Эти маршруты в России стираются с карты: куда стоит успеть съездить, пока не поздно

Туризм

Многие природные и культурные маршруты в России стремительно меняются — из-за климата, массового туризма и оттока местных жителей. Пока одни места теряют инфраструктуру, другие балансируют между популярностью и разрушением. Путешественники всё ещё могут увидеть их своими глазами и одновременно поддержать их сохранение. Об этом сообщает платформа "Дзен".

Туристка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Туристка

Маршруты, которые стоит увидеть, пока они существуют

В России есть направления, где туризм напрямую влияет на будущее территории. Чем ответственнее путешественники, тем выше шанс, что эти места не исчезнут с карты.

Маршрут №77 по Горному Алтаю когда-то был символом советского пешего туризма. Сегодня он частично заброшен: тропы зарастают, избы-приюты не работают, а ориентироваться приходится по старым схемам. При этом маршрут по-прежнему открывает дикую природу Алтая — перевалы, альпийские луга и ледниковые озёра. Возвращение туристов может дать импульс к восстановлению инфраструктуры.

Маршрут №30 "Через горы к морю" остаётся одним из самых известных походов Кавказа. Его проблема — перегрузка: мусор, стихийные стоянки, сходы с троп. Выбор непиковых месяцев и строгое следование маршрутам позволяют снизить давление на экосистему и сохранить заповедные долины.

Природа, которая уходит быстрее, чем кажется

Некоторые точки меняются буквально на глазах. Ледник Алибек в Карачаево-Черкесии ежегодно сокращается, и путь к нему стал символом климатических изменений. Пеший подъём вместо поездок на внедорожниках помогает сохранить тишину и уменьшить нагрузку на ущелье.

Подножие Эльбруса сталкивается с другой проблемой — избытком инфраструктуры. Канатные дороги и застройка упрощают доступ, но увеличивают количество отходов и вытаптывание троп. Пешие маршруты и выбор небольших гостевых домов снижают этот эффект.

Культурные территории под угрозой

Соловецкие острова живут в основном за счёт туризма. Здесь сокращается постоянное население, а многие сервисы работают сезонно. Остановка в местных гостевых домах и экскурсии с локальными гидами становятся прямой поддержкой островов.

Похожая ситуация — в деревнях Вологодской области. Старинные избы, резные наличники и деревянные храмы сохраняются, пока есть интерес со стороны путешественников. Покупка изделий у местных мастеров помогает удерживать жизнь в этих сёлах.

Сравнение: массовый туризм и бережные поездки

Массовый туризм даёт быстрый экономический эффект, но часто разрушает ландшафт и инфраструктуру. Бережные путешествия развиваются медленнее, но поддерживают природу, локальный бизнес и культурную среду. Во втором случае выигрывают и территория, и сами туристы — за счёт более глубоких впечатлений.

Советы шаг за шагом для бережных путешествий

  1. Планируйте поездку вне пикового сезона.

  2. Выбирайте поезд или автобус вместо самолёта, если возможно.

  3. Ходите по официальным тропам и не создавайте новых.

  4. Останавливайтесь в небольших гостевых домах и эко-отелях.

  5. Поддерживайте местные кафе, гидов и ремесленников.

Популярные вопросы об осознанных путешествиях

Что такое slow travel?
Это формат поездок без спешки, с длительным пребыванием в одном месте и погружением в среду.

Как выбрать экологичное жильё?
Ориентируйтесь на сертификаты Green Key или "Листок жизни" и реальные практики сортировки отходов.

Можно ли путешествовать ответственно в популярных регионах?
Да, если выбирать экотропы, соблюдать правила и избегать перегруженных локаций.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
