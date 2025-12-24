Кашира надевает валенки и зовёт гостей: необычный фестиваль открывает юбилейный год города

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

В начале января Кашира станет площадкой для необычного зимнего праздника, объединяющего народные традиции и активный отдых. В городе пройдет фестиваль, посвящённый реке Оке и валенкам — символу русского тепла и уюта. Мероприятие рассчитано на семейную аудиторию и гостей всех возрастов. 

Что известно о фестивале "День Вален'Ока"

Фестиваль пройдет 3 и 4 января в исторической части Каширы и станет первым событием в программе празднования 670-летия города. Название объединяет сразу два ключевых символа — валенок как элемент народной культуры и реку Оку как главную природную артерию города. Концепция фестиваля строится на сочетании традиционного ремесла, зимних развлечений и современной праздничной атмосферы.

"3 и 4 января в Кашире пройдет двухдневный фестиваль "День Вален'Ока", который состоится в исторической части города. <…> Фестиваль даст старт празднованию 670-летия города. В названии фестиваля объединили символ русского тепла — валенок — и главную водную артерию города — реку Оку. Идея мероприятия — соединение традиций, народного мастерства и современной энергетики в формате зимнего и семейного праздника", — говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Московской области.

Программа первого дня

Открытие фестиваля запланировано на 3 января. Праздничную программу начнет театрализованное представление "По щучьему велению", рассчитанное на детей и взрослых. В течение дня гости смогут принять участие в мастер-классах по валянию и росписи валенок, а также стать свидетелями создания самого большого текстильного валенка в Подмосковье.

Отдельным событием станет акция "Вален'Ока желаний", где каждый желающий сможет загадать желание в символической форме, связанной с тематикой праздника.

Рыбный день и финал фестиваля

4 января фестиваль продолжится в формате "рыбного дня". В этот день гостей пригласят на кулинарные мастер-классы, посвящённые блюдам из рыбы, интерактивные программы и конкурсы для всей семьи. Завершением праздника станет большой хоровод в валенках, который объединит участников фестиваля на центральной площадке.

Сравнение: фестиваль и классические городские гулянья

В отличие от традиционных новогодних мероприятий, фестиваль "День Вален'Ока" делает акцент на локальной идентичности города. Здесь сочетаются ремесленные мастер-классы, театральные элементы и гастрономия, что отличает его от стандартных ярмарок и концертов. Такой формат позволяет не только развлечься, но и глубже познакомиться с культурой региона.

Советы шаг за шагом для гостей фестиваля

  1. Одевайтесь тепло, отдавая предпочтение удобной зимней обуви, включая валенки.

  2. Планируйте визит заранее, чтобы успеть посетить мастер-классы.

  3. Приходите с детьми — многие активности рассчитаны на семейный формат.

  4. Обратите внимание на рыбные мастер-классы второго дня.

Популярные вопросы о фестивале "День Вален'Ока"

Когда пройдет фестиваль? 3 и 4 января.
Где состоятся мероприятия? В исторической части Каширы.
Подходит ли фестиваль для детей? Да, программа ориентирована на семейный отдых.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
