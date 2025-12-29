Новый год вышел на улицы и захватил города: где праздник превращается в грандиозное шоу

Новый год во многих странах давно вышел за рамки семейного застолья и превратился в масштабное уличное шоу. В разных уголках мира этот праздник отмечают с таким размахом, что фейерверки длятся километрами, а улицы наполняются сотнями тысяч людей. Где-то зажигают факелы, где-то небо заполняют дроны, а где-то Новый год встречают босиком на пляже. Об этом сообщает сервис "Яндекс Путешествия".

Фото: Новый год в Дубае — Бурдж-эль-Араб by Бенгин Ахмад, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бурдж-эль-Араб, фейерверк

Дубай, ОАЭ

Дубай уже много лет считается одной из главных мировых столиц новогодних шоу. В декабре и январе город живёт в режиме непрерывного праздника: с 5 декабря по 11 января здесь проходит Dubai Shopping Festival с концертами, розыгрышами и световыми инсталляциями.

Особое внимание традиционно привлекают шоу дронов над районом Bluewaters. Каждый вечер тысячи беспилотников создают в небе масштабные картины — от символов эмирата до абстрактных праздничных фигур. В этом сезоне представлены две программы: Dubai, City of Dreams и Celebrations.

Главным символом новогодней ночи остаётся небоскрёб "Бурдж-Халифа". За несколько минут до полуночи его фасад превращается в гигантский экран, где световое шоу синхронизируется с музыкой, фонтанами и дронами. Финалом становится фейерверк, который видно практически из любой точки города.

Сидней, Австралия

Новогодний салют в Сиднее — один из самых узнаваемых в мире. Его проводят с 1996 года, и каждый раз шоу собирает сотни тысяч зрителей. Основные события разворачиваются в гавани: вечером проходит парад судов, авиашоу и "семейный" салют.

Ровно в полночь над мостом Харбор-Бридж начинается главное пиротехническое представление. Фейерверки запускают с десятков точек по всей бухте, благодаря чему салют выглядит объёмным и многослойным. Это зрелище транслируют национальные телеканалы, чтобы его могли увидеть жители всей страны.

Нью-Йорк, США

Хотя главным зимним праздником в США считается Рождество, Новый год здесь отмечают особенно шумно. Центральной точкой притяжения становится Таймс-сквер, где 31 декабря собираются десятки тысяч человек.

Кульминация праздника — знаменитый Ball Drop. За минуту до полуночи хрустальный шар начинает медленно опускаться с флагштока на здании One Times Square и достигает низа ровно в 00:00. Традиции уже более ста лет, и за это время она стала одним из символов Нового года во всём мире.

Рио-де-Жанейро, Бразилия

В Рио Новый год встречают летом — под пальмами и на горячем песке. Главной площадкой становится пляж Копакабана, где в новогоднюю ночь собирается до трёх миллионов человек. Праздник сопровождается концертами, вечеринками и музыкой вдоль всей береговой линии.

Ровно в полночь начинается салют, который запускают с барж, установленных в море. В 2026 году шоу обещает быть особенно масштабным: фейерверк продлится около 12 минут, а в небе появятся тысячи дронов, дополняющих пиротехническое представление.

Эдинбург, Великобритания

В столице Шотландии Новый год отмечают в рамках фестиваля Hogmanay, который длится несколько дней. Одно из самых зрелищных событий — факельное шествие 29 декабря, когда тысячи участников проходят по улицам города с зажжёнными факелами.

"Свет тысяч факелов сливается в огненную реку, которая освещает старинные улицы", — отмечается в описании фестиваля.

В ночь с 31 декабря на 1 января возле Эдинбургского замка проходят концерты и выступления диджеев, а в полночь небо над крепостью озаряет праздничный салют.

Сравнение новогодних шоу в разных странах

Каждый город делает ставку на свой формат праздника. Дубай впечатляет технологичными шоу дронов и небоскрёбами, Сидней — масштабной пиротехникой над водой, Нью-Йорк — символичными традициями, Рио — пляжной атмосферой и концертами, а Эдинбург — историей и огненными шествиями.

Советы шаг за шагом для новогоднего путешествия

Планируйте поездку и жильё за несколько месяцев. Уточняйте правила входа на площадки и ограничения транспорта. Одевайтесь по погоде и готовьтесь к долгому ожиданию. Используйте беруши для защиты слуха во время салютов. Проверяйте визовые требования и документы заранее.

Популярные вопросы о новогодних шоу

Где самый масштабный фейерверк

Один из крупнейших традиционно проходит в Дубае и Рио-де-Жанейро.

Нужно ли приходить заранее

Да, в популярных местах лучшие точки обзора занимают за несколько часов, а иногда и с утра.

Подходят ли такие праздники для детей

Зависит от города и условий: важно учитывать шум, толпы и погоду.