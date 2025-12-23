Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Средняя цена АИ-95 на АЗС Москвы выросла до 67,80 рубля за литр — Rambler
Охлаждённый картофель содержит резистентный крахмал — нутрициологи
80% пациентов улучшили зрение после импланта PRIMA — Time
Метаноловая незамерзайка продолжает продаваться в России несмотря на запрет
Арбитражный суд арестовал активы бывших топ‑менеджеров Роснано Чубайса и Уринсона
Омоложение иммунитета возможно без стволовых клеток — Scitechdaily
Прохор Шаляпин рассказал, как зритель умер на его концерте
Зимний огород на подоконнике требует досветки 12–14 часов — Antonovsad
В районе высокогорной станции Танггула воздух ощутимо "тоньше" — Siviaggia

Туристки обменялись квартирами: как Нью‑Йорк и Лондон стали домом на две недели

Жительницы мегаполисов поменялись жильём на две недели — The Post
Туризм

Две недели в Нью-Йорке можно провести, как обычно делают туристы, а можно — как будто ты там живёшь. Мари Дракслер из Лондона выбрала второй вариант и неожиданно оказалась в чужой, но очень "домашней" жизни по ту сторону Атлантики.

девушка в аэропорту
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
девушка в аэропорту

Её история быстро стала вирусной, потому что всё произошло не через отели и экскурсии, а через обмен квартирами и привычками. Об этом сообщает The Post.

Обмен, который выглядел как кино, но оказался реальностью

Мари Дракслер из Лондона и уроженка Бруклина Лоханни Сантос — обеим чуть за 20 — устроили современную версию сюжета из "Каникул": на две недели поменялись жильём и распорядком дня. Познакомились они в соцсетях, а решились быстро — после пары созвонов по FaceTime. Никаких консьержей, чек-листов "обязательно увидеть" и романтических погонь за впечатлениями: они просто проживали чужую рутину и снимали её для подписчиков.

Нью-Йорк глазами лондонки, Лондон глазами нью-йоркки

В Нью-Йорке Дракслер гуляла по Бушвику, завтракала в Вильямсбурге, выбиралась в парки и ловила главное — разговоры. Её сильнее всего удивили не витрины и не бродвейские огни, а люди: открытость и готовность общаться даже с незнакомкой. В Вашингтон-сквер-парке она, по собственным словам, легко заговорила с прохожим и "рассказала историю своей жизни".

Сантос тем временем примеряла лондонскую жизнь без туристической "маски": винтажные магазины, велосипедные поездки по Ноттинг-Хиллу, места по рекомендациям хозяйки квартиры. Ей нравилось, что жильё не выглядело как обезличенный Airbnb: вокруг были фотографии, вещи, кружки, пледы — всё то, по чему считывается характер человека и создаётся ощущение "я у друга".

Почему такие поездки становятся трендом

История Дракслер и Сантос легла в понятный культурный контекст: путешествия всё чаще ищут не "галочки", а ощущение принадлежности месту. Эту тягу подпитывают кино и сериалы — направление даже получило название "сет-джетинг". В материале упоминается исследование HomeExchange: 56% американцев выбирали направление после фильма или шоу, особенно это заметно у поколения Z и миллениалов.

Сама механика обмена тоже работает на эмоции: ты не просто приезжаешь в город, а берёшь на себя чужой ритм — от района и кофеен до бытовых мелочей. В финале эффект оказался заразительным: после их роликов другим женщинам тоже захотелось повторить опыт — идеи обменов посыпались от Сиэтла до Норвегии и Вены.

Сравнение обмена квартирами и классической поездки в отель

Обмен жильём чаще даёт "встроенность" в город: кухня, привычные маршруты, соседние магазины, бытовая естественность. Отель удобнее, когда важны сервис, предсказуемость и минимум организационных рисков. Классическая аренда через платформы обычно находится между этими вариантами: больше личного пространства, но меньше ощущения, что ты живёшь чужой жизнью.

Плюсы и минусы обмена жильём

Такой формат кажется романтичным, но у него есть практические стороны.

 Плюсы

  1. Больше "настоящего" быта и меньше туристической суеты.

  2. Экономия на проживании, если обмен равнозначный.

  3. Ощущение доверия и человеческой связи, которого не даёт гостиница.

 Минусы

  1. Нужно заранее проговорить правила: вещи, уборка, доступ к шкафам и технике.

  2. Требуется высокий уровень доверия и прозрачности договорённостей.

  3. Не всем комфортно жить среди чужих личных предметов, даже если они создают уют.

Советы по обмену жильём

  1. Созвонитесь заранее и обсудите ожидания: шум, гости, работа из дома, питомцы.

  2. Составьте короткий список правил: что можно трогать, что лучше не использовать.

  3. Обменяйтесь контактами "на всякий случай" и оставьте инструкции по быту: домофон, плита, Wi-Fi.

  4. Подготовьте квартиру как для друга: чистота, свободное место, базовые мелочи на кухне.

  5. Договоритесь о фото/видео: что допустимо снимать в квартире, чтобы не нарушать приватность.

Популярные вопросы об обмене квартирами между городами

Как выбрать человека для обмена, чтобы было спокойно?
Лучше всего помогают видеозвонок, прозрачный профиль, понятные договорённости и ощущение совпадения по стилю жизни.

Сколько стоит такой формат путешествия?
Проживание может обходиться дешевле отеля, но расходы на перелёт, транспорт и повседневные траты остаются обычными.

Что лучше для первого раза — обмен или аренда?
Если важна максимальная предсказуемость, проще начать с аренды или отеля. Если хочется "как местный" и вы готовы к договорённостям, обмен даёт более личный опыт.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Растения-компаньоны увеличивают урожай малины вдвое
Садоводство, цветоводство
Растения-компаньоны увеличивают урожай малины вдвое
Плоды рябины едят после морозов — горечь снижается
Садоводство, цветоводство
Плоды рябины едят после морозов — горечь снижается
Старые носки можно использовать для уборки дома вместо тряпок и салфеток — The Spruce
Недвижимость
Старые носки можно использовать для уборки дома вместо тряпок и салфеток — The Spruce
Популярное
Когда огонь расчищает историю: то, что нашли под сводами Нотр-Дама, перевернуло привычную картину эпохи

Пожар в Нотр-Даме уничтожил часть собора, но открыл тайну, о которой не знали веками. Под руинами нашли технологии, не свойственные Средневековью.

Пожар открыл в стенах Нотр-Дама скобы XII века
Танкер Bella1 уходит от погони: команда показала США, что бандитизм не пройдет
Команда Bella1 победила Береговую охрану США, вероятно, не только словесно
Морские легенды оказались правдой: кто запускает гигантские стены воды в открытом океане
Мигранты, мегаполисы и пустая земля: цепочка, о которой не говорят
Александру Бородянскому вручили приз на фестивале "Арткино" Анжела Якубовская В Дманиси выявили сосуществование двух видов гоминид — PLOS One Александр Рощин В Чичен-Ице начнут неинвазивное исследование пирамиды — институт антропологии Мексики Игорь Буккер
Клубника этих сортов атакует грядки урожаем: сладкие ягоды идут потоком до осени не зная усталости
Планеты устроили проверку на прочность: пять знаков, которые ощутили давление 2025-го до дрожи
На концерте Лепса случилось то, чего никто не ожидал: Аврора Киба выбрала необычную тактику
На концерте Лепса случилось то, чего никто не ожидал: Аврора Киба выбрала необычную тактику
Последние материалы
Картофель высаживают в отдельные лунки глубиной около 20 см
Средняя цена АИ-95 на АЗС Москвы выросла до 67,80 рубля за литр — Rambler
Маринад из чая и луковой шелухи делает рыбу вкусной без копчения
Кофейную гущу используют для чистки сковород, решёток гриля и унитаза
Охлаждённый картофель содержит резистентный крахмал — нутрициологи
Жительницы мегаполисов поменялись жильём на две недели — The Post
80% пациентов улучшили зрение после импланта PRIMA — Time
Порция оливье в 4–5 ложек снижает нагрузку на ЖКТ — гастроэнтеролог Вялов
Метаноловая незамерзайка продолжает продаваться в России несмотря на запрет
Арбитражный суд арестовал активы бывших топ‑менеджеров Роснано Чубайса и Уринсона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.