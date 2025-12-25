Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
У китайских сыров "свой" вкусовой профиль — Сумароков
Душ, плитка и тёплый пол повышают стоимость недвижимости — thespruce
Древесная зола повредила корни растений на лёгких грунтах — Mein schöner Garten
Одежду, которая прилегает к телу, рекомендуют стирать чаще — Real Simple
Группа "Каста" окончательно лишилась бизнеса в России
Свет из окна помогает держать диабет под контролем — Cell Metabolism
Зимний отпуск в Уругвае выбирают семьи с детьми — Business Insider
Загадочные ямы на горе Монте-Сьерпе в Перу оказались системой учёта товаров
Правильная ходьба снижает нагрузку на суставы и позвоночник — подиатры

Пешеходам — всё, велосипедам — ничего: столица Европы выдавливает их с пешеходных улиц

Брюссель запретил велосипеды в пешеходной зоне с 2026 года — член совета Маес
Туризм

Центр европейских городов всё чаще становится зоной жёстких правил, где приоритет отдают пешеходам. В Брюсселе решили пойти дальше и существенно ограничить использование велосипедов и электросамокатов в самом оживлённом районе. Новые меры уже вызвали споры среди горожан и активистов.

Гранд-Плас, Брюссель
Фото: commons.wikimedia.org by Gildemax, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Гранд-Плас, Брюссель

Какие ограничения вводят в центре Брюсселя

С 2026 года в Брюсселе меняются правила передвижения в центральной пешеходной зоне Ле Пьетоннье. Это пространство площадью около 18 тысяч квадратных метров в историческом центре города, которое ещё в 2015 году было полностью закрыто для автомобилей. Теперь ограничения коснутся и двухколёсного транспорта.

Велосипедам и электросамокатам разрешат движение только в утренние часы — с 4:00 до 11:00. В остальное время пользователи смогут пересекать зону исключительно пешком, ведя транспорт рядом с собой. Таким образом, фактически большую часть дня пешеходная зона станет полностью свободной от средств микромобильности.

Почему власти приняли такое решение

Муниципалитет объясняет нововведение заботой о безопасности. По данным городских служб, за последние годы значительно выросло число жалоб от пешеходов. Основная проблема — конфликты с велосипедистами и пользователями самокатов, которые нередко превышают установленное ограничение скорости в 6 километров в час.

"Особенно уязвимыми в такой среде чувствуют себя пожилые люди, семьи с маленькими детьми и люди с ограниченной подвижностью. Именно их безопасность стала ключевым аргументом в пользу ужесточения правил.", — подчеркнула член городского совета, отвечающая за организацию дорожного движения Анаис Маес.

Что говорят противники запрета

Решение вызвало резкую критику со стороны велосипедных организаций и активистов по безопасности дорожного движения. Они считают меру чрезмерной и несбалансированной. По их словам, альтернативные маршруты, предложенные городом, проходят по улицам с интенсивным автомобильным движением, плохой видимостью и недостаточной инфраструктурой для велосипедистов.

Критики настаивают, что проблему следовало решать иначе — через чёткое зонирование, дополнительную разметку и развитие велосипедных дорожек, а не путём фактического вытеснения экологичного транспорта из центра.

Аргументы муниципалитета

Городские власти отвечают, что создание выделенных велосипедных полос внутри пешеходной зоны может привести к росту скорости движения. По мнению чиновников, это увеличит риск столкновений и сведёт на нет саму идею спокойного городского пространства.

В мэрии подчёркивают, что речь не идёт об отказе от устойчивой мобильности в целом. Ограничения касаются только одного, наиболее загруженного района, где приоритет решено отдать пешеходам. Об этом сообщает gazzeta.

Сравнение подходов к городской мобильности

Европейские города выбирают разные стратегии. Одни делают ставку на совместное использование пространства, вводя строгие правила и контроль скорости. Другие предпочитают жёсткое разделение потоков, полностью исключая велосипеды и самокаты из пешеходных зон.

Брюссель в этом случае выбрал второй путь. Он проще в реализации и быстрее даёт эффект, но вызывает больше недовольства среди сторонников экологичного транспорта.

Плюсы и минусы нового порядка

Решение городских властей имеет очевидные сильные и слабые стороны.

К плюсам относят:

  • снижение числа конфликтов между пешеходами и транспортом;
  • повышение безопасности в центре города;
  • более спокойную и предсказуемую городскую среду.

К минусам относят:

  • ухудшение условий для велосипедистов;
  • перенос трафика на менее безопасные улицы;
  • снижение привлекательности центра для микромобильности.

Популярные вопросы о новых правилах

Когда ограничения вступят в силу?

Планируется, что запрет начнёт действовать с 2026 года, точная дата пока уточняется.

Можно ли будет проехать через центр днём?

Нет, в дневное и вечернее время велосипеды и электросамокаты придётся вести пешком.

Возможен ли пересмотр решения?

Власти допускают корректировку деталей после обсуждений, но общий принцип приоритета пешеходов пересматривать не планируют.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Упражнения для ягодиц со стулом снижают нагрузку на колени и поясницу
Новости спорта
Упражнения для ягодиц со стулом снижают нагрузку на колени и поясницу
Ботфорты стали главным трендом зимы 2025–2026
Красота и стиль
Ботфорты стали главным трендом зимы 2025–2026
Еленин отверг версии об искусственном происхождении объекта 3I/ATLAS
Наука и техника
Еленин отверг версии об искусственном происхождении объекта 3I/ATLAS
Популярное
Зрители освистывают, но она выходит на сцену: коллега назвала Ларису Долину посмешищем

Выступление Ларисы Долиной вызвало неоднозначную реакцию публики и стало поводом для резких заявлений Вики Цыгановой, вновь подняв вопрос о связи артиста и аудитории.

Вика Цыганова заявила, что Долина оторвана от реальности
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Готовьте 30-го — отдыхайте 31-го: шесть блюд, которые превращают подготовку в удовольствие
Китай снова всех опередил: в высоких технологиях появился результат, которого ждали годами
Дипломатическая игра вокруг 20 пунктов плана США и Украины подходит к закономерному финалу
Около 200 человек погибли на озере Ланье в США за 20 лет — The Guardian Вероника Эйнуллаева Дела против политиков используют в инфовойне без единой методики Юрий Бочаров Стали известны 20 пунктов плана по Украине, которые не смогут изменить ход конфликта Любовь Степушова
Обратная сторона Луны преподнесла сюрприз: под поверхностью скрывался горячий гигант из прошлого
Радость сменилась ужасом за секунды: на концерте Прохора Шаляпина случилось непоправимое
Канцлер Германии получил болезненный удар на саммите Евросоюза
Канцлер Германии получил болезненный удар на саммите Евросоюза
Последние материалы
Одежду, которая прилегает к телу, рекомендуют стирать чаще — Real Simple
Упрощённые бёрпи задействуют все группы мышц после 50 лет
Bloomberg назвал рубль самой крепкой валютой 2025 года
Банан заменяет сахар и масло в овсяном печенье
Группа "Каста" окончательно лишилась бизнеса в России
Закон о статусе национальной птицы США подписали только спустя 242 года
Свет из окна помогает держать диабет под контролем — Cell Metabolism
Путешествие помогает переосмыслить карьеру и найти новую работу — Business Insider
Микроиглы повышают плотность кожи при регулярном уходе
Планетарные влияния усилили чувство давления и усталости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.