Пельмени зовут в дорогу: Удмуртия готовит фестиваль на 70 тысяч гостей и поезд из прошлого

Туризм

Зима 2026 года в Удмуртии обещает быть насыщенной событиями для путешественников и любителей необычных впечатлений. В регионе запланированы масштабный фестиваль пельменей и новые экскурсионные маршруты на ретропоездах, погружающие гостей в атмосферу дореволюционной России. Эти события станут частью стратегии по развитию внутреннего туризма и расширению событийного календаря республики.

Туристы на зимнем фестивале
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Туристы на зимнем фестивале

Удмуртия как точка притяжения туристов

Еще несколько лет назад регион редко упоминался в туристических маршрутах, однако сегодня Удмуртия уверенно закрепляется на карте путешествий по России. Интерес к республике формируют сразу несколько узнаваемых образов: родина Петра Ильича Чайковского, история оружейного бренда "Калашников" и ярко выраженная национальная культура с этническими традициями.

Событийный календарь региона становится ключевым инструментом привлечения гостей. В него входят как гастрономические фестивали, так и крупные культурные форумы, национальные праздники и музыкальные конкурсы, рассчитанные на самую разную аудиторию — от семей с детьми до ценителей искусства и истории.

Всемирный день пельменя: гастрономия без границ

С 2 по 9 января в Удмуртии пройдет этногастрономический фестиваль "Всемирный день пельменя". Ожидается, что мероприятие соберет более 70 тысяч гостей и объединит представителей десяти регионов страны, сообщает udm-info.ru. В отличие от предыдущего года, когда фестиваль длился четыре дня, в 2026 году программа расширена до восьми дней.

Посетителям предложат блюда с региональным колоритом: пельмени с камчатским крабом, алтайским маралом, уральской щукой, форелью из Черноморского региона, томленой уткой и клюквенным соусом. Наряду с этим гости смогут попробовать бурятские буузы, дагестанские курзе и традиционные удмуртские пельняни, приготовленные по аутентичным рецептам.

"В 2025 году туристический поток в Удмуртию составит более 1,9 млн человек — для сравнения, в 2022 году мы приняли менее 900 тысяч гостей: рост очевиден", — отметил глава Удмуртии Александр Бречалов, говорится в пресс-релизе правительства республики.

Путешествие во времени на ретропоездах

Одним из самых атмосферных туристических продуктов региона стал ретропоезд "Чайковский экспресс" по маршруту Ижевск — Воткинск. С 2025 года он работает на регулярной основе и предлагает однодневное путешествие в стилистике XIX века с балами, салонными играми и экскурсиями по музею-усадьбе П. И. Чайковского.

За год маршрут обслужил более 6 400 пассажиров. В 2026 году к нему добавится новый проект — "Купеческий экспресс" Ижевск — Сарапул. Путешествие познакомит гостей с купеческой жизнью начала XX века, традициями чайных домов, архитектурой старинных кварталов и историей промышленных предприятий на Каме.

Возвращение речного туризма на Каме

В 2026 году планируется возобновление речных маршрутов по Каме. Скоростные катера "Метеор" вновь свяжут Сарапул с Татарстаном и Пермским краем. Для этого республика направит 73 млн рублей на восстановление причальной инфраструктуры.

Кроме скоростных судов, город сможет принимать и круизные теплоходы — запланировано 185 заходов за сезон. Во время стоянок туристы смогут посетить музеи, приобрести местные сувениры и попробовать традиционные сладости.

Где остановиться в Удмуртии

Рост турпотока стимулирует развитие гостиничной инфраструктуры. Помимо городских отелей, популярность набирают модульные гостиницы и уединенные домики с современным уровнем комфорта. В некоторых объектах загрузка достигает 99%.

В рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" в 2025–2027 годах 11 инвестиционных проектов по строительству модульных отелей получат субсидии на сумму более 250 млн рублей, что расширит выбор размещения для туристов.

Сравнение форматов туризма в Удмуртии

Событийный туризм привлекает гостей фестивалями, праздниками и конкурсами, создавая яркий, насыщенный отдых. Железнодорожные ретромаршруты делают акцент на истории и культурном наследии, предлагая неспешное погружение в прошлое. Речной туризм, в свою очередь, ориентирован на любителей природных пейзажей и комфортных прогулок по воде, дополняя общую туристическую картину региона.

Плюсы и минусы путешествия в Удмуртию

Разнообразие форматов отдыха делает регион универсальным направлением. Туристы получают выбор между гастрономическими событиями, культурными маршрутами и природными локациями. Дополнительным плюсом становится развитие инфраструктуры и транспортной доступности.

Среди ограничений можно отметить сезонность отдельных мероприятий и необходимость заранее бронировать жилье в пиковые даты. Однако расширение номерного фонда и событийного календаря постепенно снижает эти риски.

Советы по планированию поездки в Удмуртию

  1. Заранее уточняйте даты фестивалей и бронируйте билеты на ретропоезда.

  2. Планируйте поездку минимум на два-три дня, чтобы совместить несколько форматов отдыха.

  3. Выбирайте размещение рядом с ключевыми туристическими маршрутами или транспортными узлами.

Популярные вопросы о туризме в Удмуртии

Что лучше выбрать зимой: фестиваль или экскурсионный маршрут?
Все зависит от интересов: гастрономические события подойдут любителям активной атмосферы, а ретропоезда — ценителям истории.

Сколько стоит поездка на ретропоезде?
Стоимость зависит от маршрута и программы, обычно включает проезд, экскурсии и интерактивные мероприятия.

Как выбрать жилье в высокий сезон?
Рекомендуется бронировать модульные отели или гостиницы заранее, ориентируясь на близость к основным событиям.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
