Корфу умеет быть разным: один остров — три сценария отпуска без спешки

Туризм

Корфу давно закрепил за собой статус одного из самых узнаваемых курортов Греции и по сей день остается направлением, подходящим для самых разных путешествий. Остров сочетает богатую историю, выразительную архитектуру, природу и разнообразный отдых — от прогулок по старинным кварталам до уединённых пляжей. Для тех, кто планирует первую поездку, важно заранее понять, когда ехать и чем заняться. Об этом сообщает Lonely Planet.

Корфу, Греция
Фото: commons.wikimedia.org by George C. Tsiagalakis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Корфу, Греция

Почему Корфу подходит для первого путешествия

Корфу расположен в Ионическом море и отличается редким для греческих островов сочетанием пышной зелени и исторического наследия. Здесь сохранились следы сразу нескольких эпох: в облике городов заметны венецианские, французские и британские мотивы. Старый город Корфу внесён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и считается удобной отправной точкой для коротких поездок.

Если времени немного, прогулки по узким улочкам, площадям и набережной дают полное представление об атмосфере острова. Для длительного отпуска Корфу раскрывается через природу, пляжи и активные маршруты, где легко чередовать спокойный отдых и насыщенные впечатления.

Когда лучше ехать на Корфу

Средиземноморский климат делает остров круглогодичным направлением. Лето — самый популярный период, когда курорты заполнены, а море максимально тёплое. Весной и осенью здесь спокойнее, мягкая погода подходит для экскурсий, трекинга и поездок по острову.

Особое место занимает Пасха, когда религиозные традиции переплетаются с масштабными уличными событиями. В феврале на острове проходит карнавал в венецианском стиле, привлекающий любителей праздников и музыки. Зима дождливая, но именно в этот период Корфу позволяет увидеть повседневную жизнь местных жителей без туристической суеты.

Как добраться и передвигаться по острову

Международный аэропорт Иоанниса Каподистрии принимает рейсы из Афин круглый год, а в сезон — чартеры из разных стран. Паромное сообщение связывает Корфу с материковой Грецией и Италией, а также с Албанией и соседними Ионическими островами.

Внутри острова удобно пользоваться автобусами: городскими и междугородними. Они доходят даже до отдалённых деревень и пляжей. Для большей свободы путешественники часто выбирают аренду автомобиля — это особенно удобно для поездок вдоль побережья и в горные районы.

Чем заняться на Корфу

Корфу предлагает разнообразие занятий даже для короткого визита. Старый город с его аркадами Листона, крепостями и музеями подойдёт для неспешных прогулок. Дворец Ахиллион с садами и панорамными видами остаётся популярной точкой маршрутов, несмотря на реставрацию интерьеров.

Любителям активного отдыха подойдёт Корфу Трейл — маршрут длиной более 200 километров, пересекающий остров с юга на север. Побережье Корфу насчитывает сотни пляжей: от протяжённых песчаных до скрытых бухт. Среди наиболее известных — Палеокастрица, Сидари, Порто Тимони и Агиос Георгиос.

Сравнение форматов отдыха на Корфу

Корфу подходит для разных сценариев путешествия. Городской отдых ориентирован на прогулки, музеи, рестораны и ночную жизнь. Пляжный формат предполагает перемещение вдоль побережья и выбор курортных зон. Активный отдых включает трекинг, аренду лодок и поездки в малодоступные бухты. Каждый формат легко комбинировать в рамках одного отпуска.

Где остановиться и что попробовать

На Корфу представлен широкий выбор жилья — от бюджетных студий у моря до бутик-отелей в исторических зданиях. Гастрономия острова выделяется локальными блюдами, которые редко встречаются в других регионах Греции. Среди них — софрито из телятины, пастицада с пряным соусом и бурдето из рыбы с острым томатным соусом.

Советы по планированию поездки на Корфу

  1. Определите формат отдыха заранее: пляжный, активный или смешанный.

  2. В высокий сезон бронируйте жильё и транспорт заранее.

  3. Для исследования удалённых пляжей выбирайте аренду авто или лодки.

  4. Планируйте визит в Старый город в утренние часы, чтобы избежать наплыва туристов.

Популярные вопросы о путешествии на Корфу

Сколько дней нужно для первого визита?
От 4-5 дней для знакомства с островом до двух недель для неспешного отдыха.

Когда на Корфу меньше туристов?
Весной и осенью, вне школьных каникул и летнего сезона.

Подходит ли Корфу для самостоятельных поездок?
Да, благодаря развитому транспорту и большому выбору жилья.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
