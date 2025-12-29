Рязань превращает центр в карту развлечений: где искать концерты, мастер-классы и гастрофестиваль

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Выражение "новогодняя столица" за последние годы прочно вошло в обиход и каждый раз вызывает живой интерес у путешественников. Это не просто красивый титул, а масштабный туристический проект с насыщенной праздничной программой. В сезоне 2025/2026 этот статус вновь получила Рязань, подтвердив свой опыт и потенциал. Об этом сообщает сервис "Яндекс Путешествия".

Молодая женщина в новогодней сказке
Фото: Desingned by Freepik by teksomolika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Что означает статус "Новогодняя столица России"

Проект "Новогодние столицы России" был запущен Министерством культуры РФ в 2012 году с целью развития внутреннего и въездного туризма. Каждый год экспертный совет Минкульта рассматривает заявки городов и выбирает победителя, оценивая инфраструктуру, опыт проведения массовых мероприятий и готовность принять большой поток гостей.

Город, получивший звание, готовит авторскую новогоднюю программу. В ней обязательно отражаются региональные особенности: ремёсла, традиции, гастрономия, история и культурные символы. Неотъемлемым атрибутом праздника становится снежинка — символ новогодней столицы, которую каждый город создаёт в собственном стиле и из разных материалов.

Какие города уже были новогодними столицами

С момента запуска проекта звание получили:

  1. Казань — 2012/2013

  2. Вологда — 2013/2014

  3. Владимир — 2014/2015

  4. Сортавала — 2015/2016

  5. Тамбов — 2016/2017

  6. Ханты-Мансийск — 2017/2018

  7. Тула — 2018/2019

  8. Рязань — 2019/2020

  9. Калуга — 2020/2021

  10. Нижний Новгород — 2021/2022

  11. Новосибирск — 2022/2023

  12. Суздаль — 2023/2024

  13. Киров — 2024/2025

Часто выбор совпадает с юбилеем города. Так, Тамбов стал новогодней столицей в год 380-летия, Нижний Новгород — в год 800-летия, Киров — к 650-летию, а Суздаль — к тысячелетию.

Чем удивляли разные новогодние столицы

Каждый город стремился выделиться. В Сортавалу запускали ретропоезд из Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийск украшали миллионами огней, в Туле действовала программа лояльности для туристов, Калуга оформила улицы в космической тематике, а Новосибирск распределил федеральные округа России по районам города. Нижний Новгород запомнился масштабом — на подготовку праздника были выделены сотни миллионов рублей, включая подарки от Правительства Москвы.

Рязань — новогодняя столица 2025/2026

В новом сезоне Рязань принимает эстафету во второй раз. Исторический центр города разделён на тематические зоны, каждая из которых ориентирована на разные интересы гостей.

  1. Процветающая зона у Рязанского цирка стала центральной площадкой с ёлкой, сценой и регулярными концертами по выходным.
  2. Семейная зона рядом с отелем "Старый город" предлагает мастерские Деда Мороза и Центр здоровья с обучением первой помощи.
  3. Индустриальная зона у кремля знакомит с новогодними арт-объектами от предприятий региона.
  4. Спортивная площадка у стадиона "Рязань Арена" принимает соревнования и мероприятия ГТО.
  5. Торговая зона на Лыбедском бульваре объединяет ярмарку и гастрофестиваль "Кухня Рязанского края".
  6. Хлебная зона на Почтовой улице посвящена местной гастрономии и знаковым ресторанам.
  7. Креативная зона в Новослободском сквере — это аллея авторских ёлок, мастер-классы и концерты.
  8. Художественная зона у главпочтамта приглашает в терем Деда Мороза и на выставки.

Чем заняться в Рязани на новогодних каникулах

Праздничная программа не ограничивается центральными площадками. Туристы могут посетить цирк и театральные премьеры, покататься на катках Мюнстерской площади и Рязанской ВДНХ, отправиться на пешеходную экскурсию в поисках символических "хранителей города" или съездить в Константиново — родное село Сергея Есенина. Кульминацией станет новогодняя ночь на Лыбедском бульваре с концертами до двух часов ночи.

Сравнение Рязани с другими новогодними столицами

В отличие от мегаполисов вроде Новосибирска или Нижнего Новгорода, Рязань делает ставку на компактность, уют и тематическое зонирование. Это позволяет комфортно путешествовать пешком, чередуя уличные активности с посещением музеев, кафе и тёплых площадок.

Плюсы и минусы поездки в новогоднюю Рязань

Поездка имеет очевидные преимущества.

  • Большое количество бесплатных мероприятий.
  • Разнообразие форматов для семей, детей и взрослых.
  • Удобное расположение недалеко от Москвы.

Среди минусов — высокая загруженность дорог в пиковые даты и дефицит отелей в центре города.

Советы шаг за шагом для туристов

  1. Не планируйте поездку на вечер пятницы и последние выходные перед Новым годом.

  2. Если в городе нет мест, рассмотрите загородные отели.

  3. Одевайтесь тепло — большая часть мероприятий проходит на улице.

  4. Планируйте отдых без перегруза, чередуя прогулки и помещения.

  5. Если встречаете Новый год дома, приезжайте в Рязань на каникулах — программа действует до конца праздников.

Популярные вопросы о новогодней столице

Что даёт городу этот статус?
Рост туристического потока и повышение узнаваемости.

Подходит ли Рязань для поездки с детьми?
Да, программа включает семейные и детские площадки.

Сколько дней нужно на поездку?
Оптимально 2-3 дня, чтобы спокойно охватить основные зоны.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
