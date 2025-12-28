Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Подводный ресторан Only Blu: ужин под водой открывает новый уровень впечатлений на Мальдивах

Водная вилла на Мальдивах манит к лагуне — The Sun
Туризм

Мальдивы — это не только бирюзовая гладь для фото, но и настоящий подводный мир, который начинается буквально у порога.

Мальдивы
Фото: commons.wikimedia.org by www.travellife.blog, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мальдивы

Именно таким остров Айлафуши увидела Тара Ледден, отправившаяся сюда вместе с сестрой, сообщает The Sun.

Снорклинг, рифовые акулы и "эффект Немо"

Знакомство с лагуной начинается с 90-минутной экскурсии по снорклингу (53 фунта с человека). Гид показывает мурен, рыб-бабочек, пятнистых орляковых скатов и рифовых акул. Выглядят они внушительно, но обычно для людей не опасны — главное, держать дистанцию и не пытаться "подплыть поближе". Под водой столько кораллов и разноцветных рыб, что временами кажется, будто оказался в сцене из "В поисках Немо".

Водные виллы и Мальдивы без "только для пар"

Классика жанра здесь — водные виллы: терраса, лестница прямо в лагуну и душ под открытым небом. Шум волн у ног действует лучше любого "белого шума". При этом Oblu Xperience Ailafushi — не из тех курортов, где всё заточено исключительно под романтику: атмосфера скорее про активный отдых, компанию и "курортную жизнь", а не про полное уединение.

Трансфер и еда: как курорт экономит силы и бюджет

Большой плюс Айлафуши — логистика: до Мале всего около 15 минут на скоростном катере, и это ощутимо дешевле, чем добираться на гидросамолёте. В главном ресторане Element X — "шведский стол", что тоже помогает держать расходы в рамках. В меню — кухни разных стран, а особенно запоминается индийская линия: насыщенный панир масала, пряный дал и свежие лепёшки.

Что делать между пляжем и закатом

Днём основная движуха сосредоточена у главного бассейна, бара X360 и на соседнем пляже — там особенно пригодятся коралловые тапочки. В программе — аквазумба, водное поло, волейбол; вечером выходит диджей. Дважды в неделю устраивают пенную вечеринку, а после пары "Пина колад" караоке внезапно становится куда веселее, чем кажется трезвым. Из развлечений, которые запоминаются сильнее всего, — горка: скатываешься и буквально "въезжаешь" в океан.

Спа-центр и круиз с дельфинами

В 10 минутах ходьбы — спа- и велнес-центр Elena: тропические сады мягко переходят из помещений наружу, а из кабинетов открываются виды на пляж. Помимо процедур — паровая баня, сауна и пейзажный бассейн с солёной водой (8 фунтов за час). Есть и курортная экзотика: "соковыжималка-велотренажёр", где ты крутишь педали, чтобы смешать выбранные фрукты.

Ещё одна удачная идея — 90-минутный круиз с дельфинами (53 фунта с человека): на закате стая появляется у лодки, и детёныш выпрыгивает из воды именно в тот момент, когда небо окрашивается в оранжевый.

Ужин "как событие" и подводный ресторан

Один из вечеров — пляжный ужин из пяти блюд от фудтрака The Copper Pot (60 фунтов за блюдо): лобстерные тортеллини в коричневом сливочном соусе, лобстер на пару, салат с фенхелем и манго, а также "Термидор".

Но главный "вау-пункт" — подводный ресторан Only Blu. На глубине 6,8 метра ниже уровня моря подают сет из трёх блюд с вином, а за огромными окнами — собственный "живой экран": проплывает акула-нянька, затем появляются чернопёрые рифовые акулы, рядом идут скаты, спинороги и крылатки. Эффект такой, что хочется просто сидеть и смотреть, как риф живёт в нескольких метрах от стола.

Что выбрать: водная вилла или номер на острове

Водная вилла — это максимальная "мальдивская классика": панорама лагуны, ощущение уединения и океан "на расстоянии шага".
Береговой номер чаще выигрывает практичностью: ближе рестораны и активности, проще перемещаться, обычно мягче по бюджету. Если цель — "вау-вид" и романтика воды 24/7, берут виллу над лагуной; если важны удобство и динамика, логичнее селиться на острове.

Плюсы и минусы такого формата

Плюсы: быстрый трансфер на катере; "всё включено" упрощает планирование расходов; много активностей; отличный снорклинг и богатая морская жизнь; редкие впечатления вроде подводного ресторана.
Минусы: экскурсии и "особые" ужины легко увеличивают итоговый чек; кораллы у берега требуют обуви; вечерняя программа у бассейна может показаться шумной тем, кто ищет максимальную тишину.

Пять практичных советов, чтобы не переплатить

  1. Сравните катер и гидросамолёт заранее — разница бывает принципиальной.

  2. Возьмите коралловые тапочки: пригодятся каждый день.

  3. Если хотите Only Blu, бронируйте сразу — места часто заканчиваются.

  4. Из экскурсий в первую очередь берите снорклинг и круиз с дельфинами: эмоций максимум.

  5. Платные ужины оставьте как "один-два праздничных вечера", а остальное закрывайте "всё включено".

Популярные вопросы 

Сколько стоит неделя "всё включено"?
Ориентир из материала: 7 ночей в Oblu Xperience Ailafushi — от 890 фунтов на человека, включая скоростной катер.

Акулы у рифа — это опасно?
Рифовые акулы встречаются часто, но обычно не агрессивны. Важно соблюдать правила гида и не провоцировать животных.

Что выбрать — воду или берег?
"Вода" — ради вида и ощущения океана 24/7; "берег" — ради удобства, динамики и более предсказуемого бюджета.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
