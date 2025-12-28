Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Французский способ запекания курицы даёт хрустящую корочку — Simply Recipes
Юлия Меньшова выпустила новый эпизод шоу после смерти матери
Космическая дипольная аномалия не совпала с материей — данные космологов
Компактные сорта подсолнухов вывели для контейнеров — Mein Schöner Garten
Забытый билет принёс миллионы жительнице Дальнего Востока
В 2026 году шестидневных рабочих недель не ожидается — Бессараб
Хрустальную посуду советуют мыть вручную тёплой водой и мягким средством
Медицинские службы в регионах России переведут на усиленный режим с 30 декабря — Минз
Морскую соль добавляют в карамель для баланса сладости — кондитеры

Очереди под дождём — ради чуда: замок Ментенон устроил Рождество, будто сошедшее со страниц Диккенса

Замок Ментенон воссоздал викторианское Рождество по Диккенсу
Туризм

В преддверии зимних праздников замок Ментенон на один день словно перенёсся в Англию XIX века, наполнив залы духом викторианского Рождества. Музыка, свечи, костюмы и театрализованные сцены создали эффект путешествия во времени. И взрослые, и дети оказались внутри истории, вдохновлённой произведениями Чарльза Диккенса.

Замок Ментенон
Фото: Own work by Zairon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Замок Ментенон

Рождество, которое оживляет историю

Несмотря на дождливую погоду, к воротам замка Ментенон с самого дня тянулись посетители. Людей не смутил ни холод, ни очереди — атмосфера обещала редкий опыт, сочетающий культуру, театр и семейный праздник. Для многих гостей это стало альтернативой привычным ярмаркам и торговым улицам.

В садах и оранжерее развернулась программа мастер-классов для всех возрастов: упаковка подарков, каллиграфия, декор свечей, работа с кружевом и природными материалами. Такой формат всё чаще становится частью культурного туризма, где важны не только экспозиции, но и живое участие, как это происходит и в других исторических локациях Европы, например в случае, когда туристы ищут средневековые замки Европы с интерактивными программами.

Театр внутри замка

Главное действие ожидало гостей уже в интерьерах. Посетителей встречали актёры в образах слуг герцогов Ноайских, превращая экскурсию в спектакль. Сюжет аккуратно переплетал реальную историю замка с мотивами "Рождественской песни" Диккенса, а дети становились участниками сцен — помогали украшать ёлку и готовить праздничный ужин.

Кульминацией стал бальный зал, залитый светом и наполненный хоровым пением. Музыка, декорации и свет выстраивались в единую композицию, напоминая, что подобные события всё чаще конкурируют с традиционными зимними поездками и городскими фестивалями.

Почему формат оказался таким востребованным

Интерес к подобным мероприятиям объясним. Люди ищут эмоции и атмосферу, а не просто осмотр достопримечательностей. Рождественские исторические программы дают ощущение уюта и смысла, которого иногда не хватает в массовых праздниках. Не случайно путешественники всё чаще выбирают зимние культурные маршруты — от французских замков до британских городов, где ценят традиции, как это происходит во время рождественских путешествий по Европе. Об этом сообщает L'Écho Républicain.

Плюсы и минусы тематических экскурсий

Такой формат имеет свои особенности. Он создаёт сильное погружение, но требует ограничений по числу участников.

Плюсы:

  • живая история вместо классической экскурсии;
  • вовлечение детей и взрослых;
  • уникальная атмосфера без коммерческого шума.

Минусы:

  • ограниченное количество мест;
  • отсутствие свободного графика;
  • необходимость приходить заранее.

Советы для посетителей

  1. Приходите заранее, даже если погода не идеальна.
  2. Планируйте визит с детьми — для них предусмотрено активное участие.
  3. Уточняйте расписание показов, чтобы не пропустить ключевые сцены.
  4. Одевайтесь тепло и удобно — часть программы проходит на открытом воздухе.

Популярные вопросы о рождественских мероприятиях в замках

Подходит ли такой формат для маленьких детей?

Да, интерактивные сцены и мастер-классы рассчитаны на семейную аудиторию.

Нужно ли бронировать билеты заранее?

Чаще всего да, поскольку количество мест ограничено.

Чем такие экскурсии отличаются от обычных?

Они строятся как спектакль, где посетитель становится участником, а не наблюдателем.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Дальность полёта пчелы достигает пяти километров — профессор Чжао
Домашние животные
Дальность полёта пчелы достигает пяти километров — профессор Чжао
Занятия в бассейне усиливают аппетит после тренировок
Новости спорта
Занятия в бассейне усиливают аппетит после тренировок
Тренировки со стабилизаторами защают коленные суставы
Новости спорта
Тренировки со стабилизаторами защают коленные суставы
Популярное
Мир моды возвращает старый символ шика: этот аксессуар снова стал символом парижского настроения

Неожиданный аксессуар вновь покоряет модные подиумы: всего один штрих способен придать зимнему образу настоящий французский шарм и полностью изменить стиль.

Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Он ушёл под антарктический лёд и не вернулся: подводный аппарат передал странные данные и пропал
Сажают по-старинке — и собирают ведрами: забытый способ посадки картошки может удивить урожаем
Одна вещь вместо целого гардероба: главный хит зимы-2026 сметают быстрее, чем успевают завозить
Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Невозможное стало реальностью: NASA обнаружило на Титане то, что рушит школьные законы химии
Медовый эффект, от которого брюнетки молодеют: именно этот тренд взорвёт салоны в 2026 году
Роковая церемония: смерть Веры Алентовой на прощании с Лобоцким была не просто совпадением
Роковая церемония: смерть Веры Алентовой на прощании с Лобоцким была не просто совпадением
Последние материалы
Космическая дипольная аномалия не совпала с материей — данные космологов
Замок Ментенон воссоздал викторианское Рождество по Диккенсу
Компактные сорта подсолнухов вывели для контейнеров — Mein Schöner Garten
Широкий устойчивый каблук оптимален для женщин после 50 лет — Marianne
Тигровый окрас шерсти у собак формируется из-за неравномерного меланина — Kodami
Забытый билет принёс миллионы жительнице Дальнего Востока
В 2026 году шестидневных рабочих недель не ожидается — Бессараб
Хрустальную посуду советуют мыть вручную тёплой водой и мягким средством
Самцы мышей используют самок для снижения агрессии — Университет Делавэра
Медицинские службы в регионах России переведут на усиленный режим с 30 декабря — Минз
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.