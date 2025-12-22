Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Знаменитый промысел меняет формат: в центре Кирова готовят пространство нового типа

Интерактивный центр дымковской игрушки разместят на Спасской улице — гиды
Туризм

В Кирове готовятся к масштабному культурному проекту, который может заметно усилить туристическую привлекательность региона. В историческом центре города планируют открыть Всероссийский интерактивный центр дымковской игрушки — одного из самых узнаваемых народных промыслов России. Инициатива нацелена не только на сохранение традиций, но и на их современное переосмысление.

Киров. Предтеченская церковь
Фото: commons.wikimedia.org by ElenChdin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Киров. Предтеченская церковь

Где и как появится центр дымковской игрушки

Будущий центр планируют разместить на улице Спасской — в самом сердце исторического Кирова. Помещение для проекта уже подобрано. По замыслу организаторов, это будет не классический музей с витринами, а интерактивное пространство, рассчитанное на широкую аудиторию: туристов, семьи с детьми, дизайнеров и исследователей народного искусства.

К участию в проекте предложили присоединиться Сберу. Такое сотрудничество стало логичным продолжением успешного совместного опыта — ранее при участии компании в Кирове был построен фонтан в городском парке.

Переосмысление промысла и современный формат

Как отметил директор Центра развития туризма Кировской области Алексей Чепцов, задача будущего музея — не просто собрать коллекцию дымковских игрушек. В центре хотят показать, как традиционные узоры и образы могут органично вписываться в современную жизнь.

"Мы хотим переосмыслить культурный код дымковской игрушки и интегрировать его в современные предметы, одежду и повседневную среду", — рассказал директор Центра развития туризма региона Алексей Чепцов.

Экспозиция будет строиться с учётом интерактивных решений и мультимедийных форматов, вдохновлённых опытом масштабной выставки "Россия". Посетители смогут не только увидеть изделия, но и глубже понять символику орнаментов, технику росписи и историю промысла.

Продвижение дымковской игрушки как бренда региона

Власти Кировской области уже активно используют дымковскую игрушку как визуальный и культурный бренд. Этой зимой каток на Красной площади и ГУМ в Москве оформили в стилистике знаменитого промысла, что стало заметным элементом праздничного городского оформления.

Губернатор Кировской области Александр Соколов неоднократно подчёркивал, что дымковская игрушка ассоциируется с теплом, домом и семейным уютом. Включение этих образов в общественные пространства помогает формировать устойчивый и узнаваемый культурный образ региона.

Сравнение: традиционный музей и интерактивный центр

Классические музеи сосредоточены на сохранении и демонстрации экспонатов. Интерактивный центр, который планируют создать в Кирове, ориентирован на вовлечение посетителей. Здесь важны не только подлинные изделия, но и опыт взаимодействия, образовательные программы, мастер-классы и современный дизайн. Такой формат делает народный промысел более понятным и привлекательным для новой аудитории.

Плюсы и минусы проекта

Создание центра может укрепить статус Кирова как культурного и туристического направления, а также дать новый импульс развитию народных промыслов. Интерактивный формат расширяет аудиторию и делает традиционное искусство актуальным. В то же время проект потребует серьёзных вложений и продуманной концепции, чтобы сохранить баланс между традицией и современностью.

Советы шаг за шагом для будущих посетителей

  1. Планируйте визит в центр вместе с прогулкой по историческому центру Кирова.

  2. Обратите внимание на интерактивные зоны и мастер-классы.

  3. Ищите сувениры и современные предметы с дымковскими узорами.

  4. Посещайте временные выставки и образовательные программы.

Популярные вопросы о Всероссийском центре дымковской игрушки

Что такое дымковская игрушка

Это традиционный народный промысел Кировской области, известный глиняными фигурками с яркой росписью и геометрическими узорами.

Чем интерактивный центр будет отличаться от обычного музея

Посетители смогут взаимодействовать с экспозицией, изучать технологии росписи и видеть, как орнаменты используются в современном дизайне.

Когда планируется открытие центра

Точные сроки пока не объявлены, известно лишь, что помещение уже найдено и проект находится в стадии проработки.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
