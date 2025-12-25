Пешеходам — всё, велосипедам — ничего: столица Европы выдавливает их с пешеходных улиц

Центр европейских городов всё чаще становится зоной жёстких правил, где приоритет отдают пешеходам. В Брюсселе решили пойти дальше и существенно ограничить использование велосипедов и электросамокатов в самом оживлённом районе. Новые меры уже вызвали споры среди горожан и активистов.
С 2026 года в Брюсселе меняются правила передвижения в центральной пешеходной зоне Ле Пьетоннье. Это пространство площадью около 18 тысяч квадратных метров в историческом центре города, которое ещё в 2015 году было полностью закрыто для автомобилей. Теперь ограничения коснутся и двухколёсного транспорта.
Велосипедам и электросамокатам разрешат движение только в утренние часы — с 4:00 до 11:00. В остальное время пользователи смогут пересекать зону исключительно пешком, ведя транспорт рядом с собой. Таким образом, фактически большую часть дня пешеходная зона станет полностью свободной от средств микромобильности.
Муниципалитет объясняет нововведение заботой о безопасности. По данным городских служб, за последние годы значительно выросло число жалоб от пешеходов. Основная проблема — конфликты с велосипедистами и пользователями самокатов, которые нередко превышают установленное ограничение скорости в 6 километров в час.
"Особенно уязвимыми в такой среде чувствуют себя пожилые люди, семьи с маленькими детьми и люди с ограниченной подвижностью. Именно их безопасность стала ключевым аргументом в пользу ужесточения правил.", — подчеркнула член городского совета, отвечающая за организацию дорожного движения Анаис Маес.
Решение вызвало резкую критику со стороны велосипедных организаций и активистов по безопасности дорожного движения. Они считают меру чрезмерной и несбалансированной. По их словам, альтернативные маршруты, предложенные городом, проходят по улицам с интенсивным автомобильным движением, плохой видимостью и недостаточной инфраструктурой для велосипедистов.
Критики настаивают, что проблему следовало решать иначе — через чёткое зонирование, дополнительную разметку и развитие велосипедных дорожек, а не путём фактического вытеснения экологичного транспорта из центра.
Городские власти отвечают, что создание выделенных велосипедных полос внутри пешеходной зоны может привести к росту скорости движения. По мнению чиновников, это увеличит риск столкновений и сведёт на нет саму идею спокойного городского пространства.
В мэрии подчёркивают, что речь не идёт об отказе от устойчивой мобильности в целом. Ограничения касаются только одного, наиболее загруженного района, где приоритет решено отдать пешеходам. Об этом сообщает gazzeta.
Европейские города выбирают разные стратегии. Одни делают ставку на совместное использование пространства, вводя строгие правила и контроль скорости. Другие предпочитают жёсткое разделение потоков, полностью исключая велосипеды и самокаты из пешеходных зон.
Брюссель в этом случае выбрал второй путь. Он проще в реализации и быстрее даёт эффект, но вызывает больше недовольства среди сторонников экологичного транспорта.
Решение городских властей имеет очевидные сильные и слабые стороны.
К плюсам относят:
К минусам относят:
Планируется, что запрет начнёт действовать с 2026 года, точная дата пока уточняется.
Нет, в дневное и вечернее время велосипеды и электросамокаты придётся вести пешком.
Власти допускают корректировку деталей после обсуждений, но общий принцип приоритета пешеходов пересматривать не планируют.
Выступление Ларисы Долиной вызвало неоднозначную реакцию публики и стало поводом для резких заявлений Вики Цыгановой, вновь подняв вопрос о связи артиста и аудитории.