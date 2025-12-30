Япония в лапах страха: чего ждать от агрессивных медведей зимой

В Японии участились случаи нападения медведей — The Guardian

В Японии в этом году кандзи-иероглифом года стал знак "медведь" — и для жителей северо-восточных регионов это прозвучало почти как констатация факта. На фоне рекордного числа встреч с животными и сообщений о нападениях тема вышла далеко за пределы новостных лент и стала частью повседневной жизни.

Фото: flickr.com by flowcomm, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Медведь

Даже зима, которая раньше воспринималась как естественная пауза, теперь не гарантирует быстрого затишья. Об этом сообщает The Guardian.

Рекордные цифры и география проблемы

По данным властей Осаки, в этом году зарегистрировали около 400 случаев появления медведей — в 2024-м их было меньше 100. В числе резонансных историй — нападение на 70-летнюю женщину возле дома, а также эпизод, когда медведь схватил и утащил собаку. Похожие сообщения идут из разных регионов, а самые северные префектуры оказались в эпицентре волны инцидентов.

Отдельно подчёркивается статистика по стране: министерство охраны окружающей среды сообщало, что с апреля по ноябрь от нападений погибли 13 человек, а общее число нападений достигло 197 — это тоже рекорд.

Почему медведи чаще выходят к людям

Эксперты связывают активность с дефицитом естественного корма — желудей и буковых орехов. В поисках еды животные заходят в жилые кварталы, на фермерские участки и в пригороды, где их привлекают фрукты вроде хурмы и бытовые отходы.

Ситуацию осложняет и человеческий фактор: не хватает лицензированных охотников, многие из них пожилые, а традиционные "пограничные" зоны сатояма — переход между лесом и деревней — исчезают там, где сельские общины стареют и сокращаются. В результате медведи всё чаще появляются даже в декабре и январе, когда раньше ожидали стабильной спячки.

Как реагируют власти и чего ждут дальше

В Осаки ввели режим чрезвычайных мер и продлили его до конца года: жителям советуют избегать прогулок на рассвете и поздно вечером, убирать хурму и другие плоды с деревьев, а также внимательнее относиться к маршрутам у лесной кромки. В других префектурах меры ещё жёстче: например, в Аките, где фиксировали больше всего случаев, власти привлекали силы самообороны для отлова и регулирования численности.

Надежды на 2026 год есть: местные жители рассчитывают, что урожайность бука восстановится и животным будет проще найти корм в естественной среде. Но специалисты предупреждают, что "качели" могут повторяться, а устойчивое решение — это сочетание безопасности, управления отходами, защиты сельхозугодий и восстановления понятной границы между лесом и поселениями.

Что снижает риск встреч в городе и что помогает в лесу

В городской среде лучше всего работают меры "без приманок": убранные фрукты (хурма, яблоки), закрытые контейнеры, чистые дворы и освещённые подходы к дому. В лесу важнее поведенческая профилактика: движение группой, шум (колокольчики), внимательность на тропе и заранее продуманный маршрут.