Эту Португалию туристы часто пропускают — а зря: страна умеет удивлять вдали от столиц

Долина Дору признана центром винного туризма Португалии — гиды

Португалия давно ассоциируется с Лиссабоном и Порту, но за пределами этих городов скрывается куда более разнообразная страна. Здесь соседствуют средневековые крепости, винные долины, океанские пляжи и горные массивы. Каждый регион предлагает собственный ритм путешествия — от неспешных прогулок до активного отдыха. Об этом сообщает Lonely Planet.

Фото: commons.wikimedia.org by Joseolgon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Долина Дору

Средневековые города и атмосферные поселения

Óbidos — лучший город на холме

Небольшой Óbidos, окружённый крепостными стенами, выглядит как живая иллюстрация к историческому роману. Узкие улочки, белые дома с красными крышами и замок формируют цельный ансамбль, который особенно оживает во время фестивалей. Средневековые ярмарки с рыцарскими турнирами и литературный фестиваль Folio превращают город в центр культурной жизни. Даже в обычные дни прогулка по Óbidos остаётся насыщенной и неспешной.

Évora — архитектура и история Алентежу

Évora считается одной из самых хорошо сохранившихся средневековых столиц страны. Внутри городских стен XIV века находятся римские руины, кафедральный собор и уютная центральная площадь. При этом город не выглядит музейным — университетская среда делает его живым и динамичным. Рестораны здесь подают традиционные блюда Алентежу, известные простыми ингредиентами и насыщенным вкусом.

Крупные города и культурная жизнь

Лиссабон — ночная жизнь и классика

Столица Португалии раскинулась на семи холмах, откуда открываются виды на черепичные крыши, соборы и площади. Днём город подходит для посещения музеев, замков и кафе с легендарными паштел-де-ната. Вечером Лиссабон меняется: бары, джаз-клубы и ночные заведения заполняются местными жителями и туристами. Отдельного внимания заслуживает развивающаяся культура крафтового пива.

Порту — город прогулок и портвейна

Порту очаровывает узкими улочками, барочными церквями и набережной Дору. Исторический район Рибейра включён в список ЮНЕСКО, а по другую сторону реки находятся знаменитые винные погреба Вила-Нова-де-Гая. Современные музеи, рестораны и арт-пространства добавляют городу актуальности, не разрушая его исторический характер.

Природа, вино и океан

Долина Дору — сердце виноделия

К востоку от Порту раскинулась долина реки Дору — старейший винодельческий регион Европы с официальной демаркацией. Террасированные виноградники создают впечатляющие пейзажи, особенно в районе деревни Пиньяу. Ночёвка в гостевом доме при виноградниках позволяет глубже прочувствовать регион, чем краткая экскурсия из города.

Полуостров Сетубал — дикие пляжи

Южнее Лиссабона находится полуостров Сетубал, популярный у жителей столицы. Пляжи Кошта-да-Капарика тянутся на десятки километров и подходят для серфинга и отдыха у океана. В природном парке Аррабида берег становится более уединённым: скалы, бухты и прозрачная вода создают ощущение удалённости от цивилизации.

Алгарве — семейный отдых

Южное побережье Португалии известно разнообразием пляжей — от курортных до почти нетронутых. Алгарве подходит для путешествий с детьми благодаря пологим берегам, аквапаркам и морским прогулкам к гротам. Регион славится мягким климатом и возможностями для водных видов спорта.

Горы и зелёные регионы

Минью — традиции и тропы

Северный регион Минью отличается зелёными долинами, виноградниками и старыми деревнями. Город Брага служит отправной точкой для путешествий, а национальный парк Пенеда-Жереш предлагает маршруты к водопадам, древним дорогам и каменным поселениям. Летом популярны природные купальни.

Коимбра — студенческая атмосфера

Коимбра выросла вокруг одного из старейших университетов Европы. Средневековые кварталы, фаду и активная ночная жизнь создают особое настроение. Город подходит как для взрослых путешественников, так и для семей с детьми благодаря тематическому парку с миниатюрами известных памятников.

Серра-да-Эштрела — активный отдых

Самый высокий горный массив Португалии привлекает любителей пеших маршрутов и зимних видов спорта. Здесь проложены десятки троп, а зимой работает единственный в стране горнолыжный склон. Регион также известен традиционным укладом жизни и пастушьей культурой.

Сравнение регионов Португалии для путешествий

Алгарве подойдёт для пляжного и семейного отдыха, долина Дору — для гастрономических и винных туров. Лиссабон и Порту интересны насыщенной культурной программой и ночной жизнью. Серра-да-Эштрела и Минью лучше выбирать для активного отдыха и контакта с природой.

Плюсы и минусы путешествий по Португалии

Португалия сочетает компактность и разнообразие, что упрощает перемещения. Климат мягкий, а кухня доступная и сытная.

К возможным минусам относят сезонные толпы туристов в популярных регионах и ограниченное количество прямых транспортных маршрутов в горных районах.

Советы по планированию поездки в Португалию

Определите приоритет: пляж, города или природа. Бронируйте жильё заранее в высокий сезон. Рассмотрите аренду автомобиля для удалённых регионов.

Популярные вопросы о путешествиях по Португалии

Как выбрать регион для первой поездки?

Для знакомства со страной подойдут Лиссабон и Порту с выездом в окрестности.

Сколько стоит путешествие по Португалии?

Цены умеренные по европейским меркам, особенно вне пикового сезона.

Что лучше — Алгарве или долина Дору?

Алгарве выбирают ради моря, долину Дору — ради вина и пейзажей.