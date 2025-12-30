Туризм больше не на обочине: отрасль получила статус, который экономит миллионы

Туризм включили в приоритетные отрасли экономики — Мишустин

Туристическая отрасль в России получила дополнительную государственную поддержку на долгосрочной основе. Правительство включило туризм в перечень приоритетных видов экономической деятельности, что позволит компаниям сохранить важную финансовую льготу. Решение затрагивает как крупные организации, так и малый бизнес в сфере путешествий.

Туризм официально признан приоритетной отраслью

Правительство РФ утвердило обновлённый перечень видов экономической деятельности для применения единого пониженного тарифа страховых взносов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ размещён на официальном портале правовой информации и вступает в силу с 1 января 2026 года.

В перечень включены виды деятельности, связанные с предоставлением услуг временного проживания, а также работа турагентств и других организаций, оказывающих услуги в сфере туризма. Это означает, что отрасль официально закрепила за собой статус приоритетной.

Что даёт бизнесу пониженный тариф страховых взносов

Сохранение пониженного тарифа на уровне 15% позволит предприятиям туриндустрии продолжить пользоваться налоговыми послаблениями в 2026 году. В Ассоциации туроператоров России уточнили, что речь идёт как об организациях, так и об индивидуальных предпринимателях.

Для применения льготы необходимо соблюдение двух условий. Основной код ОКВЭД по туризму должен быть указан в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, а не менее 70% дохода компании или ИП должно формироваться за счёт туристической деятельности. Если доля профильного дохода опускается ниже этого порога, право на пониженный тариф утрачивается с начала года.

Почему это решение важно для отрасли

Представители турбизнеса отмечают, что значительная часть расходов в отрасли приходится на фонд оплаты труда. Это касается гидов, администраторов, менеджеров, сотрудников ресепшен, горничных, поваров, официантов и персонала трансферных служб.

"У туркомпаний, отелей, экскурсионных бюро и ресторанов значительная часть затрат приходится на фонд оплаты труда. Даже небольшое повышение взносов сильно увеличивает расходы. Пониженный тариф — это реальная экономия, которая помогает бизнесу выживать и развиваться", — подчеркнули в Ассоциации туроператоров России.

С учётом высокой сезонности туризма и нестабильного спроса такая мера снижает финансовую нагрузку и повышает устойчивость компаний.

Кого касается новая мера поддержки

Под действие распоряжения подпадают:

гостиницы и другие средства размещения;

туроператоры и турагентства;

экскурсионные бюро;

организации, предоставляющие сопутствующие туристические услуги.

Таким образом, поддержка охватывает ключевые сегменты туристической инфраструктуры, включая внутренний и въездной туризм.

Популярные вопросы о пониженном тарифе для туризма

Когда вступает в силу новое правило?

С 1 января 2026 года.

Касается ли это индивидуальных предпринимателей?

Да, при соблюдении условий по ОКВЭД и доле доходов.

Можно ли потерять льготу в течение года?

Да, если доля профильного дохода упадёт ниже 70%.