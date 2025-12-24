Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Участок Императорской дороги Цинь найден в Шэньси — South China Morning Post
Кошки запоминают обстановку и запахи вместо логики хозяина
Тип оборудования слабо влияет на рост мышечной силы — учёные
Subaru возглавил рейтинг надёжности автомобильных брендов 2025 года
С 1 января 2026 самозанятым откроют возможность оплачиваемого больничного
Астрономы обнаружили "взрыв внутри взрыва"
Рыхление почвы улучшает рост молодых яблонь — рекомендации Vsadu
Вика Цыганова заявила, что Долина оторвана от реальности
Средняя цена АИ-95 на АЗС Москвы выросла до 67,80 рубля за литр — Rambler

Не только пляжи: Барбадос заманивает тем, что вы не планировали — едой

Север Барбадоса ценят гурманы — Virgin Atlantic Holidays
Туризм

Барбадос умеет превращать отпуск в гастрономическое приключение: здесь легко совместить пляжи, солнце и вкусную еду без ощущения, что вы "гонитесь по списку". Остров часто называют кулинарной столицей Карибского региона — за свежую рыбу, морепродукты, фрукты и пряности, которые задают тон местным блюдам.

Много еды
Фото: commons.wikimedia.org by Mohans1995, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Много еды

Впечатление дополняет культура неспешных ужинов и уличных перекусов у моря. Об этом говорится в Virgin Atlantic Holidays.

С чего начать знакомство с барбадосской кухней

Барбадос неслучайно называют "землёй летучих рыб": именно они стали визитной карточкой острова. Национальное блюдо — филе летучей рыбы со специями, которое подают с ку-ку, нежной смесью бамии и кукурузной муки. Такой старт сразу показывает характер местной кухни: простые продукты, яркие приправы и ощущение, что всё приготовлено "по-домашнему", а не ради картинки.

Дальше можно двигаться по классике: джаг-джаг — сытное блюдо из солёного мяса, лука и гороха, пепперпот — томлёное мясное рагу с пряностями и острым перцем, а на сладкое — конкис из кукурузной муки, кокоса, тыквы и батата. Это те вкусы, которые лучше всего раскрываются не в спешке, а в ритме острова — между прогулкой и купанием.

Карри, макаронный пирог и другие хиты на каждый день

У Барбадоса есть и свой взгляд на куриное карри: его часто готовят для семейных встреч и воскресных обедов, добавляя душистый перец, а тем, кто любит поострее, — кайенский. Ещё один любимец местных — пирог с макаронами: запечённые макароны с сыром, яйцами, сгущённым молоком и специями, где рядом уживаются и горчица, и кетчуп.

Если хочется попробовать больше традиционных сочетаний, обратите внимание на "пудинг и соус" — маринованную свинину со сладким картофелем и специями, жареное хлебное дерево, куриный суп с клецками, кокосовый хлеб и "бейкс" — жареное тесто из муки, воды и сахара. Почти везде это уместно дополнить местным острым соусом.

Где пробовать: от ресторанов до рыбного праздника

На Барбадосе легко найти формат под настроение — от ресторанов с видом на океан до простых местных закусочных. Среди заметных точек называют The Cliff в Хоултауне, где соседствуют карибские и мировые блюда — от рыбы на гриле до более "праздничных" подач. За настоящей атмосферой часто советуют пятничный fish fry в Ойстинсе: у рыбного рынка готовят на гриле лобстеров, махи-махи, тунца, креветок и рыбу-меч, и всё это превращается в живой вечер с музыкой и разговорами.

Для спокойного ужина у воды подойдёт The Fish Pot на северо-западе острова: ставка там — на свежие морепродукты и баджанскую классику. А если хочется шоу, многие выбирают Harbour Lights: ужин сопровождают выступления артистов и карнавальные танцы, и вечер легко заканчивается танцполом.

Ром как часть островного ритуала

К такой кухне на Барбадосе почти автоматически добавляется ром — его здесь производят с XVII века. Можно выбрать выдержанный вариант с мягкими нотами или пряный ром, а ещё - попробовать местный ромовый пунш с тёмным ромом, лаймом, сиропом, мускатным орехом и биттером. Для тех, кто любит привозить впечатления "в бутылке", популярны экскурсии на винокурню Mount Gay.

Не только еда: чем заняться между дегустациями

Барбадос хорош тем, что гастрономия не спорит с активностями. Можно выйти на воду — кайтсёрфинг, катамаран, сапборд — или сменить пляж на прогулку по тропическим лесам. А летом, в июле или августе, остров живёт фестивалем Crop Over: музыка, танцы, искусство, еда и карнавальные шествия помогают увидеть Барбадос не открыткой, а настоящей культурой.

Сравнение Барбадоса и других "вкусных" островов Карибского региона

Барбадос часто выбирают те, кто хочет сочетать морскую классику с домашними блюдами и яркими соусами: здесь рядом уживаются рыба на гриле, карри по-островному и плотные гарниры вроде батата или ку-ку. Если вы ищете преимущественно ресторанную "высокую" сцену, на острове тоже есть варианты, но сильнее всего он раскрывается через уличные точки, рыбные рынки и атмосферу общих вечеров. Для путешественников, которым важны и гастрономия, и пляжный отдых без лишней суеты, этот баланс часто оказывается решающим.

Плюсы и минусы гастроотпуска на Барбадосе

Такой отдых легче планировать, если заранее понимать его сильные и слабые стороны. Остров даёт много свежих морепродуктов, разнообразие форматов — от рынков до ресторанов, и яркую "визитку" в виде рома и пунша. При этом тем, кто чувствителен к остроте, стоит аккуратнее выбирать соусы и специи, а плотные блюда вроде макаронного пирога или джаг-джага лучше чередовать с более лёгкими морскими позициями.

Советы по гастропоездке на Барбадос

  1. Начните с классики: летучая рыба с ку-ку, ромовый пунш, рыба на гриле в Ойстинсе.

  2. Разделите формат: один вечер — ресторан у океана, другой — уличная еда или рынок.

  3. Просите "неостро" или пробуйте соус отдельно, если не уверены в перце.

  4. Оставляйте место для десертов и выпечки: конкис, кокосовый хлеб, бейкс.

  5. Планируйте активности между приёмами пищи: вода, прогулки, вечерние события.

Популярные вопросы о гастрономии Барбадоса

Какие блюда обязательно попробовать в первый день?
Летучую рыбу с ку-ку, что-то с гриля на рыбном вечере и местный ромовый пунш — это быстро даёт "портрет" острова.

Что выбрать, если я не люблю очень острое?
Берите блюда без дополнительных соусов или просите подать острый соус отдельно: вкус сохранится, а остроту вы контролируете.

Что лучше: рестораны или уличная еда?
Оптимально сочетать. Рестораны дают подачу и вид, уличные точки — характер и атмосферу, ради которых многие и едут.

Сколько стоит поесть на острове?
Диапазон широкий: уличная еда и рынки обычно заметно доступнее, а рестораны у воды и места с шоу — дороже, но с "опытом" в комплекте.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Отставку Михаила Барщевского из КС связали с делом Ларисы Долиной
Недвижимость
Отставку Михаила Барщевского из КС связали с делом Ларисы Долиной
Растения-компаньоны увеличивают урожай малины вдвое
Садоводство, цветоводство
Растения-компаньоны увеличивают урожай малины вдвое
Смена магнитных полюсов ослабляет защиту Земли от излучения — ИФЗ РАН
Наука и техника
Смена магнитных полюсов ослабляет защиту Земли от излучения — ИФЗ РАН
Популярное
Морские легенды оказались правдой: кто запускает гигантские стены воды в открытом океане

Океан больше не скрывает своих "монстров": учёные выяснили, как возникают волны-негодяи и почему скоро их станет возможным предсказывать заранее.

Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Пожар открыл в стенах Нотр-Дама скобы XII века
Когда огонь расчищает историю: то, что нашли под сводами Нотр-Дама, перевернуло привычную картину эпохи
Команда Bella1 победила Береговую охрану США, вероятно, не только словесно
Мигранты, мегаполисы и пустая земля: цепочка, о которой не говорят
Александру Бородянскому вручили приз на фестивале "Арткино" Анжела Якубовская В Дманиси выявили сосуществование двух видов гоминид — PLOS One Александр Рощин В Чичен-Ице начнут неинвазивное исследование пирамиды — институт антропологии Мексики Игорь Буккер
Планеты устроили проверку на прочность: пять знаков, которые ощутили давление 2025-го до дрожи
Клубника этих сортов атакует грядки урожаем: сладкие ягоды идут потоком до осени не зная усталости
На концерте Лепса случилось то, чего никто не ожидал: Аврора Киба выбрала необычную тактику
На концерте Лепса случилось то, чего никто не ожидал: Аврора Киба выбрала необычную тактику
Последние материалы
Subaru возглавил рейтинг надёжности автомобильных брендов 2025 года
С 1 января 2026 самозанятым откроют возможность оплачиваемого больничного
Сухой воздух делает пыль лёгкой и летучей — специалист Келси Хей
Астрономы обнаружили "взрыв внутри взрыва"
Рыхление почвы улучшает рост молодых яблонь — рекомендации Vsadu
Картофель варится быстрее при закладке в холодную воду
Вика Цыганова заявила, что Долина оторвана от реальности
Картофель высаживают в отдельные лунки глубиной около 20 см
Средняя цена АИ-95 на АЗС Москвы выросла до 67,80 рубля за литр — Rambler
Маринад из чая и луковой шелухи делает рыбу вкусной без копчения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.