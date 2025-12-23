Бумажные путеводители уходят в прошлое: Смоленск запустил цифровой гид с 3D-панорамами и аудиогидами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Знакомство со Смоленском стало проще благодаря цифровым технологиям. В регионе запустили мобильное приложение, которое объединяет полезную информацию для туристов и жителей города. Новый сервис помогает планировать прогулки, выбирать маршруты и узнавать больше о ключевых местах. Об этом сообщает "О чём говорит Смоленск".

Женщина с телефоном дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с телефоном дома

Что представляет собой приложение "Мой Смоленск"

Новый мобильный сервис разработан как единая точка доступа к туристической информации о городе. В приложении собраны аудиогиды по популярным маршрутам, краткие исторические справки и визуальные материалы, позволяющие заранее познакомиться с локациями. Пользователи могут посмотреть фотографии и 3D-панорамы знаковых мест, что особенно удобно при планировании прогулок.

Полезная информация для путешественников

Приложение ориентировано не только на экскурсионные маршруты, но и на практические задачи. В нём размещены сведения о гостиницах, отелях, кафе и ресторанах, а также о музеях и других точках притяжения. Такой формат позволяет спланировать поездку без необходимости искать данные в разных источниках и сервисах.

Доступность и возможности сервиса

Как подчеркнул губернатор Смоленской области Василий Анохин, приложение рассчитано на широкую аудиторию и поддерживает основные мобильные платформы.

"Приложение можно установить на смартфоны под управлением Android и iOS. Планируйте путешествия с комфортом. Мы всегда рады гостям!", — заявил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Это делает сервис удобным инструментом как для туристов, так и для жителей региона, которые хотят открыть для себя новые маршруты внутри города.

Сравнение: цифровой гид и традиционные путеводители

В отличие от бумажных путеводителей, мобильное приложение всегда под рукой и не занимает место в багаже. Оно позволяет быстро обновлять информацию, добавлять новые маршруты и объекты, а также использовать мультимедийные форматы — аудиогиды и панорамы. Традиционные издания остаются полезными для чтения, но в динамичной поездке цифровой формат оказывается более практичным.

Советы шаг за шагом для путешествия по Смоленску

  1. Установите приложение заранее и ознакомьтесь с доступными маршрутами.

  2. Выберите гостиницу или отель, ориентируясь на расположение и отзывы.

  3. Сохраните интересные кафе и музеи для посещения.

  4. Используйте аудиогиды во время прогулок, чтобы не отвлекаться на поиск информации.

Популярные вопросы о приложении "Мой Смоленск"

На каких устройствах работает приложение? Сервис доступен для смартфонов на Android и iOS.
Можно ли использовать приложение для самостоятельных прогулок? Да, аудиогиды и маршруты рассчитаны именно на самостоятельное знакомство с городом.
Чем приложение полезно туристам? Оно объединяет экскурсионную и практическую информацию, упрощая планирование поездки.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
