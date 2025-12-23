Новогодние каникулы с эффектом сказки: Тамбовская область неожиданно стала точкой притяжения туристов

Три резиденции Деда Мороза откроются в Тамбовской области — Дзасохов

Тамбовская область этой зимой делает ставку на атмосферный и насыщенный новогодний отдых. Для жителей и туристов подготовлена масштабная программа с резиденциями Деда Мороза, экскурсиями и событиями для всей семьи. Регион рассчитывает привлечь гостей из разных уголков страны и уже фиксирует высокий интерес к праздникам.

Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дед Мороз

Три резиденции Деда Мороза и старт праздничного сезона

В новогодние каникулы в Тамбовской области одновременно будут работать три тематические резиденции Деда Мороза. Они откроются в Усадьбе Асеевых в Тамбове, в городском парке культуры и отдыха, а также в Центре семейного отдыха "Лесная сказка" в селе Борщевка. Каждая площадка предложит собственную программу с интерактивами, фотозонами и мероприятиями для детей и взрослых.

Официальное открытие праздничного сезона запланировано на 26 декабря. Центральным событием станет церемония в Асеевской усадьбе с участием главного Деда Мороза Черноземья. Этот день даст старт всей новогодней программе региона.

Тысячи мероприятий и новые туристические акценты

По словам исполняющего обязанности министра туризма Тамбовской области Станислава Дзасохова, в праздничный период для гостей подготовлено более двух тысяч различных мероприятий. В программу вошли театральные постановки, выставки, концерты, экскурсии и семейные события на открытых площадках.

Отдельное внимание в этом году уделено развитию конного туризма. Туристические и конные клубы региона разработали специальные зимние маршруты, приуроченные к новогодним каникулам. Такие прогулки позволяют совместить активный отдых, природу и праздничную атмосферу.

"Для гостей региона запланировано более двух тысяч мероприятий — от спектаклей и выставок до экскурсий и тематических прогулок", — отметил и. о. министра туризма Тамбовской области Станислав Дзасохов, говорится в сообщении региональных властей.

Туристический интерес в цифрах

Интерес к новогоднему отдыху в Тамбовской области уже подтверждается статистикой. Продано более 400 туристических путёвок, а средняя загрузка гостиниц превысила 85%. Это говорит о том, что регион становится заметным направлением для зимних путешествий.

Основной поток гостей ожидается из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону и других крупных городов. Туристы выбирают как организованные туры, так и самостоятельные поездки с проживанием в отелях и загородных комплексах.

Самый популярный маршрут зимы

Среди всех предложений особым спросом пользуется национальный туристический маршрут "Русские усадьбы на рубеже веков". Он объединяет архитектурное наследие, экскурсии по историческим объектам и погружение в атмосферу дореволюционной России.

Зимой маршрут приобретает особое очарование благодаря праздничному оформлению, тематическим экскурсиям и культурным программам, которые дополняют классический формат осмотра усадеб.

Сравнение форматов новогоднего отдыха в регионе

Семейный формат с резиденциями Деда Мороза ориентирован на детей и родителей и включает интерактивы и шоу-программы. Экскурсионный туризм делает акцент на истории, архитектуре и культурном наследии. Активный отдых, включая конные маршруты и прогулки на свежем воздухе, подойдет тем, кто хочет провести праздники динамично и вне города.

Советы по планированию новогоднего путешествия

Планируйте поездку заранее и бронируйте жилье до начала декабря. Выбирайте формат отдыха: семейный, экскурсионный или активный. Закладывайте время на посещение нескольких локаций, включая загородные объекты.

Популярные вопросы о новогоднем отдыхе в Тамбовской области

Когда начинается праздничная программа?

Основные мероприятия стартуют с 26 декабря и продолжаются в течение новогодних каникул.

Подойдет ли регион для поездки с детьми?

Да, резиденции Деда Мороза и семейные площадки ориентированы именно на детскую аудиторию.

Какие маршруты самые востребованные?

Наибольшей популярностью пользуется маршрут "Русские усадьбы на рубеже веков".