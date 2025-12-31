Съедобное искусство: как филиппинец превращает круизный шведский стол в выставку

Талант к резьбе часто ассоциируют с деревом, но на круизных лайнерах он всё чаще "переселяется" на тарелку. 53-летний филиппинец Альфред Дизон уже три десятилетия превращает фрукты и шоколад в мини-скульптуры, которые гости фотографируют чаще, чем десерты.
Его работы стали заметной частью сервировки на борту круизного лайнера Marella Explorer. Об этом сообщает Cruise Industry News со ссылкой на пресс-релиз Marella Cruises.
Альфред родом из Паэте в провинции Лагуна — места, которое называют филиппинской "столицей резьбы по дереву". Первые навыки он получил в семье, а позже нашёл свою нишу в кулинарии: вместо дерева начал работать с тем, что под рукой на кухне и в кондитерском цехе.
Свое мастерство он превратил в профессию и восемь лет занимался резьбой по фруктам на лайнерах Marella Cruises. На борту такие детали — не просто украшение: они задают настроение шведскому столу и становятся акцентом на тематических ужинах и специальных мероприятиях.
В качестве "полотна" Альфред использует не только фрукты. В ход идут лёд, овощи, сыр и шоколад — материалы с разным характером и поведением. Он подчёркивает, что универсального подхода здесь нет: один продукт держит форму, другой крошится, третий тает или скользит.
Среди любимых материалов для резьбы — дыни: арбузы, медовые дыни и канталупы. По его словам, они удобны сразу по двум причинам: размер позволяет делать крупные композиции, а текстура и контрастные оттенки помогают "проявлять" узор.
На борту можно увидеть всё: от цветочных орнаментов на дынях до ледяных фигур драконов, дельфинов и лебедей. При этом Альфред признаётся, что самыми странными для него стали не очередные "фруктовые цветы", а предметы, которые обычно вообще не связывают с карвингом.
Он говорит, что на один фрукт уходит примерно 10 минут — важна скорость: на лайнере оформление блюд и витрин требует регулярного обновления, а продукты должны выглядеть свежими и безопасными для подачи.
Для пассажиров такие скульптуры работают как часть впечатления от путешествия: люди останавливаются, рассматривают детали, обсуждают, как это сделано из "обычных ингредиентов". Альфреду нравится именно этот эффект — когда еда становится не только вкусной, но и эмоциональной точкой дня.
Дома карвинг чаще выглядит как хобби или разовый декор для праздника: достаточно одного арбуза, пары ножей и спокойного темпа. На лайнере всё иначе: работы должны появляться регулярно, выдерживать яркий свет, поток гостей и требования сервиса. Плюс важна "универсальность" — мастер работает не только с фруктами, но и с льдом, сыром, шоколадом и овощами, подстраиваясь под меню и формат мероприятий.
Красивый декор может усиливать атмосферу отдыха, но он требует дисциплины и точных навыков.
• Плюсы: визуальный "вау-эффект" на шведском столе; узнаваемый стиль лайнера; возможность подчеркнуть тематику вечера (например, морские мотивы, цветочные композиции).
• Минусы: жёсткие сроки и зависимость от качества продуктов; сложность хранения и подачи; ограничения по материалам (лёд тает, шоколад хрупкий, некоторые фрукты быстро теряют вид).
