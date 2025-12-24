Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Города на несколько дней меняют лицо: фестивали, ради которых планируют путешествия

Фестивальный туризм усиливает интерес к локальным традициям стран — гиды
Туризм

Каждый год в мире проходят сотни фестивалей, но лишь немногие из них превращаются в события, о которых вспоминают всю жизнь. Это не просто праздники, а настоящие культурные ритуалы, где стирается граница между зрителем и участником. Попав в самую гущу таких событий, легко почувствовать характер страны и её традиции. Об этом сообщает платформа "Дзен".

Энергия музыки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Энергия музыки

Холи в Индии — торжество цвета и обновления

Холи считается одним из самых древних и символичных праздников Индии. Его корни уходят в глубину веков, а сам фестиваль олицетворяет победу добра над злом и приход весны. За несколько дней до начала улицы украшают узорами, а рынки наполняются разноцветными порошковыми красками.

Во время праздника люди обсыпают друг друга красками, танцуют и поют, не обращая внимания на возраст и статус. Кульминацией становится сожжение чучела Холики, после чего гостей угощают сладостями и пряным молочным напитком тандай.

Битва апельсинов в Ивреа — итальянская версия свободы

В небольшом городке Ивреа конец зимы отмечают необычным способом — массовой битвой апельсинами. История фестиваля уходит в XII век и связана с легендой о борьбе горожан с тиранией.

В течение трёх дней "солдаты" на повозках и участники на улицах забрасывают друг друга цитрусами, превращая город в ароматное поле боя. Зрители могут наблюдать за действом с трибун или рискнуть оказаться в самом центре событий.

Ла Томатина — помидорный хаос Испании

Каждую последнюю среду августа город Буньоль становится ареной самой известной томатной битвы в мире. Перед началом праздника участник должен достать окорок со столба — именно это даёт сигнал к старту.

В течение часа улицы заполняют тонны спелых томатов, а после окончания фестиваля город тщательно отмывают. Участники же отправляются смывать следы веселья в реке или под струями воды.

Таиланд: обезьяны и Новый год

В Лопбури ежегодно проходит фестиваль обезьян, где для макак накрывают настоящие пиры из фруктов и сладостей. Праздник связан с легендой о Ханумане и считается выражением благодарности хвостатым обитателям города.

Ещё одно знаковое событие — Сонгкран, тайский Новый год. В течение трёх дней люди обливают друг друга водой, символически смывая неудачи прошлого года. В программе — посещение храмов, семейные обряды и традиция выпускать на волю животных.

Burning Man и фестивали самовыражения

В пустыне Блэк-Рок в США проходит Burning Man — событие, которое сложно назвать обычным фестивалем. Здесь нет торговли и рекламы, всё строится на принципе дарения и творческой свободы.

Финалом становится сожжение гигантской деревянной фигуры человека — символа очищения и завершения цикла.

Праздники, рождённые из истории

На Филиппинах MassKara Festival стал символом оптимизма после экономических трудностей. Участники надевают маски с улыбками и выходят на улицы, демонстрируя жизнестойкость города Баколод.

В Шотландии Up Helly Aa превращает зиму в огненное шоу: участники в образе викингов проносят ладью и сжигают её в честь предков.

Сравнение самых необычных фестивалей мира

Холи и Сонгкран подойдут тем, кто любит активные и эмоциональные праздники. Ла Томатина и битва апельсинов — выбор для поклонников хаоса и зрелищ. Burning Man ориентирован на искусство и самовыражение, а Up Helly Aa — на историю и ритуалы. Фестивали в Таиланде и на Филиппинах позволяют глубже понять местные традиции.

Плюсы и минусы фестивального туризма

Такие путешествия дарят уникальный опыт и эмоции.

  • полное погружение в культуру
  • живое общение с местными жителями
  • яркие впечатления и фото

Но есть и сложности.

  • большое количество людей
  • повышенные расходы в сезон
  • необходимость подготовки и защиты техники

Советы путешественникам шаг за шагом

  1. Берите сменную одежду и удобную обувь.

  2. Используйте водонепроницаемые чехлы для гаджетов.

  3. Учитывайте климат и запасы воды.

  4. Изучайте правила фестиваля заранее.

Популярные вопросы о фестивалях мира

Когда лучше планировать поездку

Лучше ориентироваться на официальные даты фестивалей и бронировать жильё заранее.

Подходят ли такие праздники для семей

Некоторые фестивали подходят для всех возрастов, другие рассчитаны на взрослую аудиторию.

Нужно ли покупать билеты

Часть фестивалей бесплатна, но для отдельных зон или событий билеты обязательны.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
