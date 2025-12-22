Путешествие как продолжение сюжета дорамы: Чеджу поймал волну экранных поездок

Популярная дорама Netflix привлекла тысячи иностранных туристов в Южную Корею

Остров Чеджу внезапно оказался в центре внимания путешественников со всего мира. Причина не только в пейзажах и местной культуре, но и в эффекте "экранного маршрута", когда зрители хотят увидеть локации из любимых историй своими глазами. В 2025 году интерес к поездкам за пределы крупных корейских городов заметно усилился, и Чеджу стал одним из главных бенефициаров этой волны. Об этом говорится в данных Корейского института культуры и туризма.

Фото: commons.wikimedia.org by Republic of Korea from Seoul, Republic of Korea, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Jeju Island 20141127 29 (15894087542)

Почему иностранцы стали чаще выбирать Чеджу

За этот год поток иностранных туристов на Чеджу вырос на 17,5% по сравнению с прошлым годом. Власти провинции связывают заметную часть этого роста с мировой популярностью корейской дорамы Netflix, снятой на острове, — "Когда жизнь дарит мандарины". Сериал показал повседневную жизнь рыбацких деревень Чеджу, и для многих зрителей это стало "приглашением" в путешествие: не к неону мегаполисов, а к морю, небольшим поселениям и традициям.

Дополнительным фактором стали рекламные кампании, приуроченные к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 2025 года, а также инициативы местных властей по продвижению поездок в регионы. На фоне такой поддержки интерес к Чеджу укреплялся не одномоментно, а постепенно — в том числе после того, как сериал выходил частями и оставался в инфополе.

Как менялась доля Чеджу среди всех иностранцев, приезжающих в Южную Корею

Изменение заметно не только в абсолютных цифрах, но и в структуре туристического потока. По данным Корейского института культуры и туризма, доля иностранцев, посетивших Чеджу среди всех приезжающих в страну, росла три квартала подряд: 8,9% в первом квартале, 9,0% во втором и 10,5% в третьем. Для сравнения, показатель третьего квартала оказался на 0,6 процентного пункта выше, чем 9,9% годом ранее за тот же период.

Такая динамика важна: она показывает, что Чеджу перестал быть "дополнительной опцией" на пару дней и всё чаще входит в основной план поездки. Это влияет и на спрос на авиабилеты, проживание, экскурсии, аренду автомобилей, а также на посещаемость локальных музеев и культурных площадок.

"Когда жизнь дарит мандарины" и эффект дорамного туризма

Сам сериал, состоящий из четырёх частей, возглавил глобальный рейтинг неанглоязычных телешоу Netflix. Он привлёк аудиторию не яркими декорациями, а узнаваемой "жизнью у моря": бытовыми сценами, локальными традициями и атмосферой островных деревень. Именно такой материал часто работает сильнее обычной рекламы — зритель запоминает место эмоционально и начинает воспринимать поездку как продолжение истории.

На Чеджу этот эффект проявился с задержкой: после постепенного выхода сериала в марте уже с апреля на остров, по данным региона, ежемесячно стало приезжать больше иностранных туристов. Показательно, что интерес не ограничился "фото на фоне": путешественники начали выбирать места, связанные с культурным контекстом, который они увидели на экране.

Музей Хэнё как пример "точки притяжения"

Отдельно выросло внимание к музею Хэнё на Чеджудо — пространству, посвящённому традиционным ныряльщицам острова, которые фигурировали в сериале. По состоянию на ноябрь число иностранных посетителей музея увеличилось на 58,9% по сравнению с прошлым годом и достигло почти 50 000 человек. Такие цифры обычно означают не просто любопытство, а желание "понять место", добавив к прогулкам и морским видам культурный слой.

Параллельно растёт и рынок сопутствующих услуг: тематические экскурсии по локациям съёмок, гастрономические маршруты, сувенирные точки, небольшие кафе и музеи, которые раньше могли оставаться в тени больших городов.

Сравнение: Чеджу и поездка только по крупным городам Кореи

Если классический маршрут по Южной Корее чаще строится вокруг крупных городов, то Чеджу предлагает другую логику путешествия.

• В мегаполисе турист обычно выбирает музеи, шопинг, кварталы с уличной едой, события и плотный график на каждый день.

• На Чеджу чаще ценят смену темпа: больше прогулок, больше природы, больше локальных историй и небольших локаций, где важны детали.

• Для поклонников дорам остров особенно удобен тем, что "маршрут по мотивам" легко совмещается с обычным отдыхом — без необходимости постоянно перемещаться между дальними точками.

Плюсы и минусы поездки на Чеджу из-за популярного сериала

Интерес к экранным локациям может сделать путешествие ярче, но у такого тренда есть обе стороны.

Плюсы:

• проще спланировать маршрут: у многих мест уже есть узнаваемый контекст и готовые экскурсионные сценарии;

• больше шансов открыть "неочевидную Корею" за пределами столичных кварталов;

• растёт выбор сервисов — от туров до тематических музеев, что помогает путешественникам без языка и опыта.

Минусы:

• на популярных точках могут появляться очереди и ажиотажный спрос на жильё в сезон;

• ожидания "как в кадре" иногда спорят с реальностью: погода, свет и сезонность сильно меняют впечатление;

• часть туристов приезжает "за фото" и может разочароваться, если не заложить время на знакомство с местной культурой.

Как спланировать поездку на Чеджу, чтобы она не превратилась в гонку по локациям

Начните с цели: вы хотите увидеть места из сериала или устроить полноценный отдых с культурой и природой, а "дорамные точки" добавить как бонус. Сразу продумайте логистику: авиабилеты, трансфер, а также вариант аренды авто или экскурсионного формата — на острове это часто влияет на насыщенность маршрута. Разделите дни по темпам: один день — музеи и культурные места, другой — прогулки и смотровые точки, третий — гастрономия и отдых без расписания. Если планируете музей Хэнё, выделите время не только на посещение, но и на соседние локации, чтобы поездка выглядела цельно. Подстрахуйтесь по погоде: держите "план Б" из кафе, музеев и крытых площадок, чтобы не потерять день. Не пытайтесь повторить сериал буквально: лучше выбрать несколько узнаваемых мест и остальное время посвятить тому, что интересно лично вам. Заранее решите бытовые вопросы: сим-карта/интернет, бронирование жилья, график работы музеев, чтобы не тратить на это лучшие часы дня.

Популярные вопросы о туризме на Чеджу

Как выбрать программу, если хочется "по мотивам дорамы", но без толпы?

Лучше не строить маршрут вокруг всех локаций подряд. Выберите 2-3 ключевые точки, а остальное время распределите между менее раскрученными музеями, прогулками и местной кухней.

Сколько может стоить такая поездка?

Стоимость зависит прежде всего от авиабилетов, проживания и того, планируете ли вы аренду авто или экскурсии. Рациональнее заранее определить бюджет по трём статьям: транспорт, жильё, развлечения.

Что важнее включить в план: природу или культурные места?

Оптимально сочетать оба формата. Чеджу ценят за атмосферу и ритм, а культурные точки — вроде музея Хэнё - помогают понять, почему остров воспринимается не только как "красивая картинка".

Подходит ли Чеджу для короткой поездки?

Да, особенно если вы заранее определите приоритеты и не будете пытаться охватить всё. Короткий формат лучше всего работает, когда маршрут не перегружен и оставляет время на спокойный темп.