Греция может стать разочарованием ещё до начала отдыха — многие повторяют одну и ту же ошибку

Афины остаются главным направлением для знакомства с историей Греции — гиды
Греция из тех стран, которые притягивают снова и снова — морем, историей и особым ритмом жизни. Здесь античные руины соседствуют с пляжами, а шумные города легко сменяются тихими островами. Планируя путешествие, важно заранее понять, какие места подойдут именно вам — для прогулок, гастрономии, романтики или активного отдыха. Об этом сообщает Lonely Planet

Скалы и скальные образования в Клефтико на острове Милош, Греция
Фото: commons.wikimedia.org by dronepicr, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Скалы и скальные образования в Клефтико на острове Милош, Греция

Афины — путешествие сквозь тысячелетия

Афины остаются главным символом античной Греции и лучшей точкой входа в историю страны. Акрополь с Парфеноном, археологические зоны и музеи буквально вплетены в городскую среду — от улиц Плаки до станций метро, где выставлены древние находки.

Город легко исследовать пешком, сочетая осмотр древностей с современной жизнью: рынки Монастираки, бары Гази, летние кинотеатры и фестивали под открытым небом. Афины — это редкое сочетание музея под открытым небом и живого мегаполиса.

Милос — остров вулканов и скрытых бухт

Милос известен необычными пейзажами и более чем 70 пляжами. Его вулканическое происхождение заметно в формах берегов и цвете воды. Особенно впечатляет пляж Саракинико с белыми скалами, напоминающими лунный ландшафт.

Остров подойдёт тем, кто любит снорклинг, морские прогулки и уединённые купания. Пещеры, тихие бухты и традиционные лодочные домики делают Милос одним из самых фотогеничных мест Киклад.

Родос — средневековая Греция

Родос — идеальный выбор для любителей истории Средневековья. Его старый город, включённый в список ЮНЕСКО, сохранил крепостные стены, дворцы и улицы времён рыцарей ордена Святого Иоанна.

Прогулка по улице Рыцарей и посещение Дворца Великого магистра позволяют буквально перенестись в эпоху крестовых походов. Османские мечети и хаммамы дополняют сложную историческую мозаику острова.

Санторини — остров для романтических поездок

Санторини давно стал синонимом романтики. Белоснежные дома, синие купола церквей и закаты над кальдерой создают открытки в реальном времени.

Остров подойдёт для пар и неспешного отдыха: термальные источники, чёрные пляжи, археологический комплекс Акротири и винодельни с видом на море. Особенно ценят Санторини за атмосферу и визуальные впечатления.

Эпир — горы, каньоны и активный отдых

Западная Греция удивляет дикой природой. Эпир — это горные массивы, глубокие ущелья и быстрые реки. Здесь находятся ущелье Викос и озеро Драколимни, а также популярные маршруты для рафтинга и треккинга.

Регион подойдёт тем, кто хочет увидеть нетуристическую Грецию, заняться хайкингом, каньонингом и почувствовать первозданную природу.

Китнос и Серифос — тихие Киклады

Эти острова выбирают путешественники, уставшие от толп. Китнос и Серифос предлагают спокойные пляжи, рыбацкие деревушки и простые таверны у воды.

Здесь нет громких вечеринок, зато есть ощущение уюта, простоты и настоящей островной жизни. Отличный вариант для размеренного отдыха и коротких побегов из Афин.

Салоники — гастрономическая столица

Салоники — город, где еда становится частью культурного маршрута. Местная кухня вобрала византийские, османские и балканские традиции.

Завтраки с бугацей, рынки специй, рыбные таверны и мезедополья с узо и ципуро делают город особенно привлекательным для гастротуризма. Здесь важно не спешить и пробовать.

Корфу — яхты, бухты и зелёные холмы

Корфу отличается от большинства греческих островов пейзажами: зелёные холмы, кипарисы и бирюзовое море. Остров идеально подходит для яхтинга и морских прогулок.

Старая часть города с венецианской архитектурой, французской набережной Листон и британскими дворцами добавляет культурную глубину пляжному отдыху.

Крит — археология и разнообразие

Крит — крупнейший остров Греции и самостоятельное направление. Здесь сосредоточены минойские дворцы, венецианские гавани, горы и пляжи.

Кносс, Фест, Ханья, Ретимно и остров Спиналонга позволяют совместить археологию, прогулки и морской отдых. Это отличный вариант для путешествия на 7-10 дней.

Миконос — столица ночной жизни

Миконос остаётся главным островом для вечеринок. Клубы у моря, бары в Малой Венеции и пляжные фестивали делают его магнитом для любителей ночной жизни.

Летом сюда приезжают известные диджеи и артисты, а август считается пиком сезона. Это направление для тех, кто ищет энергию, музыку и яркие ночи.

Сравнение направлений: острова и материк

Материковая Греция подойдёт для активных путешествий, истории и природы. Острова — для пляжей, романтики или вечеринок. Лучший маршрут часто сочетает оба формата.

Плюсы и минусы путешествия по Греции

Греция универсальна, но важно учитывать особенности.

Плюсы:

  • разнообразие направлений;
  • богатая история и кухня;
  • развитый транспорт между регионами.

Минусы:

  • высокая загрузка популярных островов летом;
  • разница цен между сезонами;
  • необходимость планирования в пик отпусков.

Советы по планированию поездки в Грецию

  1. Определите цель путешествия — отдых, культура, актив.

  2. Сочетайте города и острова.

  3. Бронируйте жильё и билеты заранее в высокий сезон.

  4. Оставляйте время на спонтанные поездки.

  5. Учитывайте климат и ветры на островах.

Популярные вопросы о путешествии по Греции

Сколько времени нужно для первой поездки

Оптимально 7-10 дней с одним городом и одним островом.

Когда лучше ехать

Май-июнь и сентябрь считаются лучшими по погоде и ценам.

Можно ли путешествовать без машины

Да, особенно в городах и на популярных островах с развитым транспортом.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
