Океан перестал быть преградой: на Дальнем Востоке запускают маршрут, которого в России ещё не было

Круизы по Курилам и Камчатке стартуют из Владивостока — гиды

Когда океан перестаёт быть преградой и превращается в маршрут, меняется само представление о путешествиях по Дальнему Востоку. В регионе готовятся запустить масштабный круизный проект, который объединит Владивосток, Сахалин, Курилы и Камчатку в единую морскую линию. Новый формат ориентирован на массового туриста и должен стать заметным шагом в развитии морского туризма на востоке страны.

Новая круизная компания и регионы участия

Организацией морских путешествий займётся АО "Русская круизная компания" ("Рускруиз"), зарегистрированная 11 ноября 2025 года в Северо-Курильске на территории опережающего развития "Курилы". Проект реализуется при участии Сахалинской области, Приморского и Камчатского краёв.

Ожидается, что запуск круизной линии даст ощутимый экономический эффект. Пассажирооборот порта Владивостока может увеличиться до 40 тысяч человек в год, а Камчатка рассчитывает принимать до 20 тысяч туристов ежегодно. Проект рассматривается как драйвер развития не только туризма, но и портовой инфраструктуры всего региона.

Кто стоит за проектом

Уставный капитал компании составляет 1 млн рублей. Проект реализуется при поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Единственным акционером и управляющей структурой выступает московское АО "КС-Стратегический Альянс".

В числе ключевых участников также значатся ФГУП "Росморпорт", ПАО "Совкомфлот", АО "Корпорация развития Приморского края" и АО "Корпорация развития Камчатки". Такое партнёрство позволяет объединить государственные ресурсы и опыт частного бизнеса, что особенно важно для проектов подобного масштаба.

Маршрут круизов и перспективы расширения

Базовый маршрут рассчитан на десять дней и стартует во Владивостоке. Далее лайнер направляется в Корсаков на Сахалине, затем посещает Курильские острова Итуруп и Кунашир, после чего завершает рейс в Петропавловске-Камчатском. На обратном пути предусмотрен заход на Командорские острова.

В дальнейшем география путешествий будет расширяться. Уже с 2027 года в маршрут планируют включить Магадан, Николаевск-на-Амуре и Шантарские острова в Охотском море. Таким образом, круизная линия постепенно охватит ключевые прибрежные территории Дальнего Востока.

Лайнер и формат путешествия

Круизы будут выполняться на лайнере "Астория Нова". Судно оснащено восемью тематическими ресторанами и барами, театрально-концертным залом на тысячу мест, спа-комплексом, фитнес-центром и открытым бассейном. Формат рассчитан на сочетание комфорта и насыщенной экскурсионной программы в каждом порту захода.

"Судно станет комфортабельной плавучей гостиницей, а каждая остановка — уникальным путешествием с насыщенной экскурсионной программой. Это принципиально новый для России продукт", — отметил генеральный директор ООО "Интермарин круиз ферри менеджмент" Игорь Глухов.

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, "Астория Нова" относится к тому же типу судов, что и лайнер "Астория Гранде", который уже выполняет круизы из Сочи по Средиземному морю. Новый проект должен адаптировать этот опыт под природные и логистические особенности Дальнего Востока.

Сравнение: Дальний Восток и классические круизные направления

В отличие от Средиземноморья или Карибского бассейна, дальневосточные круизы делают ставку не на пляжный отдых, а на природу, вулканы, океанские пейзажи и уникальные экосистемы. Здесь путешествие становится не только комфортным, но и исследовательским, что формирует особый туристический продукт.

Плюсы и минусы нового круизного формата

Проект открывает доступ к труднодоступным регионам без сложной логистики и перелётов, создаёт новые рабочие места и стимулирует развитие портов. В то же время морские путешествия на Дальнем Востоке зависят от погодных условий и требуют высокой готовности инфраструктуры, что станет одним из ключевых вызовов.

Советы шаг за шагом для будущих пассажиров

Планируйте круиз заранее с учётом сезонности и погоды. Уточняйте экскурсионную программу в каждом порту захода. Готовьтесь к переменчивому климату и подбирайте экипировку. Рассматривайте круиз как способ увидеть сразу несколько регионов за одну поездку.

Популярные вопросы о морских круизах по Дальнему Востоку

Когда планируется старт маршрутов

Точные даты будут объявлены после завершения организационного этапа и подготовки судна.

Подойдёт ли такой круиз для семей

Формат лайнера и инфраструктура рассчитаны на широкий круг пассажиров, включая семьи.

Будут ли маршруты расширяться

Да, уже заявлены планы по включению новых портов с 2027 года.