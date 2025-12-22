Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Яичный белок даёт кратковременный эффект подтяжки кожи шеи — Infobae
Новосибирские рыбопромышленники впервые провели экспорт ротана в Китай
Овощной ужин снизил калорийность рациона до 200 ккал — Joy-Pup
Электромобили сохранили движение после 0% в тесте ADAC — Auto motor und sport
Объект в Млечном Пути излучил сигналы каждые 44 минуты — астрономы
Прохор Шаляпин заявил, что его пытаются нарочно очернить
Завершение занятия на успехе сохраняет интерес питомца к дрессировке — Dogfriend
Вода с розмарином применяется для ухода за волосами зимой — Heraldo
Американской Centrus Energy разрешили импорт урана из России до 2027 года

Жить в Японии станет дороже в разы: страна резко меняет правила для иностранцев

Япония увеличит плату за постоянный ВНЖ в десять раз — власти Японии
Туризм

Япония готовится к заметным изменениям в миграционной политике, которые могут повлиять не только на будущих резидентов, но и на туристов. Впервые за многие годы власти страны дают понять: прежняя модель взаимодействия с иностранцами больше не отвечает текущим задачам. Формально речь идёт о модернизации системы, но по сути Япония задаёт новый вектор, который будет определять рынок миграции и туризма на годы вперёд. Об этом сообщает платформа "Дзен".

Поездка в Японию
Фото: Desingned by Freepik by tawatchai07, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поездка в Японию

Стоимость резидентства: новые правила игры

Одно из ключевых изменений касается стоимости оформления статусов для иностранцев. Сейчас получение постоянного вида на жительство обходится в 10 тысяч иен — по японским меркам сумма символическая. Однако к весне 2026 года этот сбор планируют увеличить сразу в десять раз — до 100 тысяч иен, что эквивалентно более чем 50 тысячам рублей.

Временный вид на жительство также подорожает, пусть и не столь радикально. Вместо 6 тысяч иен иностранцам придётся платить около 30 тысяч. Такой пересмотр тарифов выглядит как чёткий сигнал: Япония стремится изменить отношение к самому факту проживания в стране, сделав легальный статус более осознанным и ценным.

Зачем Японии повышать сборы

Власти объясняют инициативу необходимостью укрепить инфраструктуру поддержки иностранцев. Речь идёт об адаптационных сервисах, консультациях, языковой помощи и административном сопровождении. Одновременно рост сборов должен усилить контроль над нелегальной миграцией, которая остаётся чувствительной проблемой.

Повышение стоимости документов меняет мотивацию: легальный путь становится не только обязательным, но и вкладом в систему. Для правительства это способ перераспределить нагрузку и сократить "серую зону", где число иностранцев растёт быстрее, чем возможности контроля.

Сроки и важное окно возможностей

По предварительным данным, поправки могут быть утверждены уже в апреле 2026 года. До этого момента действуют старые тарифы, и для тех, кто давно задумывался о переезде, это может стать редким шансом оформить документы на более мягких условиях.

Эксперты отмечают, что подобные переходные периоды в Японии случаются нечасто. Поэтому многие потенциальные резиденты уже сейчас рассматривают возможность ускорить процесс, чтобы избежать значительного роста расходов.

Возможное подорожание туристических виз

Отдельное внимание привлекают слухи о пересмотре стоимости туристических виз. Пока официальных решений нет, но сам факт обсуждения уже показателен. Япония десятилетиями придерживалась политики минимальных визовых сборов, подчёркивая открытость и гостеприимство.

Если тариф действительно будет увеличен, это станет символическим разрывом с прежней практикой. Страна фактически признаёт, что туризм превратился в мощный экономический ресурс, правила которого нуждаются в обновлении. Путешествие в Японию может стать чуть дороже, но при этом — более "ценным" с точки зрения государства.

Новый политический контекст

Изменения в миграционной сфере происходят на фоне смены премьер-министра. В японском обществе активно обсуждают, связано ли ужесточение политики с новым политическим курсом. Наблюдатели отмечают, что подобные инициативы могут быть частью более широкой стратегии, направленной на баланс между открытостью миру и защитой внутренних интересов.

Японии всё сложнее сохранять прежнюю модель в условиях демографического кризиса, роста турпотока и увеличения числа иностранцев. Новые меры выглядят как попытка задать системе более чёткие и устойчивые правила.

Сравнение: Япония и другие популярные направления

В отличие от многих стран Европы и Азии, Япония долгое время сохраняла крайне низкие административные сборы для иностранцев. Повышение цен приближает её к мировой практике, где миграционные и визовые сборы часто составляют сотни долларов. При этом Япония по-прежнему остаётся одной из самых безопасных и стабильных стран для жизни и путешествий.

Плюсы и минусы нового курса

С одной стороны, рост сборов может снизить доступность страны для части иностранцев и туристов. С другой — он позволяет финансировать адаптационные программы, упорядочить миграционные потоки и повысить качество сервиса. Для тех, кто рассматривает Японию всерьёз, прозрачные и устойчивые правила часто важнее низкой цены входа.

Советы шаг за шагом для планирующих переезд или поездку

  1. Уточните актуальные тарифы и сроки возможных изменений.

  2. Если планируете переезд, оцените возможность подать документы до весны 2026 года.

  3. Следите за новостями о визовой политике, особенно туристической.

  4. Закладывайте дополнительные расходы в бюджет поездки или релокации.

Популярные вопросы о миграционных изменениях в Японии

Когда вступят в силу новые тарифы

Предположительно весной 2026 года, после утверждения поправок.

Затронут ли изменения туристов

Пока официально — нет, но обсуждение повышения визовых сборов ведётся.

Почему Япония идёт на такие шаги

Основные причины — рост числа иностранцев, нагрузка на систему и необходимость модернизации миграционной политики.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Экономика и бизнес
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Ленивые наклоны улучшают подвижность позвоночника
Новости спорта
Ленивые наклоны улучшают подвижность позвоночника
Списание ипотеки после рождения четвёртого ребёнка предложила депутат Останина
Недвижимость
Списание ипотеки после рождения четвёртого ребёнка предложила депутат Останина
Популярное
Блокировка в Euroclear превратилась в лавину исков: российские инвесторы требуют компенсации за застрявшие активы

200 исков к Euroclear: замороженные активы России на бельгийском депозитарии становятся предметом масштабного спора.

Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Сладкие, как конфеты: пять сортов черри, которые превращают грядку в фруктовую тарелку
Зима-2026 диктует свои правила: какие шубы выглядят статусно, а какие — превращают образ в прошлое
Пока другие зреют, этот уже едят: томат, что даёт медовые плоды с рекордной скоростью
Андрей Кончаловский представил "Макбет" в "Театре Моссовета" Анжела Якубовская Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ Любовь Степушова Синяя птица: как вездеход смог победить стихию и спасти космонавтов Сергей Милешкин
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Огуречный хит рвёт продажи: всего 15 кустов дают мешки урожая — семена заканчиваются молниеносно
Руки после 60 могут выглядеть моложе тела: упражнения, которые действительно работают
Руки после 60 могут выглядеть моложе тела: упражнения, которые действительно работают
Последние материалы
Новосибирские рыбопромышленники впервые провели экспорт ротана в Китай
Овощной ужин снизил калорийность рациона до 200 ккал — Joy-Pup
Электромобили сохранили движение после 0% в тесте ADAC — Auto motor und sport
Объект в Млечном Пути излучил сигналы каждые 44 минуты — астрономы
Прохор Шаляпин заявил, что его пытаются нарочно очернить
Завершение занятия на успехе сохраняет интерес питомца к дрессировке — Dogfriend
Гелиотроп высаживают в грунт после угрозы заморозков
Япония увеличит плату за постоянный ВНЖ в десять раз — власти Японии
Салат "Огненный калейдоскоп" окрашивают свекольным соком
Вода с розмарином применяется для ухода за волосами зимой — Heraldo
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.