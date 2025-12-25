Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На Канарских островах численность морских ежей сократилась на 99,7% — Earth
Досрочное погашение дешевой ипотеки назвали финансовой ошибкой —эксперт Трепольский
Эмоциональное истощение усиливает конфликты между людьми
Казаки Оренбуржья исполнили новогодние мечты детей в рамках акции "Ёлка желаний"
Жирные блюда и алкоголь на Новый год повышают риск переедания — врач Филюшкина
Россия создает буферную зону на сумском направлении – военный эксперт Бижев
Пледы для дивана рекомендуют стирать раз в 1–2 месяца — Real Simple
Блогер Алёна Ковальчук подала в суд на Елену Малышеву
Китайская система "рис-рыба-утка" помогает сдерживать вредителей на рисовом поле

Зимний Петербург показал другое лицо: прогулки по Неве вышли за рамки сезона

Петербург расширил сезонный туризм за счёт зимней навигации — туроператоры
Туризм

Зимний Петербург привыкли воспринимать с набережных и мостов, но теперь у города появился новый ракурс. На Неве официально стартовала зимняя навигация — событие, которое меняет представление о сезонном туризме. Северная столица делает шаг к формату круглогодичных водных прогулок.

Кронштадт, морской собор
Фото: commons.wikimedia.org by Nikolai Bulykin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кронштадт, морской собор

Зимняя навигация: как всё началось

Первым судном, вышедшим на маршрут, стал теплоход ледового класса "Шустрый бобр". К прошлому сезону его полностью модернизировали: на борту появились отапливаемые салоны с панорамными окнами, позволяющие комфортно рассматривать город даже в мороз. Судно рассчитано на движение по льду толщиной до 10 сантиметров.

Если ледовая обстановка станет сложнее, маршруты будут перенаправлять на участки рек с более мягкими условиями. С января к работе подключатся суда на воздушной подушке, что окончательно закрепит статус навигации как круглогодичной.

Почему это важно для города

Традиционно навигация в Петербурге ассоциируется с тёплым сезоном. В этом году она длилась с 7 апреля по 5 ноября — 213 дней. За это время водным транспортом воспользовались более 5,2 миллиона пассажиров, что сопоставимо с численностью населения города.

"Мы хотим изменить стереотип, что навигация возможна только с весны до осени. Наш теплоход ломает не столько лёд, сколько привычные представления", — отметил директор компании-оператора Андрей Кузнецов.

Маршруты и формат экскурсий

Пока "Шустрый бобр" остаётся единственным теплоходом ледового класса в Петербурге. Судно вмещает до 60 человек и предлагает несколько экскурсионных программ.

Основной маршрут начинается от Мытнинской набережной у Петропавловской крепости, проходит по Неве до Литейного моста, затем по Малой Неве с выходом в Финский залив и возвращением обратно. С воды открываются виды на ключевые достопримечательности, включая Лахта-Центр. При желании пассажиры могут выйти на открытую палубу.

Дневная прогулка длится 1 час 15 минут. Вечерний формат с ужином рассчитан на 1 час 45 минут и включает расширенный маршрут до Большеохтинского моста.

Сравнение с другими городами

В Москве зимняя навигация действует уже несколько лет и стабильно пользуется спросом, однако стоимость таких прогулок там заметно выше. Петербург делает ставку на более доступный формат, рассчитывая привлечь как местных жителей, так и туристов.

Интересно, что первыми интерес к зимним маршрутам проявили именно петербуржцы. Туристический ажиотаж ожидается ближе к новогодним и рождественским праздникам.

Суда на воздушной подушке

Экскурсии на судах на воздушной подушке в городе уже знакомы. Программа "Зимний Петербург с Невы" длится 45 минут и проходит между Литейным и Благовещенским мостами. В прошлом году такими маршрутами воспользовались около двух тысяч человек. Новый сезон стартует 3 января.

Советы тем, кто планирует прогулку

  1. Выбирайте дневные рейсы для лучшего обзора архитектуры.

  2. Одевайтесь тепло, если планируете выход на открытую палубу.

  3. Бронируйте билеты заранее в праздничные даты.

  4. Уточняйте маршрут в зависимости от погодных условий.

Популярные вопросы о зимней навигации в Петербурге

Безопасны ли такие прогулки

Да, суда рассчитаны на зимние условия и работают с учётом ледовой обстановки.

Когда лучше идти туристам

Наибольший интерес ожидается в период новогодних каникул.

Будут ли новые суда

Компания планирует расширение флота, включая суда на воздушной подушке.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
ЕС сократил импорт энергоресурсов из США вопреки договорённостям
Газ
ЕС сократил импорт энергоресурсов из США вопреки договорённостям
Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Наука и техника
Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
В провинции Хунань обнаружена глубинная золотоносная система с ресурсами до 1000 тонн
Наука и техника
В провинции Хунань обнаружена глубинная золотоносная система с ресурсами до 1000 тонн
Популярное
Готовьте 30-го — отдыхайте 31-го: шесть блюд, которые превращают подготовку в удовольствие

Новогодний стол можно собрать без спешки: эти блюда готовятся заранее, становятся вкуснее со временем и избавляют от кухонного марафона 31 декабря.

Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Китай запустил собственный роторный двигатель Ванкеля R05E — Auto Motor und Sport
Китай снова всех опередил: в высоких технологиях появился результат, которого ждали годами
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки
Зрители освистывают, но она выходит на сцену: коллега назвала Ларису Долину посмешищем
Муравьи жертвуют индивидуальной защитой ради численности — Science Advances Александр Рощин Bugatti представила концепт W18 мощностью 555 л. с. в 1999 году Сергей Милешкин Около 200 человек погибли на озере Ланье в США за 20 лет — The Guardian Вероника Эйнуллаева
Дипломатическая игра вокруг 20 пунктов плана США и Украины подходит к закономерному финалу
Новогодний хит вместо роллов: торт Филадельфия, который собирается проще простого
Обратная сторона Луны преподнесла сюрприз: под поверхностью скрывался горячий гигант из прошлого
Обратная сторона Луны преподнесла сюрприз: под поверхностью скрывался горячий гигант из прошлого
Последние материалы
Свинину для рождественского стола запекают с гранатовой глазурью — Actualno
Пледы для дивана рекомендуют стирать раз в 1–2 месяца — Real Simple
Яичная скорлупа повышает урожайность томатов
Блогер Алёна Ковальчук подала в суд на Елену Малышеву
Bugatti представила концепт W18 мощностью 555 л. с. в 1999 году
Качество отжиманий даёт больший эффект, чем число повторов
PN7 сопровождает Землю на общей орбите с 1965 года — планетолог Кэт Волк
Продажи новых автомобилей в России снизились на 20% — Алексей Подщеколдин
Арктические зайцы усиливают защиту от хищников в стаях
Китайская система "рис-рыба-утка" помогает сдерживать вредителей на рисовом поле
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.