Не офис и не фриланс: пилотам платят много, но правила налёта держат их на коротком поводке

Зарплаты пилотов крупных авиакомпаний давно вызывают споры, но иногда реальные цифры всё равно шокируют.
В соцсетях появилась платёжная ведомость капитана самолёта, и она заставила многих задуматься о смене профессии. Суммы выглядят впечатляюще даже по меркам высокооплачиваемых специальностей. Об этом сообщает The Post.
Скриншот платёжной ведомости, который активно обсуждали в сети, предположительно принадлежит капитану Boeing 737 авиакомпании American Airlines, базирующемуся в Майами. Если верить данным, его годовой доход составил около 458 тысяч долларов. Ключевая причина такой суммы — высокая почасовая ставка, порядка 360 долларов за час налёта, что для опытных капитанов не является пределом.
Для сравнения, командиры более крупных лайнеров — Boeing 777 или Airbus A350 — могут получать до 450 долларов в час. По данным издания Flying, средний пилот летает около 900 часов в год, то есть примерно 75 часов в месяц. Даже без сверхурочных это формирует доход, который для многих выглядит недостижимым.
Несмотря на внушительные цифры, рабочее время пилотов жёстко регулируется. Федеральные правила ограничивают количество часов за штурвалом, а в расчёт также входят периоды отдыха между рейсами, предполётные и послеполётные процедуры, а также стаж работы в конкретной авиакомпании.
Как уточняет Flying, опыт и выслуга лет напрямую влияют на доступ к более выгодным рейсам и графику. Поэтому такие доходы, как в обсуждаемом случае, обычно доступны капитанам с большим налётом и долгой карьерой в одном перевозчике.
С точки зрения зарплат, пилоты магистральных лайнеров входят в число самых высокооплачиваемых специалистов транспорта. Однако в отличие от многих офисных профессий, они не могут наращивать доход за счёт переработок: лимиты по налёту жёсткие, а ответственность за безопасность пассажиров колоссальна. Высокая оплата здесь компенсирует не только навыки и обучение, но и стресс, график и годы, потраченные на карьеру.
Высокие доходы выглядят привлекательно, но профессия имеет и свои особенности, о которых важно помнить.
Плюсы
Высокая почасовая оплата и прозрачная система роста доходов.
Престиж профессии и высокий уровень доверия со стороны пассажиров.
Чёткие стандарты безопасности и подготовки, поддерживаемые авиакомпаниями.
Минусы
Жёсткие ограничения по рабочему времени и строгие медицинские требования.
Нерегулярный график, частые командировки и жизнь "на чемоданах".
Долгий и дорогой путь обучения до выхода на высокие зарплаты.
Доход капитанов может превышать 400 тысяч долларов в год, но он зависит от типа самолёта, налёта и стажа.
Нет, количество часов строго ограничено нормативами безопасности, и переработки исключены.
Оба фактора критичны. Более крупные самолёты оплачиваются выше, но доступ к ним обычно получают пилоты с большим стажем.
