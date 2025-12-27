Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Inferno бросает вызов: швейцарский экстрим, где лыжи горят, а дух закаляется

Швейцарский Inferno предлагает проверить свои силы в легендарной гонке на лыжах
Туризм

Каждый январь тихий швейцарский Мюррен перестаёт быть просто открыткой из Альп и на несколько дней превращается в место силы для любителей горных лыж. Сюда приезжают те, кто ищет не комфортную трассу, а проверку на выносливость, технику и характер.

Горнолыжный курорт
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Горнолыжный курорт

В этой гонке важны не только секунды, но и умение терпеть, когда ноги "горят", а дыхание сбивается. Об этом рассказывают организаторы и хроники соревнования Inferno, сообщает Pravda.

Гонка Inferno: почему её называют легендой

Inferno придумали ещё в 1928 году — тогда группа британских энтузиастов хотела создать любительский старт, который по масштабу ощущений был бы сопоставим с большим спортом. С тех пор смысл не изменился: это соревнование для любителей, но с нагрузкой, которую далеко не каждый выдерживает. Интерес к гонке стабильно высокий, поэтому участников сознательно ограничивают — в целях безопасности на старт допускают не более 1850 человек, хотя желающих обычно заметно больше.

Стартовая точка находится высоко в горах — в районе Мразивих, чуть ниже вершины Шилтхорн, на высоте около 2970 метров. Финиш — уже внизу, в долине Лаутербруннена. Дистанция растягивается примерно на 15 миль, а суммарный перепад высот превышает две мили — это не тот спуск, где можно "съехать и забыть". Если трассы Кубка мира пролетают за считаные минуты, здесь даже сильные любители могут бороться с дистанцией порядка четверти часа, и эта борьба ощущается как длинная работа на пределе.

"Ад" не только из-за длины

Название Inferno объясняется не одним лишь километражем. Маршрут устроен так, что после быстрых крутых участков встречаются ровняки и даже короткие подъёмы, где скорость не даётся даром. Самый обсуждаемый отрезок — Каноненрор: там, когда кажется, что сил уже нет, приходится активно работать палками и "доталкиваться" ногами, чтобы не потерять темп. Именно контраст — то стремительный полёт вниз, то почти мучительная работа на плоском — делает гонку особенной и очень "честной" по отношению к физике тела.

Атмосфера Мюррена: большой финиш для маленькой деревни

Пока на трассе кипит борьба, сам Мюррен живёт редкой для зимних курортов общностью: без автомобилей, с короткими улицами, где все быстро становятся знакомыми хотя бы по номеру участника и усталой улыбке. Финиш здесь — это не только результат в протоколе. Для многих главный трофей — сам факт, что они дошли до конца и выдержали собственную "поездку в ад и обратно", сохранив контроль и уважение к горам.

Сравнение: Inferno и классический скоростной спуск

В классическом скоростном спуске ставка делается на чистую скорость и траекторию, а дистанция относительно короткая. Inferno добавляет другой слой: длинная работа на выносливость и участки, где нужно буквально "зарабатывать" скорость, не теряя технику. Поэтому гонка больше похожа на марафон на лыжах, чем на привычный телевизионный спуск, хотя по ощущениям она остаётся именно горнолыжной — с мощным уклоном, риском ошибок и необходимостью быстро принимать решения.

Плюсы и минусы участия

Плюсы: это редкий шанс почувствовать себя частью истории горных лыж и пройти трассу, которую обсуждают поколениями. Гонка даёт сильную мотивацию тренироваться осмысленно: здесь важны и ноги, и дыхание, и умение распределять силы.

Минусы тоже честные: нагрузка длительная, "ровные" отрезки неожиданно тяжёлые, а ошибка на фоне усталости случается легче. Кроме того, сам факт лимита по участникам означает, что место на старте нужно планировать заранее.

Как подготовиться к длинному спуску

  1. Заранее тренируйте не только технику, но и выносливость: длинные интервалы и силовая работа для ног заметно помогают.

  2. Отработайте работу палками: на некоторых участках это может стать решающим.

  3. Тренируйте контроль на усталости: последние минуты часто сложнее первых, даже если уклон кажется проще.

  4. Продумайте питание и восстановление накануне: в таких стартах "мелочи" быстро превращаются в проблемы.

  5. На трассе держите запас по безопасности: цель — доехать красиво и стабильно, а не только быстро.

Популярные вопросы о гонке Inferno в Мюррене

Кому подходит Inferno?

Это старт для опытных любителей, которые уверенно катаются по сложным трассам и готовы к продолжительной нагрузке, а не к "быстрому заезду на адреналине".

Почему на дистанции встречаются ровные участки и подъёмы?

Так устроена география маршрута: гонка проходит не по одному "идеальному" склону, а по связке участков, где скорость нужно и сохранять, и зарабатывать.

Что важнее: скорость или выносливость?

Обе составляющие нужны, но именно выносливость и грамотное распределение сил часто определяют, сохраните ли вы технику и темп на второй половине дистанции.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
