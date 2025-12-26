Исток Дона превращают в магнит для туристов: Новомосковск готовит неожиданный формат отдыха

Исток Дона станет центральным туристическим объектом Новомосковска — Бутов

Новомосковск готовится по-новому заявить о себе на туристической карте России. Власти города делают ставку на природный символ региона — исток реки Дон, который должен стать главным центром притяжения для гостей. Проект задуман как живое пространство с историей, а не формальная достопримечательность.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Каска и чертежи, проект

Исток Дона как основа туристической концепции

Развитие туризма в Новомосковске напрямую связано с подготовкой к 100-летию города. По словам Руслана Бутова, ключевым элементом стратегии станет создание интерактивной концепции, посвящённой истоку Дона. Власти намерены уйти от классического музейного формата с витринами и стендами, сделав акцент на вовлечении посетителей.

"Нам важно рассказать историю истока Дона не сухим языком фактов, а через легенды, символы и личное участие гостей", — отметил глава администрации Руслан Бутов.

Предполагается, что туристы смогут не просто узнать об истоке реки, но и эмоционально прожить этот опыт, получив впечатления, которые ассоциируются именно с Новомосковском.

Парк, музей и интерактив

Проект предусматривает комплексное благоустройство территории детского парка, где расположен исток Дона. Помимо обновления общественного пространства, здесь планируют создать музейную зону, посвящённую воде и самой реке Дон как культурному и природному феномену.

Формат экспозиции будет интерактивным: с использованием образов, легенд и элементов символического "участия" посетителей. По замыслу авторов, это позволит сделать объект интересным как для семей с детьми, так и для индивидуальных туристов, ищущих нестандартные маршруты выходного дня.

Инфраструктура — ключ к туристическому потоку

Вместе с тем городские власти признают, что одного яркого объекта недостаточно. Для устойчивого туристического интереса необходимо развитие сопутствующей инфраструктуры. В первую очередь речь идёт о гостиницах и заведениях общественного питания.

По словам Руслана Бутова, существующего номерного фонда и кафе пока недостаточно для приёма серьёзного потока гостей. Именно поэтому развитие туризма рассматривается как комплексная задача, затрагивающая экономику, городскую среду и сферу услуг.

Потенциал города и дальнейшие планы

Новомосковск уже обладает рядом преимуществ, которые могут быть интересны туристам. Среди них — бульварная планировка, архитектура, музеи, общественные пространства, новые скверы и зоны отдыха. Всё это формирует основу для разнообразных туристических маршрутов.

В перспективе город рассматривает и развитие промышленного туризма, однако на первом этапе акцент будет сделан именно на проекте, связанном с истоком Дона. Он должен стать отправной точкой для формирования узнаваемого туристического образа Новомосковска.

Популярные вопросы о туризме в Новомосковске

Почему выбран именно исток Дона?

Это уникальный природный и символический объект, напрямую связанный с историей региона.

Когда планируется реализация проекта?

Проект рассматривается в рамках подготовки к 100-летию города.

Будет ли развиваться промышленный туризм?

Да, такой формат рассматривается, но на более позднем этапе.