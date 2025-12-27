Зимой море может обмануть ожидания: где купаются без ограничений, а где только гуляют

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Зимний отпуск у моря давно перестал быть экзотикой и все чаще рассматривается как понятный способ сбежать от холода и перезагрузиться. Однако не каждое морское направление зимой одинаково комфортно: где-то можно купаться без ограничений, а где-то море остается холодным, но погода идеальна для прогулок. Разница объясняется климатом и сезонностью, которые важно учитывать при планировании поездки. Об этом сообщает издание "Дзен".

Пляж
Фото: unsplash.com by Isi Parente is licensed under Free to use under the Unsplash License
Пляж

Где зимой действительно теплое море

Некоторые направления в холодный сезон сохраняют полноценный пляжный формат, когда купание остается таким же комфортным, как летом.

Таиланд стабильно входит в число самых надежных вариантов. К декабрю здесь заканчивается сезон дождей, влажность падает, а температура воздуха держится в пределах +28…+32 °C. Вода прогревается до +26 °C и выше, что делает купание комфортным на протяжении всей зимы. Высокий сезон влияет на цены и загруженность курортов, но разнообразие жилья позволяет найти баланс между комфортом и бюджетом.

Южный Вьетнам также идеально подходит для зимнего пляжного отдыха. На Фукуоке и в курортных районах материка устанавливается сухая и жаркая погода, море прогревается до +26…+28 °C. Курорты здесь менее шумные, а инфраструктура за последние годы стала заметно удобнее для туристов.

Куба зимой предлагает классический тропический отдых: теплый океан, стабильное солнце и минимум осадков. Температура воды держится около +25…+26 °C, а воздух прогревается до +29 °C. Основной нюанс — высокий сезон, который отражается на стоимости туров и уровне загрузки отелей.

Компромисс между пляжем и комфортной погодой

Есть направления, где зимой можно купаться, но с определенными оговорками.

Египет остается популярным вариантом благодаря температуре воздуха +22…+28 °C и морю около +21…+24 °C. Однако с декабря по февраль усиливаются ветры, которые иногда делают пляжный отдых менее комфортным. Зато это идеальное время для экскурсий и дайвинга без изнуряющей жары.

ОАЭ зимой считаются одним из самых сбалансированных направлений. Воздух прогревается до +25…+27 °C, вода — до +21…+24 °C. Купаться можно, но вечерами ощущается прохлада, а в январе возможны кратковременные дожди.

Испания зимой предлагает два разных сценария. На материке море холодное, зато погода подходит для прогулок, гастрономии и экскурсий. Канарские острова выделяются на общем фоне: здесь температура воды держится около +20 °C, а климат остается мягким и солнечным.

Когда море — лишь фон для отдыха

Некоторые страны зимой привлекают не пляжами, а спокойной атмосферой и мягкой погодой.

Турция в холодный сезон подходит для неспешных поездок. Воздух на побережье держится в пределах +12…+18 °C, море холодное, зато снижается поток туристов и цены. Это время для прогулок, музеев и поездок по историческим местам.

Черногория зимой радует тишиной и солнечными днями. Купание исключено, но прогулки по старым городам, поездки в горы и отсутствие туристической суеты делают страну привлекательной для спокойного отдыха.

Сравнение популярных зимних направлений

Если сравнивать направления по критерию купания, лидерами остаются Таиланд, Вьетнам и Куба. Египет и ОАЭ подходят с поправкой на ветер и сезонные перепады температуры. Испания вне Канарских островов, Турция и Черногория ориентированы скорее на прогулочный и экскурсионный формат.

Плюсы и минусы зимнего отдыха у моря

Зимние поездки позволяют избежать жары, толп и часто получить более выгодные условия на жилье и экскурсии. При этом не все курорты сохраняют полноценный пляжный сезон, а инфраструктура в некоторых регионах частично закрывается до весны. Выбор направления требует четкого понимания приоритетов: купание или климатический комфорт.

Советы по выбору направления шаг за шагом

  1. Определите, критично ли для вас теплое море.

  2. Уточните сезон ветров и осадков.

  3. Проверьте визовые условия и сроки пребывания.

  4. Оцените, насколько важны экскурсии и городская инфраструктура.

Популярные вопросы о зимнем отдыхе у моря

Где зимой самое теплое море?
Наиболее стабильная температура воды зимой — в Таиланде, Вьетнаме и на Кубе.

Можно ли купаться зимой в Египте?
Да, но стоит учитывать ветры, особенно в январе и феврале.

Что выбрать, если купание не принципиально?
Турция, Черногория и материковая Испания подойдут для прогулок и спокойного отдыха.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
