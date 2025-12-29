Зима в Европе крепчает, Канары греют: Гран-Канария удерживает солнце, когда дома только куртки и снег

Мягкий климат Гран-Канарии, роскошные спа и уникальные дюны ждут гостей

Когда в Европе зима только набирает силу, на Гран-Канарии можно спокойно гулять в лёгкой одежде при +20 °C. Всего несколько часов лёта — и без смены часовых поясов вы оказываетесь в тёплом атлантическом оазисе с пляжами, спа и природными пейзажами.

Такой формат отдыха идеально подходит для короткой перезагрузки в холодный сезон. Об этом рассказывает The Sun.

Почему Гран-Канария — удачный выбор зимой

Гран-Канария остаётся одним из самых стабильных направлений для зимнего отдыха в Европе. Мягкий климат, солнце даже в январе и комфортная температура делают остров привлекательным для тех, кто не готов лететь далеко.

Особенно популярен юго-восток острова, район Маспаломас, где сочетаются ухоженные курорты, океан и природные заповедники. Здесь нет ощущения перегруженного туристического центра, но при этом инфраструктура развита на высоком уровне.

Отель в Маспаломасе: тишина, спа и ощущение уединения

Пятизвёздочный отель в Маспаломасе позиционируется как место для спокойного отдыха без суеты. Одной из ключевых точек притяжения стал спа-центр с новой сауной, купелью с холодной водой и зоной гидротерапии. Формат предполагает полное расслабление — гости могут пользоваться пространством без ограничений, включая традиционную для европейских спа практику отдыха без купальных костюмов.

Даже короткий визит в спа легко превращается в полноценный ритуал восстановления. Контрастные процедуры, тишина и вид на зелёные зоны создают ощущение приватного ретрита, а массажи с панорамными окнами, выходящими в ботанический сад, усиливают эффект отдыха.

Питание: не "шведский стол", а ресторанный формат

Одно из приятных отличий от классических отелей "всё включено" — возможность обедать по меню. В ресторане у бассейна подают салаты, морепродукты, кальмары, креветки и свежий хлеб, а не стандартный буфет. Это делает отдых более камерным и спокойным.

Ужин также варьируется: в одни дни предлагают шведский стол, в другие — блюда по меню. Среди запоминающихся вариантов — итальянское барбекю с домашней пастой и свежим мясом или рыбой, приготовленными на гриле по заказу.

За пределами отеля: рестораны и набережная

Набережная Маспаломаса компактная, но живая. Здесь легко найти пляжные бары для коктейля перед ужином с видом на Атлантику. В одном из местных итальянских ресторанов можно поужинать неаполитанской пиццей и получить лимончелло от заведения — приятная деталь, которая добавляет ощущение неспешного курортного вечера.

Дюны Маспаломаса — природная визитка острова

Главной природной точкой поездки становятся дюны Маспаломаса. Это охраняемый заповедник площадью около 400 гектаров, где песчаные холмы и лагуны создают ощущение настоящей пустыни. До дюн легко дойти пешком от отеля, а лучшее время для прогулки — "золотой час" ближе к вечеру, когда жара спадает и свет становится мягким.

Экскурсии и более активный отдых

Тем, кто хочет больше движения, подойдёт поездка в Пуэрто-Рико — курорт примерно в 20 минутах езды. Здесь больше магазинов, ночных заведений и морских экскурсий. Популярный вариант — двух с половиной часовая прогулка на катере для наблюдения за китами и дельфинами. Даже если морских млекопитающих не удаётся увидеть, организаторы часто предлагают бесплатный повторный выход в море.

Моган и спа-день как альтернатива пляжу

Город Моган — ещё одна точка, заслуживающая внимания. В одном из самых роскошных отелей курорта можно приобрести дневной абонемент, включающий доступ к спа и обед. Комплекс окружён садами, а в зоне отдыха есть подогреваемый бассейн с гидротерапией, джакузи и ванночки для ног с горячей и холодной водой.

Особый интерес вызывают процедуры с использованием местных материалов. Например, пилинг с чёрным вулканическим песком с северных пляжей острова, за которым следует массаж с ароматическими маслами, характерными для региона.

Популярные вопросы о зимнем отдыхе на Гран-Канарии

Какая температура зимой?

Днём часто держится около +18…+22 °C, вечером становится прохладнее, но комфортно для прогулок.

Подойдёт ли остров для короткого уикенда?

Да, благодаря короткому перелёту и компактным курортам поездка на 3-4 дня вполне оправдана.

Что выбрать: пляж или экскурсии?

Лучше сочетать оба формата — утром океан и спа, днём прогулки или поездки по острову.

Такой трёхдневный ретрит на Гран-Канарии легко превращается в привычку: тёплый климат, спокойный ритм и разнообразие впечатлений делают остров особенно привлекательным именно в холодные зимние месяцы.