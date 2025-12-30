Рельсы тянут через границу регионов: пассажирское сообщение хотят упростить радикально

Маршрут Ростов — Таганрог — Иловайск включили в транспортные планы министр Бондаренко

Между Ростовской областью и Донецкой народной республикой планируют расширить железнодорожное пассажирское сообщение. В частности, рассматривается запуск прямой электрички из Ростова-на-Дону в Иловайск без пересадок. Новый маршрут должен упростить поездки между регионами и повысить транспортную доступность.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Путешествие в поезде

Прямое железнодорожное сообщение между Ростовом и ДНР

Речь идет о запуске электропоезда, который будет следовать из Ростова-на-Дону через Таганрог и завершать маршрут в городе Иловайск на территории Донецкой народной республики. Проект находится в стадии проработки и рассматривается как дополнение к уже действующим поездам, сообщает rostovgazeta.ru.

Как уточняет Донецкое агентство новостей со ссылкой на министра транспорта ДНР Александра Бондаренко, инициатива направлена не на отмену существующих рейсов, а на расширение возможностей для пассажиров.

"Мы не отменяем действующие поезда. Наша задача — дублировать маршрут новым подвижным составом, предоставив гражданам дополнительную, более современную возможность для поездок в Ростовскую область", — отметил министр транспорта ДНР Александр Бондаренко, сообщает ДАН.

Какие поезда планируют использовать

По предварительной информации, на маршруте предполагается задействовать современные электропоезда, которые уже эксплуатируются в других регионах России. Такие составы отличаются повышенным уровнем комфорта и адаптированы для регулярных пригородных и межрегиональных перевозок.

Ожидается, что запуск электрички позволит сократить время в пути и сделать поездки более удобными для жителей Ростовской области и ДНР, особенно для тех, кто регулярно перемещается между регионами по работе или личным делам.

На каком этапе находится проект

Техническая готовность со стороны ДНР, по словам представителей региональных властей, уже есть. Однако для запуска стабильного пассажирского сообщения необходимо завершить подготовку нормативно-правовой базы. Этот этап считается ключевым для обеспечения регулярности и безопасности перевозок.

Инициатива организации прямого железнодорожного сообщения с историческими регионами ранее поступила от вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина. Власти рассматривают проект как часть более широкой программы развития транспортной инфраструктуры.

Контекст: ситуация на железной дороге в регионе

На фоне обсуждения нового маршрута ранее в Ростовской области фиксировались сбои в движении поездов. Несколько десятков составов выбились из графика из-за схода грузового поезда с рельсов на перегоне Кизитеринка — Проточный. Инцидент повлиял на расписание, однако к инициативе запуска нового сообщения он отношения не имеет.

Популярные вопросы о железнодорожном сообщении Ростов — ДНР

Когда может быть запущена электричка?

Точные даты не называются, проект находится в разработке.

Будут ли отменены действующие поезда?

Нет, новый маршрут планируется как дополнение.

Какие города войдут в маршрут?

Ростов-на-Дону, Таганрог и Иловайск.