Подвиг пилотов Boeing 737: как один глаз спас 110 жизней над Мексиканским заливом

Весенняя история, которая звучит как рождественское чудо, случилась далеко от Европы — над Мексиканским заливом. Рейс небольшой авиакомпании TACA на новеньком Boeing 737 попал в грозу с крупным градом, и экипаж сначала переживал за свежую окраску самолёта.
Через несколько минут им пришлось думать уже о том, как вообще удержать в воздухе машину без двигателей. Об этом сообщает материал об инциденте рейса TACA 110.
Во вторник, 24 мая 1988 года, Boeing 737 выполнял регулярный перелёт из Сан-Сальвадора в Новый Орлеан. На борту находились пассажиры, а в кабине — опытный капитан Карлос Дардано и второй пилот Дионисио Лопес; вместе с ними летел инструктор, знакомивший экипаж с нюансами работы на этом типе. Погода по маршруту была тяжёлой: молнии, сильная турбулентность и град, который буквально барабанил по фюзеляжу. Проблема в том, что бортовой радар не всегда помогает увидеть угрозу: град не отображается напрямую, а крайне мощная гроза может сливаться с фоном экрана.
Капитан Дардано к тому моменту уже был человеком, которому в профессии приходилось выигрывать "неравные" дуэли. Он рано начал летать, пережил тяжёлое ранение во время гражданской войны в Сальвадоре и потерял глаз, но всё равно вернулся в авиацию. В тестах перед возвращением в кабину он показывал результаты лучше многих коллег, а к середине 1980-х стал капитаном Boeing 737.
Примерно в 50 километрах от аэропорта Нового Орлеана экипаж начал снижение и получил разрешение на посадку на полосу 28. Визуально вокруг было всё то же: молнии, град, тряска. На высоте около 16 000 футов ситуация стала критической: у самолёта отказали оба двигателя, и пассажирский лайнер превратился в планёр, быстро теряющий высоту.
Отказ двигателей потянул за собой вторую проблему — часть систем и связь начали "гаснуть", самолёт пропал с экранов диспетчеров, радиоконтакт исчез. Чтобы вернуть хотя бы базовую работоспособность, экипажу нужно было запустить вспомогательный источник питания — резервный генератор, который в аварии поддерживает ключевые системы. Он включился не мгновенно, а высота продолжала таять, и времени становилось всё меньше.
Когда связь восстановилась, экипаж объявил чрезвычайную ситуацию: самолёт находился примерно в 32 километрах от аэропорта, всё ещё в тяжёлой погоде. Инструктор помогал с повторными попытками запуска силовых установок. На относительно небольшой высоте один двигатель заработал, но радость оказалась преждевременной: при попытке увеличить тягу выяснилось, что двигатели не реагируют как надо. В кабине прозвучали предупреждения о перегреве и риске пожара, и капитан был вынужден отключить их полностью.
Дальше выбор стал совсем жёстким. Диспетчеры предлагали приводнение, но район вокруг Нового Орлеана — это дамбы, каналы и болота, то есть крайне мало "чистой" суши. Посадка на шоссе выглядела теоретически возможной, но капитан исключил её из-за риска для людей на земле. Решение нужно было принимать на считаных сотнях метров высоты, когда экипаж заметил ровную травянистую насыпь у канала — узкую, но всё же твёрдую площадку.
Проблема была в том, что траектория вывела Boeing слишком левее, и "просто выровняться" под эту насыпь экипаж уже не успевал. Тогда Дардано выбрал рискованный манёвр — скольжение через крыло, по сути управляемый "боковой" заход. Такое обычно ассоциируют с планерами и некоторыми военными самолётами, а не с пассажирским Boeing 737. Однако альтернатива — вода — могла быть опаснее, а времени на идеальный заход не оставалось.
Дополнительная сложность — после касания у экипажа не было нормальных средств торможения: реверс тяги не работал, тормозной путь увеличивался. Тем не менее самолёт сел на травянистую полосу и остановился на дамбе. Пассажирам пришлось покидать борт необычно — по сути съезжая вниз, потому что привычных трапов и лестниц там, конечно, не было.
На месте следователи увидели почти сюрреалистичную картину: целый Boeing 737 аккуратно стоит на траве. Доступ к самолёту, экипажу и самописцам получили быстро. Первое подозрение — погода: мог ли град вместе с ливнем и встречным ветром привести к отказу обоих двигателей?
Осмотр показал, что турбины оказались серьёзно разрушены и фактически расплавлены, из-за чего тягу развить было невозможно. Но перегрев проявился уже после повторного запуска, поэтому нужно было объяснить, что стало "первым толчком" к остановке. В испытательном центре производителя начали моделировать условия: распыляли воду в двигатель, работающий на большой мощности. При таком сценарии двигатель не останавливался, значит, одной водой объяснить всё было нельзя.
Затем проверили комбинацию факторов ближе к реальной картине: большое количество воды и режим меньшей мощности (примерно такой, как во время снижения). В этой конфигурации двигатель уже мог "захлебнуться", нарушалась работа, и вода не отводилась как нужно. По итогам инцидента производители доработали элементы, связанные с попаданием осадков и отвода воды, а также скорректировали конструктивные решения, чтобы снизить риск подобного сценария в будущем.
Обычно смотрят на любой участок твёрдой поверхности с минимальными препятствиями — дамбы, насыпи, поля, промышленные территории без людей. Риск для пассажиров и окружающих сравнивают по секундам и метрам.
Сумма зависит от степени повреждений планера и двигателей, логистики эвакуации и последующего ремонта; в подобных случаях основная статья расходов — силовые установки и проверка всех систем после перегрузок и попадания осадков.
Если есть ровная твёрдая поверхность без людей и препятствий, она часто предпочтительнее. Приводнение может быть оправдано, когда суши нет или она слишком опасна, но оно сложнее по эвакуации и зависит от состояния воды и погоды.
