Туризм больше не на обочине: отрасль получила статус, который экономит миллионы

Туризм включили в приоритетные отрасли экономики — Мишустин
Туризм

Туристическая отрасль в России получила дополнительную государственную поддержку на долгосрочной основе. Правительство включило туризм в перечень приоритетных видов экономической деятельности, что позволит компаниям сохранить важную финансовую льготу. Решение затрагивает как крупные организации, так и малый бизнес в сфере путешествий.

туристы пара
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
туристы пара

Туризм официально признан приоритетной отраслью

Правительство РФ утвердило обновлённый перечень видов экономической деятельности для применения единого пониженного тарифа страховых взносов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ размещён на официальном портале правовой информации и вступает в силу с 1 января 2026 года.

В перечень включены виды деятельности, связанные с предоставлением услуг временного проживания, а также работа турагентств и других организаций, оказывающих услуги в сфере туризма. Это означает, что отрасль официально закрепила за собой статус приоритетной.

Что даёт бизнесу пониженный тариф страховых взносов

Сохранение пониженного тарифа на уровне 15% позволит предприятиям туриндустрии продолжить пользоваться налоговыми послаблениями в 2026 году. В Ассоциации туроператоров России уточнили, что речь идёт как об организациях, так и об индивидуальных предпринимателях.

Для применения льготы необходимо соблюдение двух условий. Основной код ОКВЭД по туризму должен быть указан в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, а не менее 70% дохода компании или ИП должно формироваться за счёт туристической деятельности. Если доля профильного дохода опускается ниже этого порога, право на пониженный тариф утрачивается с начала года.

Почему это решение важно для отрасли

Представители турбизнеса отмечают, что значительная часть расходов в отрасли приходится на фонд оплаты труда. Это касается гидов, администраторов, менеджеров, сотрудников ресепшен, горничных, поваров, официантов и персонала трансферных служб.

"У туркомпаний, отелей, экскурсионных бюро и ресторанов значительная часть затрат приходится на фонд оплаты труда. Даже небольшое повышение взносов сильно увеличивает расходы. Пониженный тариф — это реальная экономия, которая помогает бизнесу выживать и развиваться", — подчеркнули в Ассоциации туроператоров России.

С учётом высокой сезонности туризма и нестабильного спроса такая мера снижает финансовую нагрузку и повышает устойчивость компаний.

Кого касается новая мера поддержки

Под действие распоряжения подпадают:

  • гостиницы и другие средства размещения;
  • туроператоры и турагентства;
  • экскурсионные бюро;
  • организации, предоставляющие сопутствующие туристические услуги.

Таким образом, поддержка охватывает ключевые сегменты туристической инфраструктуры, включая внутренний и въездной туризм.

Популярные вопросы о пониженном тарифе для туризма

Когда вступает в силу новое правило?
С 1 января 2026 года.

Касается ли это индивидуальных предпринимателей?
Да, при соблюдении условий по ОКВЭД и доле доходов.

Можно ли потерять льготу в течение года?
Да, если доля профильного дохода упадёт ниже 70%.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
