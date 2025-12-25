Куда бежать от зимы? Как спланировать незабываемый отпуск с семьёй в Уругвае

Когда в Северном полушарии стоят минусовые температуры, в Уругвае начинается лето — и для семьи с детьми это может стать идеальным "побегом" на праздники.
Пунта-дель-Эсте сочетает длинные пляжи на любой вкус, дружелюбие к детям и сильную гастрономическую сцену, но предупреждает: период между Рождеством и Новым годом здесь самый весёлый и одновременно самый дорогой. Об этом сообщает Business Insider.
Главный плюс — сезонность. В декабре-марте Уругвай живёт в режиме летнего курорта, так что вместо шапок и льда — солнце, океан и длинные прогулки. Для семьи из пяти человек такой формат отдыха становится способом перезагрузиться: днём пляжи и игры, вечером — рестораны и прогулки по городу.
Пунта-дель-Эсте ценят за разнообразие береговой линии. Если нужен спокойный отдых с малышами, автор советует пляж Манса: там обычно нет сильных волн, поэтому детям легче купаться и играть у воды. Для тех, кто любит плавание "поживее", подойдёт Брава, где встречаются большие волны и ощутимые приливы. А на популярных спотах для сёрфинга можно увидеть людей, сидящих на досках в ожидании нужной волны.
На многих пляжах по берегу ходят торговцы — продают полотенца, купальники, платья, мороженое, кофе. Есть и пляжные рестораны, но в высокий сезон там бывает тесно.
Уругвайцы очень тепло относятся к детям: в аэропортах и супермаркетах часто есть приоритетные очереди для семей с маленькими детьми, а в кафе и магазинах взрослые нередко стараются сделать так, чтобы ребёнку было комфортно.
Из "семейных хитов" выделяют бесплатную большую игровую площадку Эль-Хагель, где можно провести почти целый день: гулять по территории, устраивать пикник, кататься на лошадях. Ещё один вариант — дневные лагеря в Portal del Bosque в районе Ла-Барра: полдня дети заняты активностями вроде творчества, стоп-моушн анимации и футбола. Для атмосферных прогулок подойдёт и "хиппи-рынок" в центре, где можно сделать временные тату и заплести косички.
Еда в Пунта-дель-Эсте "на голову выше ожиданий" — и это не только про стейки. Она перечисляет несколько точек, которые стали для семьи привычными:
• La Huella в Хосе-Игнасио — культовое место, которое любят и местные, и туристы, но в пик сезона столик может быть сложно поймать. В меню автор выделяет блюда из осьминога и рыбы на гриле, а также десерт с дульсе де лече.
• Lo de Tere в порту — удачный вариант для новогодней ночи: к полуночи люди выходят танцевать прямо на улице, а в обычные дни там делают ставку на локальные продукты.
• Rex — быстрый и "детский" по ритму ресторан, где подают одни из лучших чивитос, а атмосфера оживлённая и без долгого ожидания.
Период с конца декабря по начало января — самый "курортный": работают почти все рестораны, город оживлён, много событий и людей. Но именно в это время цены на жильё и перелёты могут взлетать, а доступные варианты быстро заканчиваются. Если же сместить поездку на начало декабря или на вторую половину января, шанс поймать более спокойный ритм и более дружелюбные цены выше — при том что погода часто остаётся летней.
Пунта-дель-Эсте хорош тем, что сочетает пляжи с разным характером, безопасные варианты для детей и насыщенную гастрономию — от рыбы и морепродуктов до чивитос и десертов с дульсе де лече. Плюс — дружелюбное отношение к семьям и много занятий, которые работают без сложной логистики.
Минус — стоимость в праздничный коридор между Рождеством и Новым годом и необходимость бронировать заранее, особенно перелёты.
Определите "коридор": если хотите максимум событий — конец декабря, если важнее бюджет — начало декабря или после середины января.
Выберите пляж по уровню волн: Манса для спокойного купания, Брава — для тех, кто увереннее в воде.
Заложите детские активности: Эль-Хагель на целый день и один-два выезда в Ла-Барра.
Бронируйте рестораны заранее, если метите в знаковые места вроде La Huella.
Продумайте перелёт: в высокий сезон даже маршруты с пересадками могут резко дорожать, поэтому иногда выгоднее сдвинуть дату вылета.
Да, особенно из-за спокойных пляжей вроде Манса и большого количества детских развлечений в городе и окрестностях.
Чивитос, местную рыбу и десерты с дульсе де лече; любителям мяса — уругвайские стейки.
Самые высокие цены обычно приходятся на период между Рождеством и Новым годом; более бюджетные варианты чаще бывают до праздников или позже в январе.
Чем ближе к новогодней неделе, тем важнее раннее бронирование жилья, перелётов и популярных ресторанов.
