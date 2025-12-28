Не офис и не фриланс: пилотам платят много, но правила налёта держат их на коротком поводке

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Зарплаты пилотов крупных авиакомпаний давно вызывают споры, но иногда реальные цифры всё равно шокируют.

Кабина пилота
Фото: airliners.net by Mohammadreza Farhadi Aref, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кабина пилота

В соцсетях появилась платёжная ведомость капитана самолёта, и она заставила многих задуматься о смене профессии. Суммы выглядят впечатляюще даже по меркам высокооплачиваемых специальностей. Об этом сообщает The Post.

Сколько на самом деле зарабатывают пилоты

Скриншот платёжной ведомости, который активно обсуждали в сети, предположительно принадлежит капитану Boeing 737 авиакомпании American Airlines, базирующемуся в Майами. Если верить данным, его годовой доход составил около 458 тысяч долларов. Ключевая причина такой суммы — высокая почасовая ставка, порядка 360 долларов за час налёта, что для опытных капитанов не является пределом.

Для сравнения, командиры более крупных лайнеров — Boeing 777 или Airbus A350 — могут получать до 450 долларов в час. По данным издания Flying, средний пилот летает около 900 часов в год, то есть примерно 75 часов в месяц. Даже без сверхурочных это формирует доход, который для многих выглядит недостижимым.

Почему пилоты не могут летать "сколько угодно"

Несмотря на внушительные цифры, рабочее время пилотов жёстко регулируется. Федеральные правила ограничивают количество часов за штурвалом, а в расчёт также входят периоды отдыха между рейсами, предполётные и послеполётные процедуры, а также стаж работы в конкретной авиакомпании.

Как уточняет Flying, опыт и выслуга лет напрямую влияют на доступ к более выгодным рейсам и графику. Поэтому такие доходы, как в обсуждаемом случае, обычно доступны капитанам с большим налётом и долгой карьерой в одном перевозчике.

Сравнение: доходы пилотов и ограничения профессии

С точки зрения зарплат, пилоты магистральных лайнеров входят в число самых высокооплачиваемых специалистов транспорта. Однако в отличие от многих офисных профессий, они не могут наращивать доход за счёт переработок: лимиты по налёту жёсткие, а ответственность за безопасность пассажиров колоссальна. Высокая оплата здесь компенсирует не только навыки и обучение, но и стресс, график и годы, потраченные на карьеру.

Плюсы и минусы карьеры пилота

Высокие доходы выглядят привлекательно, но профессия имеет и свои особенности, о которых важно помнить.

 Плюсы

  1. Высокая почасовая оплата и прозрачная система роста доходов.

  2. Престиж профессии и высокий уровень доверия со стороны пассажиров.

  3. Чёткие стандарты безопасности и подготовки, поддерживаемые авиакомпаниями.

 Минусы

  1. Жёсткие ограничения по рабочему времени и строгие медицинские требования.

  2. Нерегулярный график, частые командировки и жизнь "на чемоданах".

  3. Долгий и дорогой путь обучения до выхода на высокие зарплаты.

Популярные вопросы о зарплатах пилотов

Сколько зарабатывает пилот в крупной авиакомпании?

Доход капитанов может превышать 400 тысяч долларов в год, но он зависит от типа самолёта, налёта и стажа.

Можно ли увеличить зарплату за счёт большего количества рейсов?

Нет, количество часов строго ограничено нормативами безопасности, и переработки исключены.

Что важнее для дохода: тип самолёта или стаж?

Оба фактора критичны. Более крупные самолёты оплачиваются выше, но доступ к ним обычно получают пилоты с большим стажем.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
