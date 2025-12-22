Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вода с розмарином применяется для ухода за волосами зимой — Heraldo
Американской Centrus Energy разрешили импорт урана из России до 2027 года
Ацетальдегид из алкоголя повредил ДНК клеток — учёные
Киркоров дарил автомобили и бриллианты близким людям
Около 37% видов могут исчезнуть к 2100 году из-за климата — NatureServe
Восточно-Антарктический ледниковый щит уже разрушался 9 тысяч лет назад — newsbomb
В Москве наградили лауреатов премии "ВЫЗОВ" 2025 года
Галлямов отказался общаться со СМИ после серебра ЧР
Газпромбанк прогнозирует увеличение экспорта газа в Среднюю Азию к 2030 году в 2 раза

Океан перестал быть преградой: на Дальнем Востоке запускают маршрут, которого в России ещё не было

Круизы по Курилам и Камчатке стартуют из Владивостока — гиды
Туризм

Когда океан перестаёт быть преградой и превращается в маршрут, меняется само представление о путешествиях по Дальнему Востоку. В регионе готовятся запустить масштабный круизный проект, который объединит Владивосток, Сахалин, Курилы и Камчатку в единую морскую линию. Новый формат ориентирован на массового туриста и должен стать заметным шагом в развитии морского туризма на востоке страны.

Круизный лайнер
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Круизный лайнер

Новая круизная компания и регионы участия

Организацией морских путешествий займётся АО "Русская круизная компания" ("Рускруиз"), зарегистрированная 11 ноября 2025 года в Северо-Курильске на территории опережающего развития "Курилы". Проект реализуется при участии Сахалинской области, Приморского и Камчатского краёв.

Ожидается, что запуск круизной линии даст ощутимый экономический эффект. Пассажирооборот порта Владивостока может увеличиться до 40 тысяч человек в год, а Камчатка рассчитывает принимать до 20 тысяч туристов ежегодно. Проект рассматривается как драйвер развития не только туризма, но и портовой инфраструктуры всего региона.

Кто стоит за проектом

Уставный капитал компании составляет 1 млн рублей. Проект реализуется при поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Единственным акционером и управляющей структурой выступает московское АО "КС-Стратегический Альянс".

В числе ключевых участников также значатся ФГУП "Росморпорт", ПАО "Совкомфлот", АО "Корпорация развития Приморского края" и АО "Корпорация развития Камчатки". Такое партнёрство позволяет объединить государственные ресурсы и опыт частного бизнеса, что особенно важно для проектов подобного масштаба.

Маршрут круизов и перспективы расширения

Базовый маршрут рассчитан на десять дней и стартует во Владивостоке. Далее лайнер направляется в Корсаков на Сахалине, затем посещает Курильские острова Итуруп и Кунашир, после чего завершает рейс в Петропавловске-Камчатском. На обратном пути предусмотрен заход на Командорские острова.

В дальнейшем география путешествий будет расширяться. Уже с 2027 года в маршрут планируют включить Магадан, Николаевск-на-Амуре и Шантарские острова в Охотском море. Таким образом, круизная линия постепенно охватит ключевые прибрежные территории Дальнего Востока.

Лайнер и формат путешествия

Круизы будут выполняться на лайнере "Астория Нова". Судно оснащено восемью тематическими ресторанами и барами, театрально-концертным залом на тысячу мест, спа-комплексом, фитнес-центром и открытым бассейном. Формат рассчитан на сочетание комфорта и насыщенной экскурсионной программы в каждом порту захода.

"Судно станет комфортабельной плавучей гостиницей, а каждая остановка — уникальным путешествием с насыщенной экскурсионной программой. Это принципиально новый для России продукт", — отметил генеральный директор ООО "Интермарин круиз ферри менеджмент" Игорь Глухов.

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, "Астория Нова" относится к тому же типу судов, что и лайнер "Астория Гранде", который уже выполняет круизы из Сочи по Средиземному морю. Новый проект должен адаптировать этот опыт под природные и логистические особенности Дальнего Востока.

Сравнение: Дальний Восток и классические круизные направления

В отличие от Средиземноморья или Карибского бассейна, дальневосточные круизы делают ставку не на пляжный отдых, а на природу, вулканы, океанские пейзажи и уникальные экосистемы. Здесь путешествие становится не только комфортным, но и исследовательским, что формирует особый туристический продукт.

Плюсы и минусы нового круизного формата

Проект открывает доступ к труднодоступным регионам без сложной логистики и перелётов, создаёт новые рабочие места и стимулирует развитие портов. В то же время морские путешествия на Дальнем Востоке зависят от погодных условий и требуют высокой готовности инфраструктуры, что станет одним из ключевых вызовов.

Советы шаг за шагом для будущих пассажиров

  1. Планируйте круиз заранее с учётом сезонности и погоды.

  2. Уточняйте экскурсионную программу в каждом порту захода.

  3. Готовьтесь к переменчивому климату и подбирайте экипировку.

  4. Рассматривайте круиз как способ увидеть сразу несколько регионов за одну поездку.

Популярные вопросы о морских круизах по Дальнему Востоку

Когда планируется старт маршрутов

Точные даты будут объявлены после завершения организационного этапа и подготовки судна.

Подойдёт ли такой круиз для семей

Формат лайнера и инфраструктура рассчитаны на широкий круг пассажиров, включая семьи.

Будут ли маршруты расширяться

Да, уже заявлены планы по включению новых портов с 2027 года.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке: от 15,9% на новостройки
Недвижимость
Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке: от 15,9% на новостройки
Клей и соль снижают скольжение подошвы обуви в гололед
Недвижимость
Клей и соль снижают скольжение подошвы обуви в гололед
Удаление увядших соцветий продлило цветение хризантем — Mein Schöner Garten
Садоводство, цветоводство
Удаление увядших соцветий продлило цветение хризантем — Mein Schöner Garten
Популярное
Сладкие, как конфеты: пять сортов черри, которые превращают грядку в фруктовую тарелку

Фруктовые томаты черри удивляют сладким вкусом и необычной окраской. Какие сорта считаются самыми яркими и чем они отличаются от классических помидоров.

Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Блокировка в Euroclear превратилась в лавину исков: российские инвесторы требуют компенсации за застрявшие активы
Зима-2026 диктует свои правила: какие шубы выглядят статусно, а какие — превращают образ в прошлое
Пока другие зреют, этот уже едят: томат, что даёт медовые плоды с рекордной скоростью
Андрей Кончаловский представил "Макбет" в "Театре Моссовета" Анжела Якубовская Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ Любовь Степушова Синяя птица: как вездеход смог победить стихию и спасти космонавтов Сергей Милешкин
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Огуречный хит рвёт продажи: всего 15 кустов дают мешки урожая — семена заканчиваются молниеносно
Руки после 60 могут выглядеть моложе тела: упражнения, которые действительно работают
Руки после 60 могут выглядеть моложе тела: упражнения, которые действительно работают
Последние материалы
Американской Centrus Energy разрешили импорт урана из России до 2027 года
Кокедамы позволяют выращивать растения без горшков
Козероги испытывают перегруз в конце года из-за ответственности
Ацетальдегид из алкоголя повредил ДНК клеток — учёные
Киркоров дарил автомобили и бриллианты близким людям
Около 37% видов могут исчезнуть к 2100 году из-за климата — NatureServe
Медвежьи шаги снижают нагрузку на поясничный отдел
Восточно-Антарктический ледниковый щит уже разрушался 9 тысяч лет назад — newsbomb
В Москве наградили лауреатов премии "ВЫЗОВ" 2025 года
Галлямов отказался общаться со СМИ после серебра ЧР
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.