Океан перестал быть преградой: на Дальнем Востоке запускают маршрут, которого в России ещё не было

Когда океан перестаёт быть преградой и превращается в маршрут, меняется само представление о путешествиях по Дальнему Востоку. В регионе готовятся запустить масштабный круизный проект, который объединит Владивосток, Сахалин, Курилы и Камчатку в единую морскую линию. Новый формат ориентирован на массового туриста и должен стать заметным шагом в развитии морского туризма на востоке страны.
Организацией морских путешествий займётся АО "Русская круизная компания" ("Рускруиз"), зарегистрированная 11 ноября 2025 года в Северо-Курильске на территории опережающего развития "Курилы". Проект реализуется при участии Сахалинской области, Приморского и Камчатского краёв.
Ожидается, что запуск круизной линии даст ощутимый экономический эффект. Пассажирооборот порта Владивостока может увеличиться до 40 тысяч человек в год, а Камчатка рассчитывает принимать до 20 тысяч туристов ежегодно. Проект рассматривается как драйвер развития не только туризма, но и портовой инфраструктуры всего региона.
Уставный капитал компании составляет 1 млн рублей. Проект реализуется при поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Единственным акционером и управляющей структурой выступает московское АО "КС-Стратегический Альянс".
В числе ключевых участников также значатся ФГУП "Росморпорт", ПАО "Совкомфлот", АО "Корпорация развития Приморского края" и АО "Корпорация развития Камчатки". Такое партнёрство позволяет объединить государственные ресурсы и опыт частного бизнеса, что особенно важно для проектов подобного масштаба.
Базовый маршрут рассчитан на десять дней и стартует во Владивостоке. Далее лайнер направляется в Корсаков на Сахалине, затем посещает Курильские острова Итуруп и Кунашир, после чего завершает рейс в Петропавловске-Камчатском. На обратном пути предусмотрен заход на Командорские острова.
В дальнейшем география путешествий будет расширяться. Уже с 2027 года в маршрут планируют включить Магадан, Николаевск-на-Амуре и Шантарские острова в Охотском море. Таким образом, круизная линия постепенно охватит ключевые прибрежные территории Дальнего Востока.
Круизы будут выполняться на лайнере "Астория Нова". Судно оснащено восемью тематическими ресторанами и барами, театрально-концертным залом на тысячу мест, спа-комплексом, фитнес-центром и открытым бассейном. Формат рассчитан на сочетание комфорта и насыщенной экскурсионной программы в каждом порту захода.
"Судно станет комфортабельной плавучей гостиницей, а каждая остановка — уникальным путешествием с насыщенной экскурсионной программой. Это принципиально новый для России продукт", — отметил генеральный директор ООО "Интермарин круиз ферри менеджмент" Игорь Глухов.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, "Астория Нова" относится к тому же типу судов, что и лайнер "Астория Гранде", который уже выполняет круизы из Сочи по Средиземному морю. Новый проект должен адаптировать этот опыт под природные и логистические особенности Дальнего Востока.
В отличие от Средиземноморья или Карибского бассейна, дальневосточные круизы делают ставку не на пляжный отдых, а на природу, вулканы, океанские пейзажи и уникальные экосистемы. Здесь путешествие становится не только комфортным, но и исследовательским, что формирует особый туристический продукт.
Проект открывает доступ к труднодоступным регионам без сложной логистики и перелётов, создаёт новые рабочие места и стимулирует развитие портов. В то же время морские путешествия на Дальнем Востоке зависят от погодных условий и требуют высокой готовности инфраструктуры, что станет одним из ключевых вызовов.
Планируйте круиз заранее с учётом сезонности и погоды.
Уточняйте экскурсионную программу в каждом порту захода.
Готовьтесь к переменчивому климату и подбирайте экипировку.
Рассматривайте круиз как способ увидеть сразу несколько регионов за одну поездку.
Точные даты будут объявлены после завершения организационного этапа и подготовки судна.
Формат лайнера и инфраструктура рассчитаны на широкий круг пассажиров, включая семьи.
Да, уже заявлены планы по включению новых портов с 2027 года.
