Полётный забег ради привилегий: какие бонусы дал платиновый статус жителю Сан‑Франциско

Житель Сан‑Франциско добыл платиновый уровень United быстрым способом — The Post

Стивен из Сан-Франциско решил закрыть вопрос со статусом United Airlines буквально одним рывком — и превратил это в личный челлендж. Вместо "догонялок" на протяжении месяцев он устроил себе марафон из коротких перелётов туда-обратно, уложившись в один день.

Итогом стал платиновый статус, который он хотел использовать для апгрейда на будущей поездке с женой в Европу. Об этом рассказал The Post.

Шесть рейсов за 12 часов и один практичный расчёт

Стивен называет себя авиационным гиком и признаётся, что ему нравится сам процесс: расписания, пересадки, техника и ощущение полёта. Он пролетел около 1600 км, сделав три "пары" маршрутов: Сан-Франциско — Рино — Сан-Франциско, затем Сан-Франциско — Сакраменто — Сан-Франциско и, напоследок, Сан-Франциско — Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Первый рейс у него вылетел утром, а последний вернулся вечером — всё уложилось примерно в 12 часов.

Зачем это было нужно и почему он не хотел переплачивать

По словам Стивена, в течение года у него накопилось много рабочих перелётов — в том числе дальних — и до платинового уровня оставалось всего несколько сегментов. Он хотел получить "плюс-поинты" и другие бонусы статуса, чтобы повысить класс на международном перелёте, а заодно проверить, можно ли добрать недостающее без "космического" бюджета.

Платиновый уровень в программе лояльности United обычно получают через комбинацию квалификационных перелётов и баллов, либо через набор только баллов — в том числе с учётом миль, апгрейдов и трат по карте. Стивен выбрал смешанный вариант: потратил около 60 000 миль и примерно 500 долларов, хотя аналогичный набор билетов, по его оценке, мог бы обойтись ближе к 1100 долларам.

Как он планировал маршрут и что помогло не сорваться

Сначала он думал сделать более "разнообразную" цепочку с несколькими городами, но в итоге остановился на коротких вылетах из SFO и возвращениях туда же. Такой подход проще контролировать: меньше рисков потерять стыковку и легче держать темп.

Полётный день всё равно был на грани: в Сан-Франциско случались задержки, и, как он отметил, одно неудачное окно могло "сломать" всю конструкцию. Однако переносы коснулись сразу нескольких рейсов, поэтому эффект домино не сработал. Один из сегментов ему особенно запомнился: на "просторном" самолёте рядом никого не оказалось, а Wi-Fi со Starlink позволил не выпадать из жизни даже в таком режиме.

Почему история зацепила людей

Часть комментаторов сочла, что игра не стоит свеч, особенно если смотреть на разницу между уровнями. Но для Стивена ценность была не только в багажных привилегиях, приоритетной регистрации и посадке, а в самом эксперименте: можно ли выполнить цель быстро, аккуратно и в заданных ограничениях.

Сравнение: "миляж-ран" за статус и обычное добирание по ходу года

Если добирать статус естественно, вы платите за перелёты, которые и так нужны, и не тратите день на "круги" между аэропортами. Миляж-ран даёт контроль над сроками: можно закрыть недостающие сегменты до конца года и спланировать апгрейд, доступ в более удобные очереди, багаж и другие бонусы под конкретную поездку. Минус в том, что такой забег требует точного тайминга, выносливости и финансовой подушки на билеты, мили и непредвиденные изменения расписания.

Плюсы и минусы скоростного добора статуса

Такой подход может быстро принести ощутимые преимущества: приоритетная посадка, более удобный сервис в аэропорту, дополнительные возможности для апгрейда и экономия на багаже при последующих путешествиях. Но есть и риски: задержки, отмены, усталость, потеря смысла, если вы редко летаете, а также соблазн "переплатить за значок", не просчитав реальную выгоду.

Как добирать статус без лишних потерь

Сначала посчитайте выгоду: сколько полётов впереди, нужен ли багаж, важны ли апгрейды и приоритеты в аэропорту. Выбирайте короткие сегменты с запасом по времени и минимальным числом пересадок. Планируйте "план Б": что делать при отмене одного рейса, чтобы не потерять весь день. Проверьте, как начисляются квалификационные баллы и сегменты: мили, апгрейды, карта, тарифы. Закладывайте бюджет не только на билеты, но и на еду, дорогу в аэропорт, возможную ночёвку и изменения расписания.

Популярные вопросы о статусных "забегах" в авиапрограммах

Сколько может стоить добор статуса в конце года?

Сумма зависит от недостающих сегментов и тарифов: иногда хватает пары коротких рейсов, иногда нужны мили и доплата, как в этой истории.

Что лучше: добирать сегменты или квалификационные баллы?

Если вам проще летать — сегменты. Если летать некогда, иногда выгоднее набрать баллы через апгрейды, мили или карту, но это надо просчитывать по правилам программы.

Есть ли смысл в "миляж-ране", если я летаю редко?

Обычно смысл появляется, когда впереди есть дорогая или дальняя поездка, где бонусы статуса реально окупаются — например, апгрейд, багаж, приоритеты и более комфортная пересадка.

Как снизить риск срыва такого дня?

Держать один базовый аэропорт, оставлять запас между сегментами и заранее продумать альтернативные рейсы на случай задержек.