Поезда ушли, а тайны остались: маршруты России, которые превратились в музеи под открытым небом

Туризм

Когда-то железные дороги были главной артерией страны и определяли, как движутся люди, грузы и сама история. Сегодня часть этих путей осталась в прошлом, превратившись в молчаливые памятники эпохи. Заброшенные рельсы, мосты и станции хранят не меньше историй, чем музеи под открытым небом. Об этом сообщает Яндекс Путешествия.

Мокринский железнодорожный мост
Фото: Own work by Chavmurt1558, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мокринский железнодорожный мост

"Мёртвая дорога" Салехард — Игарка

Одна из самых известных заброшенных магистралей была построена в конце 1940-х годов силами заключённых ГУЛАГа. Работы велись в условиях вечной мерзлоты, а обещанное сокращение срока заставляло людей трудиться на пределе возможностей. После смерти Сталина стройку внезапно остановили, и линия буквально застыла во времени.

Сегодня на этом маршруте можно увидеть брошенные паровозы, лагерные постройки, покосившиеся рельсы и сгнившие шпалы. Туристы чаще всего добираются сюда через урочище Ермаково на Енисее — по воде или в составе экскурсионных маршрутов.

Кругобайкальская дорога и "итальянские" галереи

Старый участок Транссиба вдоль Байкала со временем утратил транспортное значение, но сохранил архитектурную ценность. Тоннели, подпорные стены и каменные галереи начала XX века стали объектами притяжения для путешественников.

Особый интерес вызывает "Итальянская стенка", построенная для защиты пути от лавин и обвалов. Сейчас по линии ходит туристический поезд на паровозной тяге, позволяя увидеть редкие инженерные сооружения с воды и суши.

Мокринский мост — символ ушедшей эпохи

Высокий арочный мост в Чувашии давно не используется по назначению, но остаётся одним из самых фотогеничных железнодорожных объектов. Его построили в начале XX века, а в годы войны он играл важную роль в снабжении фронта.

Последний поезд прошёл здесь в 1986 году, после чего рельсы разобрали. Сегодня мост стал популярной достопримечательностью, до которой можно добраться из Чебоксар на автомобиле или автобусе.

Северные линии Кольского полуострова

В районе Заозёрска сохранились насыпи и фрагменты линии Нял — Заозёрск, когда-то важной для пассажирских и грузовых перевозок. Сейчас о ней напоминают редкие семафоры, остатки шпал и мост через трассу "Кола".

Маршрут интересен суровыми пейзажами и возможностью совместить прогулку по старым насыпям с посещением Долины Славы.

Лесные дороги Поволжья и Дальнего Востока

Килемарская железная дорога в Марий Эл и Оборская ветка на Дальнем Востоке строились для вывоза древесины. Со временем они утратили значение, а посёлки вдоль путей опустели. Сегодня эти маршруты привлекают любителей индустриального туризма и пеших походов.

Сравнение заброшенных железных дорог России

Северные линии интересны масштабом и драматичной историей. Байкальские участки ценят за инженерные решения и виды. Лесные дороги подходят для неспешных походов и фотосъёмки. Мосты и короткие ветки удобны для однодневных поездок без сложной логистики.

Советы по посещению заброшенных веток

  1. Проверяйте статус территории и предупреждающие знаки.

  2. Используйте удобную обувь и туристический рюкзак.

  3. Берите воду, перекус и пауэрбанк для телефона.

  4. Уточняйте маршрут у местных жителей.

Популярные вопросы о заброшенных железных дорогах

Безопасно ли посещать такие места

При соблюдении правил и отсутствии запретов риск минимален.

Когда лучше ехать

Лето и начало осени подходят лучше всего из-за погоды и доступности троп.

Нужен ли гид

Для удалённых участков сопровождающий упрощает маршрут и повышает безопасность.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
