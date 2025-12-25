Зимний Петербург показал другое лицо: прогулки по Неве вышли за рамки сезона

Петербург расширил сезонный туризм за счёт зимней навигации — туроператоры

Зимний Петербург привыкли воспринимать с набережных и мостов, но теперь у города появился новый ракурс. На Неве официально стартовала зимняя навигация — событие, которое меняет представление о сезонном туризме. Северная столица делает шаг к формату круглогодичных водных прогулок.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikolai Bulykin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кронштадт, морской собор

Зимняя навигация: как всё началось

Первым судном, вышедшим на маршрут, стал теплоход ледового класса "Шустрый бобр". К прошлому сезону его полностью модернизировали: на борту появились отапливаемые салоны с панорамными окнами, позволяющие комфортно рассматривать город даже в мороз. Судно рассчитано на движение по льду толщиной до 10 сантиметров.

Если ледовая обстановка станет сложнее, маршруты будут перенаправлять на участки рек с более мягкими условиями. С января к работе подключатся суда на воздушной подушке, что окончательно закрепит статус навигации как круглогодичной.

Почему это важно для города

Традиционно навигация в Петербурге ассоциируется с тёплым сезоном. В этом году она длилась с 7 апреля по 5 ноября — 213 дней. За это время водным транспортом воспользовались более 5,2 миллиона пассажиров, что сопоставимо с численностью населения города.

"Мы хотим изменить стереотип, что навигация возможна только с весны до осени. Наш теплоход ломает не столько лёд, сколько привычные представления", — отметил директор компании-оператора Андрей Кузнецов.

Маршруты и формат экскурсий

Пока "Шустрый бобр" остаётся единственным теплоходом ледового класса в Петербурге. Судно вмещает до 60 человек и предлагает несколько экскурсионных программ.

Основной маршрут начинается от Мытнинской набережной у Петропавловской крепости, проходит по Неве до Литейного моста, затем по Малой Неве с выходом в Финский залив и возвращением обратно. С воды открываются виды на ключевые достопримечательности, включая Лахта-Центр. При желании пассажиры могут выйти на открытую палубу.

Дневная прогулка длится 1 час 15 минут. Вечерний формат с ужином рассчитан на 1 час 45 минут и включает расширенный маршрут до Большеохтинского моста.

Сравнение с другими городами

В Москве зимняя навигация действует уже несколько лет и стабильно пользуется спросом, однако стоимость таких прогулок там заметно выше. Петербург делает ставку на более доступный формат, рассчитывая привлечь как местных жителей, так и туристов.

Интересно, что первыми интерес к зимним маршрутам проявили именно петербуржцы. Туристический ажиотаж ожидается ближе к новогодним и рождественским праздникам.

Суда на воздушной подушке

Экскурсии на судах на воздушной подушке в городе уже знакомы. Программа "Зимний Петербург с Невы" длится 45 минут и проходит между Литейным и Благовещенским мостами. В прошлом году такими маршрутами воспользовались около двух тысяч человек. Новый сезон стартует 3 января.

Советы тем, кто планирует прогулку

Выбирайте дневные рейсы для лучшего обзора архитектуры. Одевайтесь тепло, если планируете выход на открытую палубу. Бронируйте билеты заранее в праздничные даты. Уточняйте маршрут в зависимости от погодных условий.

Популярные вопросы о зимней навигации в Петербурге

Безопасны ли такие прогулки

Да, суда рассчитаны на зимние условия и работают с учётом ледовой обстановки.

Когда лучше идти туристам

Наибольший интерес ожидается в период новогодних каникул.

Будут ли новые суда

Компания планирует расширение флота, включая суда на воздушной подушке.