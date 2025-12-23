Бумажные путеводители уходят в прошлое: Смоленск запустил цифровой гид с 3D-панорамами и аудиогидами

Знакомство со Смоленском стало проще благодаря цифровым технологиям. В регионе запустили мобильное приложение, которое объединяет полезную информацию для туристов и жителей города. Новый сервис помогает планировать прогулки, выбирать маршруты и узнавать больше о ключевых местах. Об этом сообщает "О чём говорит Смоленск".
Новый мобильный сервис разработан как единая точка доступа к туристической информации о городе. В приложении собраны аудиогиды по популярным маршрутам, краткие исторические справки и визуальные материалы, позволяющие заранее познакомиться с локациями. Пользователи могут посмотреть фотографии и 3D-панорамы знаковых мест, что особенно удобно при планировании прогулок.
Приложение ориентировано не только на экскурсионные маршруты, но и на практические задачи. В нём размещены сведения о гостиницах, отелях, кафе и ресторанах, а также о музеях и других точках притяжения. Такой формат позволяет спланировать поездку без необходимости искать данные в разных источниках и сервисах.
Как подчеркнул губернатор Смоленской области Василий Анохин, приложение рассчитано на широкую аудиторию и поддерживает основные мобильные платформы.
"Приложение можно установить на смартфоны под управлением Android и iOS. Планируйте путешествия с комфортом. Мы всегда рады гостям!", — заявил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Это делает сервис удобным инструментом как для туристов, так и для жителей региона, которые хотят открыть для себя новые маршруты внутри города.
В отличие от бумажных путеводителей, мобильное приложение всегда под рукой и не занимает место в багаже. Оно позволяет быстро обновлять информацию, добавлять новые маршруты и объекты, а также использовать мультимедийные форматы — аудиогиды и панорамы. Традиционные издания остаются полезными для чтения, но в динамичной поездке цифровой формат оказывается более практичным.
Установите приложение заранее и ознакомьтесь с доступными маршрутами.
Выберите гостиницу или отель, ориентируясь на расположение и отзывы.
Сохраните интересные кафе и музеи для посещения.
Используйте аудиогиды во время прогулок, чтобы не отвлекаться на поиск информации.
На каких устройствах работает приложение? Сервис доступен для смартфонов на Android и iOS.
Можно ли использовать приложение для самостоятельных прогулок? Да, аудиогиды и маршруты рассчитаны именно на самостоятельное знакомство с городом.
Чем приложение полезно туристам? Оно объединяет экскурсионную и практическую информацию, упрощая планирование поездки.
Падение цен на российские нефть и газ усиливают главного стратегического противника США — Китай.