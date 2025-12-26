Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пенне предлагает выбор: пляжи Абруццо или кирпичная столица

Пенне называют "городом кирпича" — iefimerida
Туризм

Пенне не "осматривают" по пунктам — его проживают, переходя с холма на холм, как по главам романа. Город сразу выдаёт себя гербом с четырьмя башенками: по одной на каждый из холмов, на которых он раскинулся между долинами Фино и Таво.

Турист
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Турист

Здесь почти всё сложено из красного кирпича — от домов и арок до церквей и дворцов, поэтому Пенне давно зовут "городом кирпича". Об этом сообщает iefimerida.

Город на четырёх холмах между морем и горами

Пенне находится в Абруццо, в провинции Пескара, примерно посередине между Адриатикой и массивом Гран-Сассо. В ясные дни отсюда видны дальние вершины и широкие панорамы холмов с оливковыми рощами, лесами и водотоками на равнинах. Название города не связано ни с перьями, ни с пастой: оно происходит от "pinna" — "высота", и это точно описывает его характер. Поселение растёт на четырёх холмах — Colle Sacro, Colle Romano, Colle Castello и Colle Cappuccio — и эта "четырёхчастная" география до сих пор задаёт ритм прогулке.

Почему Пенне ощущался столицей

Стремление к центральной роли здесь выглядело не амбицией, а продолжением истории и выгодного положения. В доприморскую эпоху Пенне был главным пунктом в мире вестинов и известен как Pinna Vestinorum, а затем оставался значимым и в римское время, и в средневековье, став епископским центром уже с IX века.

Позже город оказался в числе ключевых узлов феодальных владений — в том числе в системе, связанной со Штатами Фарнезе в Абруццо. Стратегическая позиция, укрепления, дворцы знати и сильные церковные институты сделали Пенне местом, где власть и культура концентрировались естественно — без необходимости "доказывать" статус.

Маршрут по историческому центру: ворота, площади, храмы

Сердце Пенне — это лабиринт узких улиц, арок и подъёмов, где за каждым поворотом открывается новый вид. На один день его реально пройти целиком, но лучше сразу выбирать удобную обувь: перепады высот тут постоянны.

Главные ворота — Porta San Francesco: кирпичная арка, построенная в 1780 году и обновлённая в 1870-м. В тимпане стоит статуя Сан-Массимо, покровителя города, а рядом напоминают о себе и городская башня XV века, и церковь Сан-Никола. Отсюда легко выйти к площади Luca da Penne — месту, где чувствуется "городская жизнь" между холмами Colle Sacro и Colle Castello. Здесь же — церковь San Domenico с монастырским клуатром XIII века и интерьерами, которые приобрели барочные черты, включая полихромные мраморы, хоры XVIII века и заметную капеллу Розария с резным деревянным потолком.

Дальше маршрут выводит к Piazza XX Settembre, где стоит монумент Мученикам Пенне — память о восьми горожанах, расстрелянных в 1837 году за заговор против бурбонского правительства. Ещё выше — бывшая церковь San Giovanni Evangelista, которая сегодня работает как аудитория и выставочное пространство, сохраняя следы готики и порталы эпохи Возрождения.

По краю исторической части — Santa Chiara с видом в долину и бывшим кармелитским монастырём, а на высоте доминирует Duomo di San Massimo, чьи истоки относят к 868 году. Рядом — Городской археологический музей и Епархиальный музей сакрального искусства.

Природа рядом: озеро и заповедник как продолжение города

Пенне пережил бомбардировки Второй мировой, но сохранил не только архитектуру, а ощущение "живого" места — с красотой и ранами одновременно. И у него есть важное продолжение за пределами стен: неподалёку начинается Региональный природный резерват Lago di Penne с тропами, пунктами наблюдения за фауной и экскурсиями.

Для любителей экотуризма это удобная точка входа в большую природную систему, ведущую к Парку Гран-Сассо и Монти-делла-Лага — туда, где прогулка по кирпичному городу легко переходит в маршрут по лесу.

Популярные вопросы о поездке в Пенне

Как выбрать маршрут, если в городе всего один день?

Идите по классической связке: Porta San Francesco → Piazza Luca da Penne → Piazza XX Settembre → Duomo di San Massimo, оставив время на панорамные остановки.

Сколько времени закладывать на подъёмы и прогулку?

Из-за рельефа темп обычно медленнее, чем кажется по карте: лучше планировать центр как прогулку "с паузами" на виды и храмы.

Что лучше: Пенне или морское побережье Абруццо?

Если хочется архитектуры, истории и атмосферы — Пенне выигрывает. За пляжным отдыхом логичнее ехать к Адриатике, а Пенне оставить как насыщенную культурную остановку.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
