Пешеходам — всё, велосипедам — ничего: столица Европы выдавливает их с пешеходных улиц

Брюссель запретил велосипеды в пешеходной зоне с 2026 года — член совета Маес

Центр европейских городов всё чаще становится зоной жёстких правил, где приоритет отдают пешеходам. В Брюсселе решили пойти дальше и существенно ограничить использование велосипедов и электросамокатов в самом оживлённом районе. Новые меры уже вызвали споры среди горожан и активистов.

Фото: commons.wikimedia.org by Gildemax, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Гранд-Плас, Брюссель

Какие ограничения вводят в центре Брюсселя

С 2026 года в Брюсселе меняются правила передвижения в центральной пешеходной зоне Ле Пьетоннье. Это пространство площадью около 18 тысяч квадратных метров в историческом центре города, которое ещё в 2015 году было полностью закрыто для автомобилей. Теперь ограничения коснутся и двухколёсного транспорта.

Велосипедам и электросамокатам разрешат движение только в утренние часы — с 4:00 до 11:00. В остальное время пользователи смогут пересекать зону исключительно пешком, ведя транспорт рядом с собой. Таким образом, фактически большую часть дня пешеходная зона станет полностью свободной от средств микромобильности.

Почему власти приняли такое решение

Муниципалитет объясняет нововведение заботой о безопасности. По данным городских служб, за последние годы значительно выросло число жалоб от пешеходов. Основная проблема — конфликты с велосипедистами и пользователями самокатов, которые нередко превышают установленное ограничение скорости в 6 километров в час.

"Особенно уязвимыми в такой среде чувствуют себя пожилые люди, семьи с маленькими детьми и люди с ограниченной подвижностью. Именно их безопасность стала ключевым аргументом в пользу ужесточения правил.", — подчеркнула член городского совета, отвечающая за организацию дорожного движения Анаис Маес.

Что говорят противники запрета

Решение вызвало резкую критику со стороны велосипедных организаций и активистов по безопасности дорожного движения. Они считают меру чрезмерной и несбалансированной. По их словам, альтернативные маршруты, предложенные городом, проходят по улицам с интенсивным автомобильным движением, плохой видимостью и недостаточной инфраструктурой для велосипедистов.

Критики настаивают, что проблему следовало решать иначе — через чёткое зонирование, дополнительную разметку и развитие велосипедных дорожек, а не путём фактического вытеснения экологичного транспорта из центра.

Аргументы муниципалитета

Городские власти отвечают, что создание выделенных велосипедных полос внутри пешеходной зоны может привести к росту скорости движения. По мнению чиновников, это увеличит риск столкновений и сведёт на нет саму идею спокойного городского пространства.

В мэрии подчёркивают, что речь не идёт об отказе от устойчивой мобильности в целом. Ограничения касаются только одного, наиболее загруженного района, где приоритет решено отдать пешеходам. Об этом сообщает gazzeta.

Сравнение подходов к городской мобильности

Европейские города выбирают разные стратегии. Одни делают ставку на совместное использование пространства, вводя строгие правила и контроль скорости. Другие предпочитают жёсткое разделение потоков, полностью исключая велосипеды и самокаты из пешеходных зон.

Брюссель в этом случае выбрал второй путь. Он проще в реализации и быстрее даёт эффект, но вызывает больше недовольства среди сторонников экологичного транспорта.

Плюсы и минусы нового порядка

Решение городских властей имеет очевидные сильные и слабые стороны.

К плюсам относят:

снижение числа конфликтов между пешеходами и транспортом;

повышение безопасности в центре города;

более спокойную и предсказуемую городскую среду.

К минусам относят:

ухудшение условий для велосипедистов;

перенос трафика на менее безопасные улицы;

снижение привлекательности центра для микромобильности.

Популярные вопросы о новых правилах

Когда ограничения вступят в силу?

Планируется, что запрет начнёт действовать с 2026 года, точная дата пока уточняется.

Можно ли будет проехать через центр днём?

Нет, в дневное и вечернее время велосипеды и электросамокаты придётся вести пешком.

Возможен ли пересмотр решения?

Власти допускают корректировку деталей после обсуждений, но общий принцип приоритета пешеходов пересматривать не планируют.