Ночной трансатлантический рейс превратился в кошмар: 4 пассажира пожаловались на незваных гостей

После приземления в аэропорту семья вынуждена была выкинуть свои вещи — People

Ночной трансатлантический перелёт для семьи из Вирджинии, по их словам, закончился не отдыхом, а зудом, укусами и срочной "дезинфекцией" всех вещей. Пассажиры утверждают, что во время рейса в салоне были постельные клопы, а экипаж просил их не поднимать шум, чтобы "не создавать паники".

Фото: Wikipedia by Christopher Doyle, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ремень в самолете

Теперь семья подала иск, где ответчиками указаны Delta Air Lines и KLM Royal Dutch Airlines. Об этом сообщает People.

Что произошло во время поездки

Согласно иску, 21 марта 2025 года семья из четырёх человек летела по маршруту с пересадками: сначала рейсом Delta, затем — на стыковочном рейсе KLM через Атлантику, а дальше — в сторону Сербии. Билеты туда и обратно, как утверждается в документе, были оформлены через программу SkyMiles, поэтому в жалобе фигурирует Delta, но появление клопов семья связывает именно с рейсом KLM.

Адвокаты семьи Мэтт Бротон и Джаред Так из Gentry Locke заявили, что поездка, которую планировали как семейный отдых, "превратилась в кошмар". Они также отметили, что глава семьи, доктор Ромуло Альбукерке, — офтальмохирург, и для него время с близкими было особенно ценным.

Как семья заметила насекомых

В жалобе говорится, что примерно через два часа после начала полёта супруга почувствовала, будто по одежде кто-то ползает, а затем увидела насекомых на светлом свитере. Родители, как утверждается, сразу сообщили об этом бортпроводникам.

Семья также заявляет, что персонал попросил говорить тише, чтобы не будить пассажиров и не вызывать беспокойства.

Реакция авиакомпаний и последствия для пассажиров

Представитель Delta, по данным PEOPLE, подчеркнул, что упомянутые обвинения относятся к рейсам, которые Delta не выполняла, и компания намерена ответить по юридическим каналам. KLM, как сообщается, не стала обсуждать конкретику и также сослалась на юридический порядок рассмотрения.

По словам адвокатов, у клиентов есть фото и видео, где насекомые "ползали" между сиденьями, а у детей на шее, туловище, руках и ногах были заметны красные рубцы. В иске семья утверждает, что после прибытия им пришлось избавиться от части личных вещей — включая элементы одежды и багажа — чтобы снизить риск распространения заражения.

Сравнение: кто за что отвечает в такой ситуации

Если проблема возникает на стыковочном рейсе, пассажирам часто сложно понять, к кому предъявлять претензии: к перевозчику, который фактически выполнял участок маршрута, или к компании, через которую оформлялись билеты и программа лояльности. На практике многое зависит от договоров перевозки, условий билета и того, кто был "маркетинговым" и "операционным" перевозчиком на конкретном сегменте маршрута.

Плюсы и минусы обращения в суд

Иск помогает зафиксировать обстоятельства, расходы и ущерб, а также получить официальный ответ компаний и оценку доказательств. Минус — длительность и стресс, а также необходимость документально подтверждать не только сам факт укусов, но и последующие траты: утилизацию вещей, обработку, возможное лечение и изменение планов поездки.

Советы пассажирам: если обнаружили насекомых в полёте

Зафиксируйте признаки: фото/видео насекомых, следов на одежде, места в салоне, номера рейса и времени. Сообщите экипажу и попросите отметить инцидент в отчёте, а также уточните, куда направлять официальную жалобу. По возможности изолируйте вещи: пакеты для одежды, отдельное хранение ручной клади. После прилёта обработайте багаж и одежду по безопасным бытовым рекомендациям, чтобы снизить риск заноса домой. Сохраните чеки на всё, что пришлось купить или выбросить, включая средства обработки и замену вещей.

Популярные вопросы о постельных клопах в самолёте

Как понять, что это именно постельные клопы, а не аллергия?

Прямого ответа без осмотра нет: чаще всего важны фото насекомых, характер укусов и подтверждение со стороны перевозчика или специалистов.

Что делать с багажом после возвращения?

Часто помогают изоляция вещей, стирка/сушка при подходящих режимах и аккуратная обработка чемодана, но лучше ориентироваться на практические рекомендации служб дезинсекции.

Можно ли требовать компенсацию без суда?

Иногда — через претензию перевозчику и переговоры, но исход зависит от доказательств и позиции компании.

Стоит ли заранее оформлять страховку путешественника?

Страховка полезна как общий инструмент для поездок, но покрытие подобных случаев зависит от конкретных условий полиса.