Амстердам остаётся позади: спокойный город у моря оказался неожиданной находкой

Гаага сочетает политический центр страны и формат курортного города — гиды

Гаага удивляет с первых часов — это город, где международные суды и дипломатия соседствуют с пляжами, парками и неспешным ритмом курорта. Здесь нет суеты мегаполиса, но есть насыщенная культурная программа и ощущение спокойствия. Гаага отлично подходит для короткого путешествия на один-два дня, особенно если хочется отдохнуть от Амстердама. Об этом сообщает сайт "Яндекс Путешествия".

Фото: Lybil BER is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license суд оон

Почему Гаага — неформальная столица Нидерландов

Гаага — третий по величине город страны и главный политический центр. Несмотря на то что официальной столицей считается Амстердам, именно здесь работают парламент, правительство, Верховный суд и находится резиденция короля. История города началась ещё в XIII веке с охотничьего замка графа Флориса IV, вокруг которого постепенно вырос поселок.

В XVII веке, во времена Золотого века Нидерландов, Гаага окончательно закрепилась как центр власти. Именно здесь позже прошли Гаагские конференции, положившие начало международному праву. Сегодня в городе живёт около 500 тысяч человек, а его статус дипломатической столицы подчёркивают Международный суд ООН и Европол.

Бинненхоф и сердце политической истории

Знакомство с городом логично начинать с Бинненхофа — дворцового комплекса, который формировался на протяжении семи веков. Это одно из старейших административных зданий в мире, которое до сих пор используется парламентом.

Во внутренний двор можно попасть свободно, осмотрев фасады разных эпох, башню премьер-министра Het Torentje и Рыцарский зал. Попасть внутрь зала удаётся не всегда: здесь проходят заседания, а в День Принца доступ имеют только приглашённые гости. Экскурсии по парламенту организует ProDemos — их лучше бронировать заранее.

Рядом расположен Дворцовый пруд Hofvijver — одно из самых фотогеничных мест города. Лучший вид на ансамбль открывается с набережной Ланге Ворхаут.

Маурицхёйс — музей мировых шедевров

Маурицхёйс — камерная картинная галерея, которую называют культурным символом Гааги. Музей расположен в особняке XVII века, построенном для графа Иоганна Маурица Нассау-Зигена. Внутри — уютные залы с гобеленами, мебелью и коллекцией из примерно 850 произведений.

Здесь собраны работы Рембрандта, Франса Халса, Яна Стена, Рубенса и ван Дейка. Главная жемчужина экспозиции — "Девушка с жемчужной серёжкой" Яна Вермеера, ради которой в музей приезжают со всего мира.

Панорама Месдаха — эффект полного погружения

Этот музей напоминает классические круговые панорамы. Внутри цилиндрической ротонды размещено полотно длиной 120 метров, изображающее Схевенинген XIX века — ещё до того, как он стал частью города.

Посетители поднимаются на центральную платформу по песку, что усиливает эффект присутствия. Панорама считается одной из старейших в мире и производит сильное впечатление даже на тех, кто далёк от живописи.

Дворец мира — символ международного права

Дворец мира — одно из самых узнаваемых зданий Гааги. В нём работают Международный суд ООН и Гаагская академия международного права. Идея его строительства возникла после первой Гаагской конференции, инициированной Николаем II, а финансирование обеспечил Эндрю Карнеги.

В интерьере дворца собраны подарки разных стран: от персидских ковров до массивной фарфоровой вазы Российской империи. Экскурсии проводятся редко и по предварительной записи, но даже прогулка по территории и осмотр ограды заслуживают внимания.

Музей Эшера и оптические иллюзии

Музей Маурица Эшера расположен в бывшем королевском дворце XVIII века. Экспозиция посвящена графике, симметрии и визуальным парадоксам. В коллекции — около 150 работ художника, а также интерактивные зоны, где можно буквально "войти" в иллюзию.

Особенно интересен верхний этаж с игровыми инсталляциями — здесь взрослые и дети одинаково увлекаются экспериментами с перспективой.

Мадюродам — вся страна в миниатюре

Парк "Мадюродам" — это Нидерланды в масштабе 1:25. Здесь за час можно увидеть каналы Амстердама, Бинненхоф, мельницы, дамбы и старинные города. Макеты интерактивны: поезда движутся, корабли заходят в порт, а дети могут участвовать в игровых сценариях.

Парк особенно популярен у семей: формат позволяет совместить развлечение и знакомство с историей страны.

Схевенинген — море и курортный ритм

Схевенинген — прибрежный район Гааги с широким песчаным пляжем. Раньше это была рыбацкая деревня, а в XIX веке место стало курортом. Сегодня здесь работают кафе, рестораны, прогулочный пирс и колесо обозрения.

Пляж тянется почти на три километра, летом здесь купаются, играют в волейбол и занимаются водными видами спорта. Даже в прохладное время года прогулка вдоль Северного моря остаётся одним из лучших впечатлений от города.

Сравнение: Гаага и Амстердам

Амстердам — шумный, туристический и насыщенный, тогда как Гаага спокойнее и размереннее. Здесь меньше толп, больше зелёных зон и ощущение курорта. Для короткого путешествия Гаага подойдёт тем, кто хочет культурный отдых без перегруженных маршрутов.

Плюсы и минусы поездки в Гаагу

Город сочетает культуру, пляжи и удобную инфраструктуру, но имеет свои особенности.

Плюсы:

спокойный ритм и компактность;

музеи мирового уровня;

близость моря и пляжей.

Минусы:

меньше ночной жизни, чем в Амстердаме;

экскурсии в ключевые здания требуют бронирования;

прямых рейсов из России нет.

Советы путешественникам шаг за шагом

Планируйте поездку на 1-2 дня. Выбирайте жильё ближе к центру или Схевенингену. Бронируйте экскурсии в парламент и Дворец мира заранее. Совмещайте музеи с прогулками у моря. Используйте поезда — транспорт между городами очень удобен.

Популярные вопросы о поездке в Гаагу

Сколько времени нужно на город

Оптимально — два дня, чтобы посмотреть музеи и съездить к морю.

Когда лучше ехать

Самый комфортный период — лето, с температурой +17…+22 °C.

Удобно ли добираться из Амстердама

Да, поезд идёт около 45 минут без пересадок.