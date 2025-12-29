Этот остров Японии живёт в другом ритме: как Хоккайдо меняет представление о стране и путешествиях

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Поездка в Японию почти всегда ассоциируется с Токио, Осакой или Киото, но есть регион, который ощущается как отдельная страна. Хоккайдо — самый северный остров Японии — живет в другом ритме, ближе к природе и сезону. Здесь меньше суеты и больше простора, снега, гор и горячих источников. Об этом сообщает Lonely Planet.

Niseko Mt. Resort Grand Hirafu
Фото: 本人撮影 self work by wakimasa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Niseko Mt. Resort Grand Hirafu

Почему Хоккайдо так отличается от остальной Японии

Хоккайдо — второй по величине остров страны и самый малонаселенный. Он известен природными ландшафтами, холодной зимой, мягким летом и любовью местных жителей к активному отдыху. Зимой сюда едут за знаменитым японским пухлым снегом Japow, летом — за походами, веломаршрутами и национальными парками.

Темп жизни здесь заметно спокойнее, чем в центральной Японии. Вместо плотной городской застройки — леса, вулканы, озера и небольшие города, где природа всегда рядом.

Когда лучше ехать на Хоккайдо

Зима — высокий сезон для любителей горных лыж и сноуборда. Курорт Нисеко давно стал международной точкой притяжения и особенно популярен у туристов из Австралии. С момента включения в Ikon Pass его популярность стабильно растет.

Лето — лучшее время для тех, кто предпочитает пешие маршруты, велопрогулки и поездки по живописным местам. Пейзажи становятся ярко-зелеными, а развитая железнодорожная сеть позволяет комфортно путешествовать по острову.

Сколько времени закладывать на поездку

Чтобы почувствовать Хоккайдо, а не просто пробежать по основным точкам, стоит выделить минимум неделю. Даже за 10-14 дней сложно охватить все: горячие источники Ноборибецу, зоопарк Асахикавы, треккинг в национальном парке Дайсецудзан и озерные пейзажи Тоя.

Как добраться и передвигаться

Большинство путешествий начинается с прилета в аэропорт Новый Титосе рядом с Саппоро. Оттуда удобно пересесть на поезд. Для поездок дольше недели и посещения удаленных локаций стоит рассмотреть аренду автомобиля.

Зимой в горных районах дороги сложные, поэтому отели Нисеко нередко советуют отказаться от вождения. Если есть опыт зимнего вождения и автомобиль с полным приводом, поездка возможна, но требует осторожности и международного водительского удостоверения.

Чем заняться на Хоккайдо

Одно из главных зимних развлечений — катание в Нисеко. Несколько курортных зон расположены вокруг горы Аннупури, а трассы с выходом прямо из отеля делают отдых максимально удобным. Летом популярны озеро Тоя, круизы по кальдере вулкана и поездки в Ноборибецу за онсенами.

Горячие источники доступны круглый год и считаются важной частью местной культуры. Перед купанием обязательно соблюдается ритуал очищения, а в самих купальнях ценятся тишина и спокойствие.

Хоккайдо и еда: отдельная причина приехать

Остров славится молочной продукцией, морепродуктами и региональными блюдами. Особой популярностью пользуется рамэн с кукурузой и сливочным маслом, свежие морские гребешки и соба. В Отару туристы специально заезжают за чизкейком LeTAO.

Даже обычные японские магазины формата convenience store здесь становятся гастрономическим открытием — от горячего кофе до десертов и готовых салатов.

Сравнение Хоккайдо с центральной Японией

Если Токио и Киото — это плотная застройка, быстрый ритм и культурные маршруты, то Хоккайдо предлагает простор, природу и сезонные активности. Здесь меньше туристической толпы, но больше возможностей для уединенного отдыха и активных путешествий.

Плюсы и минусы поездки на Хоккайдо

Хоккайдо ценят за чистый воздух, разнообразие природы и высокий уровень сервиса.

  • Отличные условия для зимнего спорта и летнего треккинга.
  • Развитый транспорт и качественные отели.
  • Яркая региональная кухня.

К минусам относят более высокие цены в курортных зонах и языковой барьер вне крупных городов.

Советы для первой поездки на Хоккайдо

  1. Установите переводчик на смартфон — английский понимают не везде.

  2. Уважайте местные правила, особенно в онсенах и традиционных отелях.

  3. Выбирайте японские отели и рёканы для полного погружения в культуру.

Популярные вопросы о поездке на Хоккайдо

Сколько денег нужно на поездку?
Цены выше среднего по Японии, особенно в Нисеко и Русуцу, но многое зависит от сезона.

Можно ли обойтись без машины?
В Саппоро — да, в сельских районах — сложнее.

Подходит ли Хоккайдо для летнего отдыха?
Да, это одно из лучших мест в Японии для активного лета.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
