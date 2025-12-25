Новогодняя сказка выходит на федеральный уровень: на туристической карте России готовят большой поворот

В Великом Устюге создадут туристическую ОЭЗ Дед Мороз до 2028 года

Вологодская область готовится к запуску масштабного туристического проекта федерального уровня. В регионе появится новая точка притяжения для семейного и событийного туризма, связанная с одним из самых узнаваемых новогодних брендов страны. Речь идёт о развитии инфраструктуры и формировании круглогодичного туристического кластера.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ проект дома

Что известно о создании ОЭЗ "Дед Мороз"

На территории Великоустюгского муниципального округа планируется создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа под названием "Дед Мороз". Соответствующий проект правительственного постановления уже опубликован, а координацию процесса возьмёт на себя Министерство экономического развития РФ.

Минэкономразвития должно заключить соглашение с правительством Вологодской области и администрацией Великоустюгского округа. Документ будет регулировать как сам процесс создания ОЭЗ, так и дальнейшее управление зоной, включая привлечение инвесторов и развитие туристической инфраструктуры.

Инфраструктура и инвестиции до 2028 года

В рамках проекта Вологодская область берёт на себя обязательства по созданию инженерной, транспортной, социальной и сопутствующей инфраструктуры. Работы запланированы до 2028 года и будут профинансированы за счёт регионального бюджета.

Общий объём вложений со стороны области составит не менее 1,638 млрд рублей. Эти средства направят на дороги, коммуникации, объекты размещения, общественные пространства и сервисы, необходимые для комфортного приёма туристов в любое время года.

Почему выбрали Великий Устюг

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, Великоустюгский муниципальный округ обладает рядом устойчивых конкурентных преимуществ. Город расположен в уникальной природной точке — месте слияния рек Сухоны, Юга и Северной Двины, что формирует выразительный северный ландшафт и благоприятную среду для отдыха.

Умеренный климат, природная доступность и ярко выраженный северный колорит позволяют развивать здесь круглогодочные туристические продукты. Среди приоритетных форматов называются медленный туризм, этнокультурные маршруты, семейные поездки, а также событийный и зимний отдых.

Туристический потенциал проекта

Создание ОЭЗ туристско-рекреационного типа открывает дополнительные возможности для бизнеса. Резиденты смогут развивать отели, эко-отдых, тематические парки, музеи, гастрономические пространства и сервисы для путешественников.

Проект ориентирован не только на новогодний сезон, с которым традиционно ассоциируется Великий Устюг, но и на расширение туристического потока в межсезонье. Это особенно важно для устойчивого развития региона и роста занятости в сфере туризма.

Сравнение с другими туристическими ОЭЗ

В отличие от курортных зон, ориентированных на пляжный или горный отдых, "Дед Мороз" делает ставку на культурную идентичность и семейный формат. Здесь ключевую роль играет не климат, а уникальный образ территории, знакомый миллионам россиян с детства.

Такой подход позволяет формировать туристический спрос независимо от сезона и погоды, делая проект более стабильным с точки зрения экономики.

Советы туристам, планирующим поездку

Рассматривайте Великий Устюг не только зимой, но и в другие сезоны. Обращайте внимание на новые маршруты и форматы отдыха. Планируйте семейные поездки с учётом событийных программ. Следите за развитием инфраструктуры и запуском новых объектов.

Популярные вопросы о зоне "Дед Мороз"

Что даёт статус особой экономической зоны

Он упрощает привлечение инвесторов и ускоряет развитие туристической инфраструктуры.

Будет ли туризм круглогодичным

Да, проект изначально ориентирован на всесезонный формат.

Повлияет ли это на цены для туристов

Расширение предложения обычно способствует появлению разных ценовых категорий.