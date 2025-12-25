Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Macan не сможет выступить в Новый год из-за службы в армии
Присадки в антифризе замедлили коррозию двигателя — Valvoline
Дневной сон на работе при бессоннице ухудшает ночной отдых — сомнолог Алёна Гаврилова
Шоколад провоцирует судороги и нарушения в работе сердца собак — ветеринары
В Арканзасе появился новый миллиардер благодаря лотерее — CNBC
Тыквенные вафли с яблочным сиропом готовят с взбитыми белками — Allrecipes
Прищепки помогают закрепить укрывной материал от заморозков — Le Journal des seniors
Санкции и сокращение финансирования усиливают разобщённость мировой науки — Оганов
Долгоживущие экзоты попадают в приюты после смерти хозяев — National Geographic

Эту Португалию туристы часто пропускают — а зря: страна умеет удивлять вдали от столиц

Долина Дору признана центром винного туризма Португалии — гиды
Туризм

Португалия давно ассоциируется с Лиссабоном и Порту, но за пределами этих городов скрывается куда более разнообразная страна. Здесь соседствуют средневековые крепости, винные долины, океанские пляжи и горные массивы. Каждый регион предлагает собственный ритм путешествия — от неспешных прогулок до активного отдыха. Об этом сообщает Lonely Planet.

Долина Дору
Фото: commons.wikimedia.org by Joseolgon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Долина Дору

Средневековые города и атмосферные поселения

Óbidos — лучший город на холме

Небольшой Óbidos, окружённый крепостными стенами, выглядит как живая иллюстрация к историческому роману. Узкие улочки, белые дома с красными крышами и замок формируют цельный ансамбль, который особенно оживает во время фестивалей. Средневековые ярмарки с рыцарскими турнирами и литературный фестиваль Folio превращают город в центр культурной жизни. Даже в обычные дни прогулка по Óbidos остаётся насыщенной и неспешной.

Évora — архитектура и история Алентежу

Évora считается одной из самых хорошо сохранившихся средневековых столиц страны. Внутри городских стен XIV века находятся римские руины, кафедральный собор и уютная центральная площадь. При этом город не выглядит музейным — университетская среда делает его живым и динамичным. Рестораны здесь подают традиционные блюда Алентежу, известные простыми ингредиентами и насыщенным вкусом.

Крупные города и культурная жизнь

Лиссабон — ночная жизнь и классика

Столица Португалии раскинулась на семи холмах, откуда открываются виды на черепичные крыши, соборы и площади. Днём город подходит для посещения музеев, замков и кафе с легендарными паштел-де-ната. Вечером Лиссабон меняется: бары, джаз-клубы и ночные заведения заполняются местными жителями и туристами. Отдельного внимания заслуживает развивающаяся культура крафтового пива.

Порту — город прогулок и портвейна

Порту очаровывает узкими улочками, барочными церквями и набережной Дору. Исторический район Рибейра включён в список ЮНЕСКО, а по другую сторону реки находятся знаменитые винные погреба Вила-Нова-де-Гая. Современные музеи, рестораны и арт-пространства добавляют городу актуальности, не разрушая его исторический характер.

Природа, вино и океан

Долина Дору — сердце виноделия

К востоку от Порту раскинулась долина реки Дору — старейший винодельческий регион Европы с официальной демаркацией. Террасированные виноградники создают впечатляющие пейзажи, особенно в районе деревни Пиньяу. Ночёвка в гостевом доме при виноградниках позволяет глубже прочувствовать регион, чем краткая экскурсия из города.

Полуостров Сетубал — дикие пляжи

Южнее Лиссабона находится полуостров Сетубал, популярный у жителей столицы. Пляжи Кошта-да-Капарика тянутся на десятки километров и подходят для серфинга и отдыха у океана. В природном парке Аррабида берег становится более уединённым: скалы, бухты и прозрачная вода создают ощущение удалённости от цивилизации.

Алгарве — семейный отдых

Южное побережье Португалии известно разнообразием пляжей — от курортных до почти нетронутых. Алгарве подходит для путешествий с детьми благодаря пологим берегам, аквапаркам и морским прогулкам к гротам. Регион славится мягким климатом и возможностями для водных видов спорта.

Горы и зелёные регионы

Минью — традиции и тропы

Северный регион Минью отличается зелёными долинами, виноградниками и старыми деревнями. Город Брага служит отправной точкой для путешествий, а национальный парк Пенеда-Жереш предлагает маршруты к водопадам, древним дорогам и каменным поселениям. Летом популярны природные купальни.

Коимбра — студенческая атмосфера

Коимбра выросла вокруг одного из старейших университетов Европы. Средневековые кварталы, фаду и активная ночная жизнь создают особое настроение. Город подходит как для взрослых путешественников, так и для семей с детьми благодаря тематическому парку с миниатюрами известных памятников.

Серра-да-Эштрела — активный отдых

Самый высокий горный массив Португалии привлекает любителей пеших маршрутов и зимних видов спорта. Здесь проложены десятки троп, а зимой работает единственный в стране горнолыжный склон. Регион также известен традиционным укладом жизни и пастушьей культурой.

Сравнение регионов Португалии для путешествий

Алгарве подойдёт для пляжного и семейного отдыха, долина Дору — для гастрономических и винных туров. Лиссабон и Порту интересны насыщенной культурной программой и ночной жизнью. Серра-да-Эштрела и Минью лучше выбирать для активного отдыха и контакта с природой.

Плюсы и минусы путешествий по Португалии

Португалия сочетает компактность и разнообразие, что упрощает перемещения. Климат мягкий, а кухня доступная и сытная.
К возможным минусам относят сезонные толпы туристов в популярных регионах и ограниченное количество прямых транспортных маршрутов в горных районах.

Советы по планированию поездки в Португалию

  1. Определите приоритет: пляж, города или природа.

  2. Бронируйте жильё заранее в высокий сезон.

  3. Рассмотрите аренду автомобиля для удалённых регионов.

Популярные вопросы о путешествиях по Португалии

Как выбрать регион для первой поездки?
Для знакомства со страной подойдут Лиссабон и Порту с выездом в окрестности.

Сколько стоит путешествие по Португалии?
Цены умеренные по европейским меркам, особенно вне пикового сезона.

Что лучше — Алгарве или долина Дору?
Алгарве выбирают ради моря, долину Дору — ради вина и пейзажей.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Сало настаивается 48 часов при комнатной температуре
Еда и рецепты
Сало настаивается 48 часов при комнатной температуре
Китай запустил собственный роторный двигатель Ванкеля R05E — Auto Motor und Sport
Авто
Китай запустил собственный роторный двигатель Ванкеля R05E — Auto Motor und Sport
Картофельно-куриные шарики в беконе запекают 30 – 35 минут
Еда и рецепты
Картофельно-куриные шарики в беконе запекают 30 – 35 минут
Популярное
Готовьте 30-го — отдыхайте 31-го: шесть блюд, которые превращают подготовку в удовольствие

Новогодний стол можно собрать без спешки: эти блюда готовятся заранее, становятся вкуснее со временем и избавляют от кухонного марафона 31 декабря.

Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки
Китай снова всех опередил: в высоких технологиях появился результат, которого ждали годами
Новогодний хит вместо роллов: торт Филадельфия, который собирается проще простого
Алиев игнорирует Москву, что является сигналом на разрыв отношений с РФ Любовь Степушова Муравьи жертвуют индивидуальной защитой ради численности — Science Advances Александр Рощин Bugatti представила концепт W18 мощностью 555 л. с. в 1999 году Сергей Милешкин
Домашнее сало уровня деликатеса: две специи, одна банка и шкурка становится нежной, как масло
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
Последние материалы
Прищепки помогают закрепить укрывной материал от заморозков — Le Journal des seniors
Санкции и сокращение финансирования усиливают разобщённость мировой науки — Оганов
Долгоживущие экзоты попадают в приюты после смерти хозяев — National Geographic
Штраф Делимобиля за снег на парковке отменили после проверки
Юбилейные монеты обгоняют золото в гонке доходности — аналитик Вязовский
Поднятые вверх ноги улучшают венозный отток перед сном — врач Длин
Гребенщиков* поздравил подписчиков с католическим Рождеством
Напиток с ананасом и кокосовой водой поддерживает утреннее увлажнение — Žena
Поздний ужин замедляет сжигание жира — Фрэнк Шеер
Импульсивные покупки одежды формируют дофаминовый цикл предвкушения — Marianne
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.