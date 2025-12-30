Туризм больше не на обочине: отрасль получила статус, который экономит миллионы

Туристическая отрасль в России получила дополнительную государственную поддержку на долгосрочной основе. Правительство включило туризм в перечень приоритетных видов экономической деятельности, что позволит компаниям сохранить важную финансовую льготу. Решение затрагивает как крупные организации, так и малый бизнес в сфере путешествий.
Правительство РФ утвердило обновлённый перечень видов экономической деятельности для применения единого пониженного тарифа страховых взносов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ размещён на официальном портале правовой информации и вступает в силу с 1 января 2026 года.
В перечень включены виды деятельности, связанные с предоставлением услуг временного проживания, а также работа турагентств и других организаций, оказывающих услуги в сфере туризма. Это означает, что отрасль официально закрепила за собой статус приоритетной.
Сохранение пониженного тарифа на уровне 15% позволит предприятиям туриндустрии продолжить пользоваться налоговыми послаблениями в 2026 году. В Ассоциации туроператоров России уточнили, что речь идёт как об организациях, так и об индивидуальных предпринимателях.
Для применения льготы необходимо соблюдение двух условий. Основной код ОКВЭД по туризму должен быть указан в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, а не менее 70% дохода компании или ИП должно формироваться за счёт туристической деятельности. Если доля профильного дохода опускается ниже этого порога, право на пониженный тариф утрачивается с начала года.
Представители турбизнеса отмечают, что значительная часть расходов в отрасли приходится на фонд оплаты труда. Это касается гидов, администраторов, менеджеров, сотрудников ресепшен, горничных, поваров, официантов и персонала трансферных служб.
"У туркомпаний, отелей, экскурсионных бюро и ресторанов значительная часть затрат приходится на фонд оплаты труда. Даже небольшое повышение взносов сильно увеличивает расходы. Пониженный тариф — это реальная экономия, которая помогает бизнесу выживать и развиваться", — подчеркнули в Ассоциации туроператоров России.
С учётом высокой сезонности туризма и нестабильного спроса такая мера снижает финансовую нагрузку и повышает устойчивость компаний.
Под действие распоряжения подпадают:
Таким образом, поддержка охватывает ключевые сегменты туристической инфраструктуры, включая внутренний и въездной туризм.
Когда вступает в силу новое правило?
С 1 января 2026 года.
Касается ли это индивидуальных предпринимателей?
Да, при соблюдении условий по ОКВЭД и доле доходов.
Можно ли потерять льготу в течение года?
Да, если доля профильного дохода упадёт ниже 70%.
