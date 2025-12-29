Суровый Север Урала начинается здесь: хребет на 16 километров, где троп почти не существует

Средний Урал редко ассоциируется с высокими горами, однако именно здесь находится его наивысшая точка. Гора Ослянка выделяется не только абсолютной высотой, но и суровым северным характером. Это место притягивает подготовленных туристов, которые ищут масштабные пейзажи и ощущение настоящей уральской дикой природы. Об этом сообщает проект "Вы ушли с маршрута".
Ослянка расположена на севере Пермского края и считается самой высокой точкой Среднего Урала. Ее максимальная отметка достигает 1119 метров над уровнем моря. Гора представляет собой не одиночную вершину, а протяженный хребет, вытянутый с севера на юг почти на 16 километров.
Для Среднего Урала наличие сразу нескольких пиков выше тысячи метров — редкое явление. Именно поэтому Ослянка давно стала ориентиром для туристов, альпинистов и любителей сложных маршрутов.
Рельеф Ослянки отличается крутыми склонами, особенно с северной и восточной сторон. Значительная часть поверхности покрыта курумниками — россыпями крупных камней, которые усложняют передвижение. Погода здесь меняется быстро: даже летом возможны сильные ветра и резкое похолодание.
Зимой и ранней весной маршрут требует особой осторожности. На отдельных участках возможен сход лавин, поэтому без соответствующего опыта и снаряжения подниматься на гору не рекомендуется.
Осень на Ослянке ценят за обилие ягод. Путешественники отмечают, что в это время гора буквально усыпана брусникой, клюквой, черникой и шикшей. Летом преобладают моховые тундровые участки и редколесье, а зимой хребет превращается в суровый снежный массив с панорамными видами.
Зимний сезон особенно популярен у любителей лыжных походов и снегоходных маршрутов, однако он требует серьезной физической подготовки и навыков ориентирования.
Наиболее распространенная точка старта — поселок Большая Ослянка, расположенный у подножия горы на берегу реки Косьва. До вершины отсюда примерно 8-10 километров по пересеченной местности.
История поселка сложная. В прошлом здесь находился лагерный пункт, позже — колония особого режима. В начале 2000-х годов населенный пункт был заброшен. Сегодня это почти безлюдное место с остатками строений и характерной атмосферой северных промышленных поселков.
Существуют и другие варианты подъема, в том числе со стороны Средней Усьвы. Эти маршруты считаются более протяженными и не менее сложными. Они подходят для опытных туристов, готовых к автономным переходам и изменчивым погодным условиям.
В отличие от более доступных и популярных гор региона, Ослянка выделяется протяженностью хребта, высотой и сложностью рельефа. Здесь меньше оборудованных троп и туристической инфраструктуры, зато больше ощущения изоляции и первозданности. Это направление выбирают те, кому важен не комфорт, а сам опыт прохождения сложного маршрута.
Поход на самую высокую точку Среднего Урала имеет свои особенности.
При этом стоит учитывать и сложности.
Трезво оцените уровень физической подготовки.
Изучите прогноз погоды и лавинную обстановку.
Подберите подходящее снаряжение для сезона.
Рассмотрите вариант похода с опытной группой.
Планируйте маршрут с запасом по времени.
Подходит ли Ослянка для новичков?
Нет, маршрут требует опыта и хорошей физической формы.
Когда лучше идти на Ослянку?
Лето и ранняя осень подходят для пеших походов, зима — для подготовленных лыжных маршрутов.
Есть ли инфраструктура на маршруте?
Практически нет, маршрут автономный.
Дерево, которое меняет цвет прямо во время цветения, может стать главным украшением сада. Как вырастить манака да серра и сохранить его декоративность.