Новогодняя сказка выходит на федеральный уровень: на туристической карте России готовят большой поворот

Туризм

Вологодская область готовится к запуску масштабного туристического проекта федерального уровня. В регионе появится новая точка притяжения для семейного и событийного туризма, связанная с одним из самых узнаваемых новогодних брендов страны. Речь идёт о развитии инфраструктуры и формировании круглогодичного туристического кластера. 

проект дома
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
проект дома

Что известно о создании ОЭЗ "Дед Мороз"

На территории Великоустюгского муниципального округа планируется создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа под названием "Дед Мороз". Соответствующий проект правительственного постановления уже опубликован, а координацию процесса возьмёт на себя Министерство экономического развития РФ.

Минэкономразвития должно заключить соглашение с правительством Вологодской области и администрацией Великоустюгского округа. Документ будет регулировать как сам процесс создания ОЭЗ, так и дальнейшее управление зоной, включая привлечение инвесторов и развитие туристической инфраструктуры.

Инфраструктура и инвестиции до 2028 года

В рамках проекта Вологодская область берёт на себя обязательства по созданию инженерной, транспортной, социальной и сопутствующей инфраструктуры. Работы запланированы до 2028 года и будут профинансированы за счёт регионального бюджета.

Общий объём вложений со стороны области составит не менее 1,638 млрд рублей. Эти средства направят на дороги, коммуникации, объекты размещения, общественные пространства и сервисы, необходимые для комфортного приёма туристов в любое время года.

Почему выбрали Великий Устюг

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, Великоустюгский муниципальный округ обладает рядом устойчивых конкурентных преимуществ. Город расположен в уникальной природной точке — месте слияния рек Сухоны, Юга и Северной Двины, что формирует выразительный северный ландшафт и благоприятную среду для отдыха.

Умеренный климат, природная доступность и ярко выраженный северный колорит позволяют развивать здесь круглогодочные туристические продукты. Среди приоритетных форматов называются медленный туризм, этнокультурные маршруты, семейные поездки, а также событийный и зимний отдых.

Туристический потенциал проекта

Создание ОЭЗ туристско-рекреационного типа открывает дополнительные возможности для бизнеса. Резиденты смогут развивать отели, эко-отдых, тематические парки, музеи, гастрономические пространства и сервисы для путешественников.

Проект ориентирован не только на новогодний сезон, с которым традиционно ассоциируется Великий Устюг, но и на расширение туристического потока в межсезонье. Это особенно важно для устойчивого развития региона и роста занятости в сфере туризма.

Сравнение с другими туристическими ОЭЗ

В отличие от курортных зон, ориентированных на пляжный или горный отдых, "Дед Мороз" делает ставку на культурную идентичность и семейный формат. Здесь ключевую роль играет не климат, а уникальный образ территории, знакомый миллионам россиян с детства.

Такой подход позволяет формировать туристический спрос независимо от сезона и погоды, делая проект более стабильным с точки зрения экономики.

Советы туристам, планирующим поездку

  1. Рассматривайте Великий Устюг не только зимой, но и в другие сезоны.

  2. Обращайте внимание на новые маршруты и форматы отдыха.

  3. Планируйте семейные поездки с учётом событийных программ.

  4. Следите за развитием инфраструктуры и запуском новых объектов.

Популярные вопросы о зоне "Дед Мороз"

Что даёт статус особой экономической зоны

Он упрощает привлечение инвесторов и ускоряет развитие туристической инфраструктуры.

Будет ли туризм круглогодичным

Да, проект изначально ориентирован на всесезонный формат.

Повлияет ли это на цены для туристов

Расширение предложения обычно способствует появлению разных ценовых категорий.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
