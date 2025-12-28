Колизей теперь встречает под землёй: станция метро выводит к платформам через следы повседневной жизни древних римлян

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Поездка в римском метро теперь всё больше напоминает экскурсию по музею под открытым небом — только под землёй. Пассажиры линии C будут спускаться к поездам мимо древних стен, казарм и мозаичных полов, обнаруженных во время строительства.

Колизей
Фото: commons.wikimedia.org by Abhyudaya Apoorva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Колизей

Две новые станции превратили обычную пересадку в путешествие по слоям истории Вечного города. Об этом сообщает Mеtro.

Метро как археологический маршрут

На частично достроенной и полностью автоматизированной линии метро C на этой неделе открылись две так называемые "археологические станции". Они расположены рядом с ключевыми достопримечательностями Рима и позволяют увидеть находки, обнаруженные прямо на месте строительства.

Одна из станций обслуживает район Колизея — знаменитого амфитеатра римской эпохи, где в древности проходили гладиаторские бои и публичные зрелища. Путь от входа к платформе здесь выстроен как хронологический маршрут: пассажиры проходят мимо остатков сооружений, включая фрагменты терм раннего имперского периода.

Колизей: колодцы, дома и следы повседневной жизни

На станции Colosseo-Fori Imperiali сохранились остатки 28 колодцев, использовавшихся для орошения задолго до появления первых акведуков. Здесь же обнаружен городской дом эпохи Римской республики, что даёт редкое представление о повседневной жизни древних жителей, а не только о монументальной архитектуре.

Эти элементы интегрированы прямо в пространство станции, так что пассажиры видят их во время обычного перемещения по эскалаторам и переходам, не заходя в отдельный музейный зал.

Порта-Метрониа и казармы под площадью

Вторая новая станция — Porta Metronia — раскрывает военную страницу истории Рима. Под площадью Иппонио археологи обнаружили обширный комплекс казарм, включая дом командира. Сооружение залегает на глубине до 12 метров, а некоторые элементы, например кафельные полы, сохранились практически без повреждений.

Хотя полноценный музейный формат здесь заработает только в следующем году, станция уже принимает пассажиров, позволяя увидеть часть находок в ходе поездки.

Современная линия и слова мэра

Линия C — первая в Риме полностью беспилотная линия метро. В перспективе её планируют продлить до станции "Венеция", где строится масштабный пересадочный узел с восемью подземными уровнями. Проект оказался особенно сложным из-за необходимости совмещать инженерные работы с археологическими раскопками.

Плюсы и минусы такого формата

Совмещение метро и музея выглядит эффектно, но имеет и свои особенности. Подобный подход меняет как восприятие транспорта, так и требования к эксплуатации.

Плюсы:

  1. Пассажиры бесплатно знакомятся с историей города во время повседневных поездок.

  2. Археологические находки сохраняются на месте, а не изымаются из контекста.

  3. Город получает уникальный туристический объект без строительства отдельных музеев.

Минусы:

  1. Строительство и открытие таких станций занимает больше времени из-за раскопок.

  2. Эксплуатация требует дополнительных мер по сохранности артефактов.

  3. Потоки пассажиров сложнее организовать в пространстве с историческими объектами.

Популярные вопросы об археологических станциях метро в Риме

Можно ли осматривать находки без билета в музей?

Да, доступ к археологическим объектам включён в обычную поездку на метро и не требует отдельного билета.

Это временная экспозиция или постоянная?

Находки интегрированы в архитектуру станций и рассчитаны на постоянное размещение.

Будут ли такие станции появляться и дальше?

Власти не исключают, что подобный подход применят и на других участках линии C, если раскопки выявят значимые объекты.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
