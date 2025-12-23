Простоквашино перестаёт быть мультиком: знаменитую деревню превращают в туристический магнит

Регион подключил бизнес к развитию Простоквашино — министр туризма Яковлев

В Нижегородской области делают ещё один шаг к превращению известного на всю страну названия в полноценную туристическую точку притяжения. В деревне Простоквашино Тонкинского района планируют объединить культурные, инфраструктурные и имиджевые инициативы в рамках нового проекта. Для этого в регионе создают отдельный фонд развития территории. Об этом сообщает агентство "НТА-Приволжье".

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ проект дома

Фонд развития и масштабные планы

Власти Нижегородской области намерены системно подойти к развитию Простоквашино. Как сообщил министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев, в деревне уже ведётся комплексная работа, охватывающая сразу несколько направлений — от туристической привлекательности до инфраструктуры и продвижения территории.

"Мы создаем фонд помощи развитию Простоквашино. Мы взаимодействуем сегодня и с такими компаниями, как "Союзмультфильм" и другие коммерческие компании, которые имели к этому отношение. Это название появилось у нас в Нижегородской губернии ещё очень, очень давно. Мы будем отмечать там праздники", — рассказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

По его словам, одной из ключевых задач станет синхронизация федеральных, региональных и национальных проектов, которые могут быть задействованы в развитии населённого пункта.

Простоквашино как туристическое пространство

Проект предполагает формирование территории для спокойного отдыха вдали от городской суеты. Простоквашино планируют развивать как место, где туристы смогут насладиться природой, сельским укладом и атмосферой, вызывающей ассоциации с детством. Такой формат всё чаще востребован в сфере внутреннего туризма, особенно среди семей с детьми.

Финансирование и участие бизнеса

Развитие деревни будет поддержано не только за счёт бюджетных механизмов, но и при участии бизнеса. Ранее сообщалось, что 5 млн рублей, полученные от проката фильма "Простоквашино", направят на благоустройство и развитие туристической инфраструктуры. Эти средства планируют использовать для создания комфортной среды и новых точек притяжения.

Исторический контекст и культурная ценность

Несмотря на прочную связь названия с советским мультфильмом "Трое из Простоквашино", сама деревня имеет гораздо более глубокую историю. Населённый пункт появился в Тонкинском районе около 300 лет назад, задолго до выхода мультфильма. Этот факт планируют активно использовать в туристическом позиционировании, сочетая культурное наследие, историю и узнаваемый бренд.

Сравнение: тематическая деревня и классический туризм

В отличие от традиционных туристических маршрутов с музеями и экскурсиями, Простоквашино ориентируется на формат погружения. Здесь делают ставку не только на достопримечательности, но и на атмосферу, события, праздники и природное окружение. Такой подход сближает проект с агротуризмом и семейным отдыхом, где важны эмоции и впечатления, а не плотный экскурсионный график.

Советы шаг за шагом для будущих туристов

Следите за новостями о запуске туристических объектов и мероприятий. Планируйте поездку в формате выходного дня или семейного отдыха. Учитывайте сезонность — природные маршруты особенно привлекательны в тёплое время года. Сочетайте посещение Простоквашино с другими локациями Нижегородской области.

Популярные вопросы о развитии Простоквашино

Когда заработает туристический комплекс? Проект находится в стадии поэтапной реализации, точные сроки будут объявлены позже.

Будут ли мероприятия и праздники? Да, проведение событий и тематических праздников уже заложено в концепцию.

Чем Простоквашино будет интересно туристам? Форматом отдыха на природе, семейной атмосферой и культурными ассоциациями.