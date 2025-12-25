Куда бежать от зимы? Как спланировать незабываемый отпуск с семьёй в Уругвае

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зимний отпуск в Уругвае выбирают семьи с детьми — Business Insider
Туризм

Когда в Северном полушарии стоят минусовые температуры, в Уругвае начинается лето — и для семьи с детьми это может стать идеальным "побегом" на праздники.

Пляж
Фото: unsplash.com by Pedro Sucupira is licensed under Free to use under the Unsplash License
Пляж

Пунта-дель-Эсте сочетает длинные пляжи на любой вкус, дружелюбие к детям и сильную гастрономическую сцену, но предупреждает: период между Рождеством и Новым годом здесь самый весёлый и одновременно самый дорогой. Об этом сообщает Business Insider.

Почему Уругвай особенно удобен для зимнего отпуска

Главный плюс — сезонность. В декабре-марте Уругвай живёт в режиме летнего курорта, так что вместо шапок и льда — солнце, океан и длинные прогулки. Для семьи из пяти человек такой формат отдыха становится способом перезагрузиться: днём пляжи и игры, вечером — рестораны и прогулки по городу.

Пляжи Пунта-дель-Эсте: куда идти с детьми и куда — за волнами

Пунта-дель-Эсте ценят за разнообразие береговой линии. Если нужен спокойный отдых с малышами, автор советует пляж Манса: там обычно нет сильных волн, поэтому детям легче купаться и играть у воды. Для тех, кто любит плавание "поживее", подойдёт Брава, где встречаются большие волны и ощутимые приливы. А на популярных спотах для сёрфинга можно увидеть людей, сидящих на досках в ожидании нужной волны.

На многих пляжах по берегу ходят торговцы — продают полотенца, купальники, платья, мороженое, кофе. Есть и пляжные рестораны, но в высокий сезон там бывает тесно.

Чем занять детей, кроме моря

Уругвайцы очень тепло относятся к детям: в аэропортах и супермаркетах часто есть приоритетные очереди для семей с маленькими детьми, а в кафе и магазинах взрослые нередко стараются сделать так, чтобы ребёнку было комфортно.

Из "семейных хитов" выделяют бесплатную большую игровую площадку Эль-Хагель, где можно провести почти целый день: гулять по территории, устраивать пикник, кататься на лошадях. Ещё один вариант — дневные лагеря в Portal del Bosque в районе Ла-Барра: полдня дети заняты активностями вроде творчества, стоп-моушн анимации и футбола. Для атмосферных прогулок подойдёт и "хиппи-рынок" в центре, где можно сделать временные тату и заплести косички.

Еда и рестораны: почему сюда едут не только ради пляжей

Еда в Пунта-дель-Эсте "на голову выше ожиданий" — и это не только про стейки. Она перечисляет несколько точек, которые стали для семьи привычными:

• La Huella в Хосе-Игнасио — культовое место, которое любят и местные, и туристы, но в пик сезона столик может быть сложно поймать. В меню автор выделяет блюда из осьминога и рыбы на гриле, а также десерт с дульсе де лече.

• Lo de Tere в порту — удачный вариант для новогодней ночи: к полуночи люди выходят танцевать прямо на улице, а в обычные дни там делают ставку на локальные продукты.

• Rex — быстрый и "детский" по ритму ресторан, где подают одни из лучших чивитос, а атмосфера оживлённая и без долгого ожидания.

Сравнение: отдых в пик сезона и поездка чуть раньше или позже

Период с конца декабря по начало января — самый "курортный": работают почти все рестораны, город оживлён, много событий и людей. Но именно в это время цены на жильё и перелёты могут взлетать, а доступные варианты быстро заканчиваются. Если же сместить поездку на начало декабря или на вторую половину января, шанс поймать более спокойный ритм и более дружелюбные цены выше — при том что погода часто остаётся летней.

Плюсы и минусы семейного отпуска в Пунта-дель-Эсте

Пунта-дель-Эсте хорош тем, что сочетает пляжи с разным характером, безопасные варианты для детей и насыщенную гастрономию — от рыбы и морепродуктов до чивитос и десертов с дульсе де лече. Плюс — дружелюбное отношение к семьям и много занятий, которые работают без сложной логистики.

Минус — стоимость в праздничный коридор между Рождеством и Новым годом и необходимость бронировать заранее, особенно перелёты.

Советы по планированию поездки в Уругвай

  1. Определите "коридор": если хотите максимум событий — конец декабря, если важнее бюджет — начало декабря или после середины января.

  2. Выберите пляж по уровню волн: Манса для спокойного купания, Брава — для тех, кто увереннее в воде.

  3. Заложите детские активности: Эль-Хагель на целый день и один-два выезда в Ла-Барра.

  4. Бронируйте рестораны заранее, если метите в знаковые места вроде La Huella.

  5. Продумайте перелёт: в высокий сезон даже маршруты с пересадками могут резко дорожать, поэтому иногда выгоднее сдвинуть дату вылета.

Популярные вопросы о поездке в Пунта-дель-Эсте

Подойдёт ли Пунта-дель-Эсте для отдыха с маленькими детьми?

Да, особенно из-за спокойных пляжей вроде Манса и большого количества детских развлечений в городе и окрестностях.

Какие блюда стоит попробовать в первую очередь?

Чивитос, местную рыбу и десерты с дульсе де лече; любителям мяса — уругвайские стейки.

Когда дешевле всего ехать летом в Уругвай?

Самые высокие цены обычно приходятся на период между Рождеством и Новым годом; более бюджетные варианты чаще бывают до праздников или позже в январе.

Насколько заранее нужно бронировать?

Чем ближе к новогодней неделе, тем важнее раннее бронирование жилья, перелётов и популярных ресторанов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
