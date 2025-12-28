Здесь пересадка превращается в путешествие: аэропорты, которые удивляют масштабом

Крупные аэропорты превратили в общественные пространства — архитекторы

Некоторые аэропорты давно перестали быть просто пунктами вылета и прилёта. По масштабам и наполнению они больше напоминают отдельные города с музеями, мечетями, садами и зонами отдыха. Такие воздушные гавани удивляют не только размерами, но и тем, чем можно заняться во время пересадки. Об этом сообщает сервис "Яндекс Путешествия".

Фото: Own work by Larry D. Moore, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Аэропорт Орландо

Аэропорт имени короля Фахда в Даммаме

Этот аэропорт в Саудовской Аравии официально признан самым большим в мире по площади и внесён в Книгу рекордов Гиннесса. Его территория занимает около 776 квадратных километров — это сопоставимо с размерами небольшого государства. Аэровокзал, выполненный в форме подковы, был открыт в 1999 году на месте бывшей авиабазы ВВС США.

Сегодня здесь работают три терминала: пассажирский, корпоративный для сотрудников Saudi Aramco и отдельный терминал для королевской семьи и государственных служащих. На территории расположены мечеть на 2000 человек, королевский зал, жилой комплекс, рестораны, магазины и смотровая башня высотой 85 метров. При этом по пассажиропотоку аэропорт остаётся относительно спокойным — около 37 миллионов человек в год.

Международный аэропорт Денвера

Крупнейший аэропорт Северной Америки занимает 140 квадратных километров в штате Колорадо. Его архитектура с белыми конусами ассоциируется с заснеженными вершинами Скалистых гор. Здесь находится самая длинная взлётно-посадочная полоса гражданской авиации в регионе — почти пять километров.

Аэропорт обслуживает более 80 миллионов пассажиров в год и входит в десятку самых загруженных в США. Внутри — один терминал и три зала ожидания, соединённые поездом. Пассажирам доступны художественные выставки, концерты, каток зимой и мини-гольф летом. Среди необычных деталей — скульптуры, включая знаменитого голубого мустанга, который стал предметом городских легенд.

Аэропорт Стамбула

Международный аэропорт Стамбула — один из самых молодых и технологичных хабов мира. Он занимает 76,5 квадратных километра и соединяет Европу, Азию и другие континенты. Аэропорт открылся в 2018 году и уже обслуживает около 80 миллионов пассажиров ежегодно, выполняя рейсы более чем по 300 направлениям.

Здесь один терминал и пять взлётно-посадочных полос. Помимо магазинов, кафе и лаунджей, пассажирам доступны зона для животных, музей истории и культуры Турции, художественные галереи и бесплатная смотровая площадка для наблюдения за самолётами.

Аэропорт Далласа / Форт-Уэрта

Американский аэропорт Даллас/Форт-Уэрт по площади сопоставим с Манхэттеном и занимает около 70 квадратных километров. Он обслуживает более 73 миллионов пассажиров в год и выполняет рейсы по почти 260 направлениям.

На его территории работают пять терминалов, семь взлётно-посадочных полос и 168 выходов на посадку. У аэропорта есть собственные экстренные службы, отели, спа-зоны, межконфессиональные часовни и сад скульптур под открытым небом.

Международный аэропорт Орландо

Аэропорт Орландо занимает 69,6 квадратных километра и является одним из самых оживлённых в США. Он обслуживает более 57 миллионов пассажиров в год, что во многом связано с близостью парка Walt Disney World.

В аэропорту три терминала, четыре взлётно-посадочные полосы и поезд-шаттл для быстрого перемещения между зонами. Пассажирам доступны отели, более 120 точек питания, конференц-залы, магазины duty free, лаунджи и детские игровые пространства.

Аэропорт имени Даллеса в Вашингтоне

Этот аэропорт расположен в 42 километрах от столицы США и занимает 48,6 квадратных километра. Он является крупным хабом United Airlines и обслуживает более 25 миллионов пассажиров в год.

В аэропорту один основной и два дополнительных терминала, четыре взлётно-посадочные полосы, магазины, рестораны, зоны отдыха и спа-салоны, что делает длительные ожидания более комфортными.

Пекинский аэропорт Дасин

Международный аэропорт Пекина Дасин был открыт в 2019 году и построен по проекту Захи Хадид. Его площадь составляет 46,6 квадратных километра, а форма здания напоминает морскую звезду. Все залы соединены с центральным терминалом, а путь из любой точки занимает не более восьми минут.

Внутри расположены китайские сады, пруды, беседки, зона для йоги и экскурсионные маршруты продолжительностью от 30 минут до шести часов. Пропускная способность аэропорта достигает 100 миллионов пассажиров в год.

Сравнение крупнейших аэропортов мира

Одни аэропорты поражают масштабами территории, другие — пассажиропотоком или инфраструктурой. Даммам лидирует по площади, Денвер — по размеру в Северной Америке, а Стамбул и Пекин — по современности и транзитным возможностям. Все они выполняют роль не просто транспортных узлов, а полноценных общественных пространств.

Советы путешественникам при пересадках

Изучайте карту аэропорта заранее. Проверяйте условия транзита и визовые правила. Используйте онлайн-регистрацию. Приезжайте в аэропорт заблаговременно. Уточняйте способы оплаты и наличие наличных.

Популярные вопросы о крупнейших аэропортах

Какой аэропорт самый большой в мире

По площади лидирует аэропорт имени короля Фахда в Даммаме.

Где удобнее всего проводить длинные пересадки

В аэропортах с музеями, зонами отдыха и экскурсиями — например, в Стамбуле или Пекине.

Можно ли заблудиться в крупных аэропортах

Да, поэтому важно закладывать время и пользоваться навигацией.