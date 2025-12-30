Итальянская кухня стала мозаикой регионов в списке ЮНЕСКО: Рим собирает гостей за одним столом

ЮНЕСКО признала итальянскую кухню нематериальным культурным наследием

В декабре 2025 года Рим словно получил официальный повод праздновать собственный вкус — от Пьяцца Навона до маленьких тратторий город жил в ритме ужинов и встреч.

Фото: freepik гнёзда из пасты с тефтелями

На улицах было больше разговоров о пасте и семейных рецептах, чем о сезонных распродажах. И это был не просто туристический ажиотаж, а реакция на событие национального масштаба. Об этом сообщает Reuters.

Что решил комитет ЮНЕСКО и почему это важно для Италии

Комитет ЮНЕСКО на заседании в Нью-Дели официально включил итальянскую национальную кухню в список нематериального культурного наследия человечества. Для страны это признание воспринимается шире, чем "любовь к карбонаре": речь о том, что кухня рассматривается как социальный ритуал, который собирает семьи и поддерживает локальные сообщества.

Итальянские власти подчеркивали именно эту идею, когда запускали процесс подготовки заявки в 2023 году. В такой логике ценность — не в одном конкретном блюде, а в живой культурной среде: в привычке готовить вместе, передавать рецепты и сохранять региональные особенности, которые меняются от провинции к провинции.

Как Рим отреагировал на новость

В переполненных римских ресторанах эмоции не скрывали ни местные, ни туристы. В заведениях, где заказывают спагетти карбонара и аматричану как обязательную часть программы, решение ЮНЕСКО стало темой номер один. Менеджер ресторана Энн Лузьетти оценила произошедшее однозначно:

"Я бы сказала, что это, наконец, заслуженное признание заслуг итальянской кухни в целом и нашего Рима в частности", — сказала менеджер предприятия Энн Лузьетти.

На практике это означает и новый импульс для гастротуризма: люди едут не только "посмотреть Колизей", но и попробовать город на вкус — в траттории, на рынках, в семейных кафе, где кухня ощущается как часть повседневной жизни.

Итальянская кухня как "мозаика" регионов

В сообщениях о голосовании подчеркивается, что Италия представляла свою гастрономию как набор разных культурных пластов: от ломбардского оссобуко до апульской пасты орекьетте. Такой подход хорошо объясняет, почему решение ЮНЕСКО воспринимается как признание идентичности: итальянская кухня — это одновременно традиция и разнообразие, в котором нет единственной "правильной" версии.

Отдельный символизм добавило и место заседания в Нью-Дели: голосование проходило в историческом комплексе, что усилило ощущение "официального" культурного жеста, а не формальной галочки в списке.

Чем "включение кухни" отличается от признания отдельного блюда

В отличие от ситуаций, когда отмечают конкретный продукт или рецепт, здесь в фокусе оказалась кухня как система. То есть ЮНЕСКО отмечает не тарелку пасты сама по себе, а уклад: семейные обеды, локальные ингредиенты, ремесло, привычку учиться готовить у старших и сохранять региональные различия. Такой формат признания ближе к идее культурной практики, которую можно "прожить" — например, на ужине в траттории или в домашней кухне.