждают, как это сделано из "обычных ингредиентов". Альфреду нравится именно этот эффект — когда еда становится не только вкусной, но и эмоциональной точкой дня.

Сравнение: карвинг дома и карвинг на круизном лайнере

Дома карвинг чаще выглядит как хобби или разовый декор для праздника: достаточно одного арбуза, пары ножей и спокойного темпа. На лайнере всё иначе: работы должны появляться регулярно, выдерживать яркий свет, поток гостей и требования сервиса. Плюс важна "универсальность" — мастер работает не только с фруктами, но и с льдом, сыром, шоколадом и овощами, подстраиваясь под меню и формат мероприятий.

Плюсы и минусы фруктовой резьбы как части сервиса

Красивый декор может усиливать атмосферу отдыха, но он требует дисциплины и точных навыков.

• Плюсы: визуальный "вау-эффект" на шведском столе; узнаваемый стиль лайнера; возможность подчеркнуть тематику вечера (например, морские мотивы, цветочные композиции).

• Минусы: жёсткие сроки и зависимость от качества продуктов; сложность хранения и подачи; ограничения по материалам (лёд тает, шоколад хрупкий, некоторые фрукты быстро теряют вид).