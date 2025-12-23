Тамбовская область этой зимой делает ставку на атмосферный и насыщенный новогодний отдых. Для жителей и туристов подготовлена масштабная программа с резиденциями Деда Мороза, экскурсиями и событиями для всей семьи. Регион рассчитывает привлечь гостей из разных уголков страны и уже фиксирует высокий интерес к праздникам.
В новогодние каникулы в Тамбовской области одновременно будут работать три тематические резиденции Деда Мороза. Они откроются в Усадьбе Асеевых в Тамбове, в городском парке культуры и отдыха, а также в Центре семейного отдыха "Лесная сказка" в селе Борщевка. Каждая площадка предложит собственную программу с интерактивами, фотозонами и мероприятиями для детей и взрослых.
Официальное открытие праздничного сезона запланировано на 26 декабря. Центральным событием станет церемония в Асеевской усадьбе с участием главного Деда Мороза Черноземья. Этот день даст старт всей новогодней программе региона.
По словам исполняющего обязанности министра туризма Тамбовской области Станислава Дзасохова, в праздничный период для гостей подготовлено более двух тысяч различных мероприятий. В программу вошли театральные постановки, выставки, концерты, экскурсии и семейные события на открытых площадках.
Отдельное внимание в этом году уделено развитию конного туризма. Туристические и конные клубы региона разработали специальные зимние маршруты, приуроченные к новогодним каникулам. Такие прогулки позволяют совместить активный отдых, природу и праздничную атмосферу.
"Для гостей региона запланировано более двух тысяч мероприятий — от спектаклей и выставок до экскурсий и тематических прогулок", — отметил и. о. министра туризма Тамбовской области Станислав Дзасохов, говорится в сообщении региональных властей.
Интерес к новогоднему отдыху в Тамбовской области уже подтверждается статистикой. Продано более 400 туристических путёвок, а средняя загрузка гостиниц превысила 85%. Это говорит о том, что регион становится заметным направлением для зимних путешествий.
Основной поток гостей ожидается из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону и других крупных городов. Туристы выбирают как организованные туры, так и самостоятельные поездки с проживанием в отелях и загородных комплексах.
Среди всех предложений особым спросом пользуется национальный туристический маршрут "Русские усадьбы на рубеже веков". Он объединяет архитектурное наследие, экскурсии по историческим объектам и погружение в атмосферу дореволюционной России.
Зимой маршрут приобретает особое очарование благодаря праздничному оформлению, тематическим экскурсиям и культурным программам, которые дополняют классический формат осмотра усадеб.
Семейный формат с резиденциями Деда Мороза ориентирован на детей и родителей и включает интерактивы и шоу-программы. Экскурсионный туризм делает акцент на истории, архитектуре и культурном наследии. Активный отдых, включая конные маршруты и прогулки на свежем воздухе, подойдет тем, кто хочет провести праздники динамично и вне города.
Планируйте поездку заранее и бронируйте жилье до начала декабря.
Выбирайте формат отдыха: семейный, экскурсионный или активный.
Закладывайте время на посещение нескольких локаций, включая загородные объекты.
Когда начинается праздничная программа?
Основные мероприятия стартуют с 26 декабря и продолжаются в течение новогодних каникул.
Подойдет ли регион для поездки с детьми?
Да, резиденции Деда Мороза и семейные площадки ориентированы именно на детскую аудиторию.
Какие маршруты самые востребованные?
Наибольшей популярностью пользуется маршрут "Русские усадьбы на рубеже веков".
Падение цен на российские нефть и газ усиливают главного стратегического противника США — Китай.