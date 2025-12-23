Туристки обменялись квартирами: как Нью‑Йорк и Лондон стали домом на две недели

Жительницы мегаполисов поменялись жильём на две недели — The Post

Две недели в Нью-Йорке можно провести, как обычно делают туристы, а можно — как будто ты там живёшь. Мари Дракслер из Лондона выбрала второй вариант и неожиданно оказалась в чужой, но очень "домашней" жизни по ту сторону Атлантики.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ девушка в аэропорту

Её история быстро стала вирусной, потому что всё произошло не через отели и экскурсии, а через обмен квартирами и привычками. Об этом сообщает The Post.

Обмен, который выглядел как кино, но оказался реальностью

Мари Дракслер из Лондона и уроженка Бруклина Лоханни Сантос — обеим чуть за 20 — устроили современную версию сюжета из "Каникул": на две недели поменялись жильём и распорядком дня. Познакомились они в соцсетях, а решились быстро — после пары созвонов по FaceTime. Никаких консьержей, чек-листов "обязательно увидеть" и романтических погонь за впечатлениями: они просто проживали чужую рутину и снимали её для подписчиков.

Нью-Йорк глазами лондонки, Лондон глазами нью-йоркки

В Нью-Йорке Дракслер гуляла по Бушвику, завтракала в Вильямсбурге, выбиралась в парки и ловила главное — разговоры. Её сильнее всего удивили не витрины и не бродвейские огни, а люди: открытость и готовность общаться даже с незнакомкой. В Вашингтон-сквер-парке она, по собственным словам, легко заговорила с прохожим и "рассказала историю своей жизни".

Сантос тем временем примеряла лондонскую жизнь без туристической "маски": винтажные магазины, велосипедные поездки по Ноттинг-Хиллу, места по рекомендациям хозяйки квартиры. Ей нравилось, что жильё не выглядело как обезличенный Airbnb: вокруг были фотографии, вещи, кружки, пледы — всё то, по чему считывается характер человека и создаётся ощущение "я у друга".

Почему такие поездки становятся трендом

История Дракслер и Сантос легла в понятный культурный контекст: путешествия всё чаще ищут не "галочки", а ощущение принадлежности месту. Эту тягу подпитывают кино и сериалы — направление даже получило название "сет-джетинг". В материале упоминается исследование HomeExchange: 56% американцев выбирали направление после фильма или шоу, особенно это заметно у поколения Z и миллениалов.

Сама механика обмена тоже работает на эмоции: ты не просто приезжаешь в город, а берёшь на себя чужой ритм — от района и кофеен до бытовых мелочей. В финале эффект оказался заразительным: после их роликов другим женщинам тоже захотелось повторить опыт — идеи обменов посыпались от Сиэтла до Норвегии и Вены.

Сравнение обмена квартирами и классической поездки в отель

Обмен жильём чаще даёт "встроенность" в город: кухня, привычные маршруты, соседние магазины, бытовая естественность. Отель удобнее, когда важны сервис, предсказуемость и минимум организационных рисков. Классическая аренда через платформы обычно находится между этими вариантами: больше личного пространства, но меньше ощущения, что ты живёшь чужой жизнью.

Плюсы и минусы обмена жильём

Такой формат кажется романтичным, но у него есть практические стороны.

Плюсы

Больше "настоящего" быта и меньше туристической суеты. Экономия на проживании, если обмен равнозначный. Ощущение доверия и человеческой связи, которого не даёт гостиница.

Минусы

Нужно заранее проговорить правила: вещи, уборка, доступ к шкафам и технике. Требуется высокий уровень доверия и прозрачности договорённостей. Не всем комфортно жить среди чужих личных предметов, даже если они создают уют.

Советы по обмену жильём

Созвонитесь заранее и обсудите ожидания: шум, гости, работа из дома, питомцы. Составьте короткий список правил: что можно трогать, что лучше не использовать. Обменяйтесь контактами "на всякий случай" и оставьте инструкции по быту: домофон, плита, Wi-Fi. Подготовьте квартиру как для друга: чистота, свободное место, базовые мелочи на кухне. Договоритесь о фото/видео: что допустимо снимать в квартире, чтобы не нарушать приватность.

Популярные вопросы об обмене квартирами между городами

Как выбрать человека для обмена, чтобы было спокойно?

Лучше всего помогают видеозвонок, прозрачный профиль, понятные договорённости и ощущение совпадения по стилю жизни.

Сколько стоит такой формат путешествия?

Проживание может обходиться дешевле отеля, но расходы на перелёт, транспорт и повседневные траты остаются обычными.

Что лучше для первого раза — обмен или аренда?

Если важна максимальная предсказуемость, проще начать с аренды или отеля. Если хочется "как местный" и вы готовы к договорённостям, обмен даёт более личный опыт.