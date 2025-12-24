Зимние каникулы превращаются в роскошь: этот регион неожиданно вырвался вперёд по ценам

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Республика Алтай уверенно вышла в лидеры по стоимости отдыха в России, обогнав другие популярные туристические направления. Регион всё чаще ассоциируется с премиальным туризмом, особенно в высокий сезон и праздничные периоды. Рост цен отражает не только спрос, но и изменение формата отдыха.

экотуризм
Фото: www.flickr.com by Oleg Brovko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
экотуризм

Республика Алтай — самый дорогой регион для туристов

По итогам 2025 года Российский союз туриндустрии составил рейтинг регионов по средней стоимости гостиничного размещения. Республика Алтай заняла первое место, показав самый высокий ценовой уровень в стране.

Средняя цена проживания здесь превышает 21 000 рублей за ночь. В период новогодних каникул, с 1 по 10 января, стоимость размещения возрастает ещё сильнее — до 32 000 рублей в сутки. Такие показатели делают регион безусловным лидером рейтинга.

Кто вошёл в топ-3 самых дорогих направлений

Вторую позицию в рейтинге заняла Ленинградская область. Здесь средняя стоимость ночи в отеле составляет около 13 000 рублей, что связано с близостью к Санкт-Петербургу, развитой загородной инфраструктурой и спросом на короткие путешествия выходного дня.

Третье место досталось Московской области. Регион традиционно остаётся в числе самых востребованных благодаря санаторно-курортному отдыху, загородным отелям, SPA-комплексам и удобной транспортной доступности.

Самые доступные регионы для отдыха

На противоположном конце рейтинга оказались регионы с минимальной стоимостью размещения. Самыми доступными стали Республика Калмыкия, Забайкальский край и Республика Марий Эл. В этих субъектах средняя цена за ночь варьируется от 3 500 до 4 500 рублей, что делает их привлекательными для бюджетного туризма и самостоятельных путешествий.

Общая картина по стране

По данным РСТ, средняя стоимость гостиничного размещения по России в 2025 году составила 8 936 рублей за ночь. Исследование основано на анализе среднерыночных цен и наглядно показывает, насколько сильно отличается стоимость отдыха в зависимости от региона и туристического профиля направления.

Алтайский край и рост интереса к региону

Ранее сообщалось, что Алтайский край вошёл в первую десятку рейтинга, заняв девятое место. Средняя стоимость проживания там составила 10 379 рублей за сутки, при этом в праздничные периоды цены также заметно увеличиваются.

Отдельного внимания заслуживает динамика туристического потока. За последние десять лет количество туристов в Республике Алтай выросло в четыре раза, что напрямую влияет на ценовую политику отелей, баз отдыха и гостевых комплексов.

Сравнение дорогих и доступных туристических регионов

Регионы с высокой стоимостью размещения, как правило, предлагают развитую гостиничную инфраструктуру, уникальные природные ландшафты, SPA-отели, эко-курорты и высокий уровень сервиса. Более доступные направления ориентированы на массовый туризм, самостоятельные поездки и эконом-формат размещения.

При выборе направления всё чаще учитываются не только цены, но и формат отдыха: активный туризм, экотуры, санаторное лечение или короткие поездки выходного дня.

Советы по планированию отдыха в популярных регионах

  1. Бронируйте отели заранее, особенно на новогодние каникулы.

  2. Рассматривайте альтернативные даты вне пикового сезона.

  3. Сравнивайте отели, базы отдыха и апартаменты.

  4. Учитывайте дополнительные расходы на транспорт и экскурсии.

Популярные вопросы о стоимости отдыха в регионах России

Почему Республика Алтай стала самой дорогой

Рост спроса, ограниченное число качественных объектов размещения и популярность эко-туризма.

Где можно отдохнуть бюджетно

Калмыкия, Марий Эл и Забайкальский край предлагают самые низкие цены на проживание.

Влияют ли праздники на стоимость отелей

Да, в высокий сезон и на новогодние каникулы цены могут вырастать в полтора-два раза.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
