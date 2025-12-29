Рязань превращает центр в карту развлечений: где искать концерты, мастер-классы и гастрофестиваль

Выражение "новогодняя столица" за последние годы прочно вошло в обиход и каждый раз вызывает живой интерес у путешественников. Это не просто красивый титул, а масштабный туристический проект с насыщенной праздничной программой. В сезоне 2025/2026 этот статус вновь получила Рязань, подтвердив свой опыт и потенциал. Об этом сообщает сервис "Яндекс Путешествия".
Проект "Новогодние столицы России" был запущен Министерством культуры РФ в 2012 году с целью развития внутреннего и въездного туризма. Каждый год экспертный совет Минкульта рассматривает заявки городов и выбирает победителя, оценивая инфраструктуру, опыт проведения массовых мероприятий и готовность принять большой поток гостей.
Город, получивший звание, готовит авторскую новогоднюю программу. В ней обязательно отражаются региональные особенности: ремёсла, традиции, гастрономия, история и культурные символы. Неотъемлемым атрибутом праздника становится снежинка — символ новогодней столицы, которую каждый город создаёт в собственном стиле и из разных материалов.
С момента запуска проекта звание получили:
Казань — 2012/2013
Вологда — 2013/2014
Владимир — 2014/2015
Сортавала — 2015/2016
Тамбов — 2016/2017
Ханты-Мансийск — 2017/2018
Тула — 2018/2019
Рязань — 2019/2020
Калуга — 2020/2021
Нижний Новгород — 2021/2022
Новосибирск — 2022/2023
Суздаль — 2023/2024
Киров — 2024/2025
Часто выбор совпадает с юбилеем города. Так, Тамбов стал новогодней столицей в год 380-летия, Нижний Новгород — в год 800-летия, Киров — к 650-летию, а Суздаль — к тысячелетию.
Каждый город стремился выделиться. В Сортавалу запускали ретропоезд из Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийск украшали миллионами огней, в Туле действовала программа лояльности для туристов, Калуга оформила улицы в космической тематике, а Новосибирск распределил федеральные округа России по районам города. Нижний Новгород запомнился масштабом — на подготовку праздника были выделены сотни миллионов рублей, включая подарки от Правительства Москвы.
В новом сезоне Рязань принимает эстафету во второй раз. Исторический центр города разделён на тематические зоны, каждая из которых ориентирована на разные интересы гостей.
Праздничная программа не ограничивается центральными площадками. Туристы могут посетить цирк и театральные премьеры, покататься на катках Мюнстерской площади и Рязанской ВДНХ, отправиться на пешеходную экскурсию в поисках символических "хранителей города" или съездить в Константиново — родное село Сергея Есенина. Кульминацией станет новогодняя ночь на Лыбедском бульваре с концертами до двух часов ночи.
В отличие от мегаполисов вроде Новосибирска или Нижнего Новгорода, Рязань делает ставку на компактность, уют и тематическое зонирование. Это позволяет комфортно путешествовать пешком, чередуя уличные активности с посещением музеев, кафе и тёплых площадок.
Поездка имеет очевидные преимущества.
Среди минусов — высокая загруженность дорог в пиковые даты и дефицит отелей в центре города.
Не планируйте поездку на вечер пятницы и последние выходные перед Новым годом.
Если в городе нет мест, рассмотрите загородные отели.
Одевайтесь тепло — большая часть мероприятий проходит на улице.
Планируйте отдых без перегруза, чередуя прогулки и помещения.
Если встречаете Новый год дома, приезжайте в Рязань на каникулах — программа действует до конца праздников.
Что даёт городу этот статус?
Рост туристического потока и повышение узнаваемости.
Подходит ли Рязань для поездки с детьми?
Да, программа включает семейные и детские площадки.
Сколько дней нужно на поездку?
Оптимально 2-3 дня, чтобы спокойно охватить основные зоны.
