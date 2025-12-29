Река забывает, куда течь: весной Сухона на несколько дней разворачивается вспять

Обратное течение Сухоны наблюдают у истока ежегодно — краеведы

Есть реки, которые годами ведут себя предсказуемо, а есть такие, что время от времени нарушают привычные правила. Сухона — как раз из второго типа: каждую весну она на несколько дней словно забывает, куда должна течь. Вода неожиданно начинает двигаться обратно, к истоку, создавая редкий для России природный эффект. Об этом сообщает Дзен.

Фото: Own work by Malanink, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Река Сухона

Сухона на карте Русского Севера

Сухона протекает целиком по территории Вологодской области и берет начало в Кубенском озере. Ее путь проходит через лесные массивы и равнинные участки, мимо поселков и исторических городов — Устья-Кубенского, Сокола, Тотьмы. В районе Великого Устюга Сухона соединяется с рекой Юг, образуя Северную Двину, одну из ключевых водных артерий Русского Севера.

При длине около 558 километров Сухона заметно отличается от большинства рек региона. Перепад высот между истоком и устьем составляет примерно 100 метров, что делает ее одной из самых пологих рек Европейской части России. Этот почти незаметный уклон играет решающую роль в необычном весеннем явлении.

Почему весной вода идет вспять

Обратное течение связано не с мистикой, а с особенностями гидрологии. Весной притоки Кубенского озера освобождаются ото льда раньше, чем основное русло Сухоны. Талые воды активно наполняют озеро, и его уровень начинает быстро расти.

В это же время сама Сухона все еще скована льдом и ледовыми заторами, из-за чего не может своевременно отводить воду. В определенный момент уровень воды в озере становится выше, чем в реке. Вода подчиняется гравитации и выбирает путь вниз — и на коротком участке этот путь оказывается направленным не к устью, а обратно, к истоку.

Как выглядит обратное течение

Снаружи это явление выглядит удивительно спокойно. Здесь нет бурных потоков или опасных водоворотов. Движение воды медленное, тягучее, заметное по льдинам, веткам или мусору, которые постепенно плывут в сторону Кубенского озера.

Рыба также реагирует на смену течения, но однозначного сценария нет. В разные годы она либо уходит в озеро, либо, наоборот, активнее заходит в реку — все зависит от температуры воды и скорости ледохода.

Роль плотины у истока

У истока Сухоны расположена Кубенская плотина, однако она не является причиной обратного течения. Ее основная функция — регулирование уровня воды в озере и защита прибрежных территорий от подтоплений.

Весной шлюзы открывают, но даже при этом приток воды может превышать пропускную способность реки. В результате плотина лишь слегка влияет на продолжительность или интенсивность обратного хода, оставаясь скорее элементом регулирования, чем управляющим механизмом.

Сколько длится разворот реки

Как правило, обратное течение сохраняется от нескольких дней до недели. Вода движется вспять на участке примерно 20-40 километров от истока. Распространенные рассказы о том, что река "идет назад до самой Тотьмы", не подтверждаются наблюдениями.

После полного схода льда уровень воды выравнивается, уклон восстанавливается, и Сухона возвращается к привычному направлению течения.

Сравнение Сухоны с типичными равнинными реками

Сухона заметно отличается от большинства равнинных рек России. Ее уклон минимален, течение спокойное, а реакция на сезонные изменения уровня воды — быстрая и чувствительная. В отличие от рек с выраженным перепадом высот, здесь даже небольшая разница уровней способна изменить направление движения воды. Это роднит Сухону скорее с озерно-речными системами, чем с классическими речными потоками.

Советы для наблюдения за обратным течением

Лучшее время — период активного таяния снега и вскрытия рек. Наблюдать удобнее всего у берегов, где хорошо видны льдины и плавающие предметы. Стоит учитывать погодные условия и не выходить на тонкий лед.

Популярные вопросы о реке Сухона

Почему обратное течение происходит не каждый год одинаково?

Скорость таяния льда и объем притоков зависят от погоды и температуры весны.

Можно ли увидеть это явление без специальной подготовки?

Да, оно заметно невооруженным глазом и не требует оборудования.

Опасно ли обратное течение для судоходства?

Обычно нет, так как движение воды остается медленным и контролируемым.