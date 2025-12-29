Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Москва дороже всех — 4 360 рублей за поздравление от Деда Мороза
Тщательную влажную уборку полов рекомендуют проводить раз в 2–3 недели — Real Simple
Слава призналась, что на неё хотят подать в суд из-за мата
Снегопады придут в Москву к Новому году на фоне пониженного давления — Вильфанд
Грибы вызывают у собак расстройство пищеварения — кинолог Голубев
Мозг ночью сохраняет дневную активность, что мешает засыпанию — Sleep Medicine
Качественный сон в праздники улучшает контроль аппетита — врачи
Водители в Европе используют фольгу и металл для защиты ключей от угона — Carandmotor
Посев томатов на рассаду в 2026 году проводят за 60–80 дней до высадки

И рыба у вас в руках: фестиваль форели в Кёнгидо зовёт гостей

Фестиваль форели тянет семьи в южнокорейскую деревню Суми — Korea Herald
Туризм

Зимний Янпхён (Южная Корея) снова зовёт на лёд — здесь стартовал фестиваль ледяной форели, который превращает обычную рыбалку в большой семейный уик-энд. На замёрзшей воде можно не только посидеть с удочкой, но и попробовать более азартные форматы, включая ловлю рыбы руками.

Радужная форель крупным планом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Радужная форель крупным планом

А после активностей гостей ждут мастер-классы и развлечения на свежем воздухе, чтобы день получился насыщенным. Об этом сообщает Korea Herald.

Где проходит фестиваль и до какого числа

Фестиваль вернулся в Кёнгидо и будет работать до 2 марта. Площадкой стала деревня Суми — популярное место сельского туризма, которое известно инфраструктурой для отдыха, размещением и локальной кухней. Организаторы делают акцент на чистой воде и природных пейзажах региона, поэтому программа построена так, чтобы гости проводили больше времени на улице.

Что можно делать на льду и рядом с ним

Главная активность — подлёдная ловля форели. Тем, кто хочет больше эмоций, предлагают практические занятия вроде ловли форели голыми руками, а также специальные рыболовные зоны, где проще попробовать формат даже новичкам. Для тех, кто приезжает компанией или с детьми, предусмотрены семейные развлечения: мастер-классы по приготовлению пиццы и булочек на пару, а ещё катание на квадроциклах по открытым полям.

По сути это не только рыбалка, но и полноценный зимний досуг: можно чередовать активные занятия, перекусы и тёплые паузы в течение дня.

Сколько стоит вход и что включено

Входной билет включает 10 000 вон с человека за зимнюю рыбалку на форель и ловлю рыбы в куполе. Такой формат удобен тем, что базовые активности закрываются одной оплатой, а дальше можно планировать день под себя: больше времени на лёд или больше времени на мастер-классы.

Плюсы и минусы фестиваля ледяной форели

Фестиваль выглядит удачной идеей для зимнего путешествия, но у него есть нюансы, о которых полезно помнить заранее.

 Плюсы

  1. Много активностей в одном месте: рыбалка, "ручная" ловля, зоны для новичков, мастер-классы, квадроциклы.

  2. Семейный формат: можно приехать компанией с разными интересами.

  3. Понятная стоимость входа, которая сразу включает базовые зимние рыболовные опции.

 Минусы

  1. Погода и температура напрямую влияют на комфорт, а на льду легко замёрзнуть без правильной одежды.

  2. В популярные дни на семейных фестивалях бывает многолюдно, и темп отдыха становится менее спокойным.

  3. Если цель — "только серьёзная рыбалка", обилие развлечений вокруг может отвлекать от процесса.

Советы для поездки шаг за шагом

  1. Одевайтесь слоями: термобельё, тёплый средний слой, ветро- и влагозащита сверху — так проще регулировать тепло на льду.

  2. Начните с активности, которая быстрее "разогревает" интерес: ловля голыми руками или короткий заезд на квадроцикле, а потом переходите к рыбалке.

  3. Планируйте тёплые паузы: горячий напиток и перекус помогут провести на улице больше времени без усталости.

  4. Если вы новичок, выбирайте специальные рыболовные зоны — так проще освоиться и получить результат.

  5. Оставьте время на мастер-классы: пицца и булочки на пару добавляют поездке "вкусный" финал и подходят для всей семьи.

Популярные вопросы о фестивале ледяной форели в Янпхёне

Как выбрать формат, если я никогда не ловил рыбу?

Начните со специальных рыболовных зон или с более "игрового" варианта — ловли голыми руками. Так легче понять, что вам ближе: азарт или спокойный процесс.

Сколько стоит участие и что входит в билет?

Билет включает 10 000 вон с человека за зимнюю рыбалку на форель и ловлю рыбы в куполе. Остальные активности на площадке можно сочетать по желанию.

Что лучше для семьи с детьми: рыбалка или мастер-классы?

Лучше комбинировать. Рыбалка даёт эмоции и "историю дня", а мастер-классы по приготовлению пиццы и булочек на пару помогают переключиться и отдохнуть, не теряя праздничного настроения.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Наука и техника
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Наука и техника
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Флисовая кофта стала трендом зимы в повседневных образах
Красота и стиль
Флисовая кофта стала трендом зимы в повседневных образах
Популярное
Необычайно ранний перец: три сорта выдают крупные плоды тогда, когда другие только всходят

Ранние гибриды перца могут поспеть одновременно с клубникой и дать щедрый урожай на грядке. Какие сорта справляются с этой задачей удивительно рано?

Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Широкий устойчивый каблук оптимален для женщин после 50 лет — Marianne
Сапоги, что меняют возраст лучше визажиста: после 40 молодят, после 50 стройнят, после 60 — роскошь
Москва прощается с эпохой: где и когда проводят в последний путь актрису Веру Алентову
Джип на затонувшем авианосце: находка, которая нарушает логику войны и вызывает новые вопросы
Освобождение Гуляйполя лишает украинских националистов части культурного кода Любовь Степушова Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев
Морской гигант, который способен проглотить даже акулу: исчезающий властелин тропических рифов
Эфир на фоне прощания: как Меньшова объяснила выход программы после смерти Алентовой
Жизнь россиян перевернётся: 10 главных изменений с 2026 года
Жизнь россиян перевернётся: 10 главных изменений с 2026 года
Последние материалы
Тщательную влажную уборку полов рекомендуют проводить раз в 2–3 недели — Real Simple
Слава призналась, что на неё хотят подать в суд из-за мата
Чесночная шелуха подходит для приготовления ароматного бульона
Гиалуроновая кислота удерживает влагу в коже
Снегопады придут в Москву к Новому году на фоне пониженного давления — Вильфанд
Грибы вызывают у собак расстройство пищеварения — кинолог Голубев
Большинству подходит 3-5 упражнений за тренировку
Фестиваль форели тянет семьи в южнокорейскую деревню Суми — Korea Herald
Агрессивное торможение сокращает ресурс тормозных дисков
Мозг ночью сохраняет дневную активность, что мешает засыпанию — Sleep Medicine
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.