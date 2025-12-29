300 лет на службе гурманов: чем прославился самый старый ресторан мира Botín

В испанском ресторане Botín Гойя носил еду, а Хемингуэй писал романы

В центре Мадрида есть ресторан, вокруг которого за три века вырос целый клуб легенд — от Гойи до Хемингуэя. Sobrino de Botín, известный просто как Botín, отмечает 300-летие и продолжает работать почти так же, как и много поколений назад: с простой кухней, старой печью на дровах и интерьерами, напоминающими музей.

История места переплетена с королевскими автографами, подземными ходами и даже байкой о призраке в погребе. Об этом рассказывает Smithsonianmag.

Botín: что это за ресторан и почему о нём столько говорят

Botín открыт в 1725 году и находится в историческом центре Мадрида. Его называют рестораном с самым длинным непрерывным режимом работы, а Книга рекордов Гиннесса признала его самым старым рестораном в мире. За свою историю заведение переживало тяжёлые периоды — от Гражданской войны в Испании до пандемии COVID-19, когда многие рестораны по всему миру закрывались.

Вокруг Botín много культурных "якорей". Легенда приписывает молодому Франсиско Гойе работу носильщиком в ресторане. Эрнест Хемингуэй связал заведение с финальной сценой романа "И восходит солнце", а стены украшают подписи испанских монархов разных эпох.

От "дома еды" к ресторану в современном смысле

Здание, где расположен Botín, старше самого ресторана: изначально это был частный дом, построенный не позднее конца XVI века. В XVIII веке Кандидо Ремис открыл здесь таверну и назвал её Sobrino de Botín — "Племянник Ботина". По семейной линии упоминается французский повар Жан Ботин, работавший при дворе Габсбургов.

В ранние времена Botín был скорее casa de comida — местом, где уставшие торговцы могли поесть рядом с рынками, включая район Пласа-Майор. По описанию в материале, формат отличался от привычного ресторана: путешественники приносили свои продукты, а повар готовил из них еду. Уже в XIX веке заведение постепенно приблизилось к "ресторанной" модели с обслуживанием у стола и более оформленным меню.

Внутри как в музее: детали, которые запоминаются

Интерьеры Botín сознательно не "осовременивают" до стерильного глянца — наоборот, здесь ценят ощущение времени. Гости видят деревянные балки, традиционную плитку и работу мастеров сервиса, включая эффектную нарезку хамона, которую в тексте называют искусством "испанской скрипки".

Семья Гонсалес, которая владеет Botín с 1930 года, подчёркивает приверженность подлинности и простоте.

По его словам, ресторан ежедневно обслуживает около 800 гостей и готовит в печи десятки мясных блюд — в том числе целых поросят и ягнят.

Подвал, тайный ход и легенда о призраке

Самая "киношная" часть Botín — погреб. Спускаясь по лестнице, посетители попадают в самую старую часть здания с арочными кирпичными сводами, остатками старых помещений и атмосферой, из-за которой в рассказах легко появляются тайны.

В материале говорится о скрытой двери и туннеле, который когда-то мог быть частью подземной сети города. Гид Альфонсо Муньос объясняет, что такие ходы могли использоваться и для бытовых задач, и для более серьёзных целей: например, укрытий в неспокойные времена. Там же "по традиции" обитает и призрак — недовольный клиент, который якобы разбил тарелки и был "оставлен" в подвале в качестве наказания.

Кухня без показной сложности: ставка на продукт и традицию

Botín не пытается быть лабораторией высокой гастрономии. Смысл меню — в классике: простые испанские блюда, качество ингредиентов и техника, доведённая до автоматизма. В тексте упоминаются морепродукты с чесноком, кальмары, куропатки, сезонный гаспачо и, конечно, фирменное медленно запечённое поросёнок — блюдо, которое стало гастрономическим символом ресторана.

Отдельная гордость — дровяная печь, которую берегут как реликвию. Её поддерживают в стабильном режиме, чтобы не допускать перепадов температуры, способных повредить конструкцию.

Популярные вопросы о ресторане Botín

Почему Botín называют самым старым рестораном в мире?

Потому что его признала Книга рекордов Гиннесса, отмечая непрерывную работу заведения с XVIII века.

Чем Botín известен в первую очередь?

Историей и традиционной кухней, особенно медленно запечённым поросёнком, а также связями с писателями и культурными легендами.

Правда ли, что в подвале есть тайный ход и "призрак"?

В материале описаны рассказы о скрытом проходе и местной легенде о призраке недовольного клиента, который якобы "остался" в погребе.

Меняется ли ресторан со временем?

Да, но аккуратно: упоминаются обновления айдентики, сайта и юбилейное меню, при этом базовая философия — простота и традиция — сохраняется.