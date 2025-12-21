Без баллонов и без скидок на высоту: она прошла маршрут, который ломает даже сильных

О ней говорят не только в среде альпинистов, но и далеко за её пределами. Она вошла в историю как первая словачка, поднявшаяся на Эверест без дополнительного кислорода, а затем закрепила репутацию, справившись и с К2 — горой, которую многие считают самой коварной среди восьмитысячников.
За громкими вершинами в её истории есть и "земная" сторона: длинные переходы, ультрабег и постоянная работа со страхом. Об этом сообщает TV True.
Эверест — 8 848 метров, высшая точка планеты, где организму приходится работать на пределе даже в хорошую погоду. В мае 2024 года Ленка Полачкова стала первой словачкой, поднявшейся на вершину без использования дополнительного кислорода. Такой стиль восхождения считается особенно требовательным: на высоте резко падает доступность кислорода, а любые решения — от темпа до питания — становятся критически важными.
Сама Ленка описывает момент на вершине неожиданно приземлённо — как короткий, почти ускользающий эпизод, который трудно удержать в памяти.
После таких экспедиций, признаётся она, в голове иногда остаётся странное ощущение: было ли это на самом деле или приснилось. В этом парадоксе и есть нерв больших высот — ты идёшь к цели месяцами, а сам момент "победы" длится секунды.
Если Эверест называют самой высокой вершиной мира, то К2 (8 611 м) часто называют самой сложной и опасной. В августе 2025 года сообщалось, что Полачкова поднялась на К2, причём без дополнительного кислорода. Маршрут Abruzzi Spur — классическая линия, которую многие экспедиции выбирают как "стандартный", но это не делает её простой.
Путь к таким вершинам почти всегда означает выбор снаряжения и стратегии: высотные ботинки, "кошки", страховочная система, каска, ледоруб, тёплая пуховка, очки с высокой степенью защиты, а также практичные вещи вроде термоса, энергетических батончиков и GPS-часов для контроля темпа и состояния. Здесь нет романтики ради романтики — всё упирается в безопасность и выживание.
Полачкова известна не только восхождениями. Её биография тесно связана с выносливостью: ультрабегом и многодневными маршрутами. В разных источниках упоминается, что она пробегала длинные дистанции, включая переходы по Пиренеям и многокилометровые проекты. Отдельно отмечали и благотворительный забег по Via Alpina: дистанция 2 123 км, набор высоты 96 500 м и 39 дней в пути. Есть упоминания и о её 500-километровом маршруте из Кошице в Братиславу.
Именно на контрасте между "вершинами" и "дорогой" звучит её мысль о сложности: иногда самое трудное — не то, что объективно опаснее, а то, что происходит прямо сейчас.
Внешне история Полачковой выглядит как череда побед. Но по смыслу это рассказ о том, как человек регулярно выбирает дискомфорт и неопределённость. Она подчёркивает: на экспедиции цель ясна, а в обычной жизни сложнее держать ритм, не расплескать силы и не утонуть в мелочах. Эта мысль особенно понятна тем, кто хотя бы раз готовился к большому старту — марафону, горному трейлу или серьёзному походу с рюкзаком, палаткой и горелкой.
Эверест чаще воспринимается как "главная вершина мира", но у неё много маршрутов и огромная инфраструктура экспедиций. К2 ниже по высоте, однако репутация у горы жёстче: сложный рельеф, переменчивые условия и высокая цена ошибки — именно поэтому она остаётся символом "чистой" сложности.
Если говорить о стиле без кислорода, то на обеих горах это требует ещё более аккуратной тактики: темпа, акклиматизации, питания и строгой дисциплины в решениях. Факт восхождения Полачковой на Эверест без дополнительного кислорода отдельно подчёркивали словацкие СМИ.
Такой выбор почти всегда вызывает споры: кто-то считает его честным мерилом мастерства, кто-то — неоправданным риском. В практическом смысле можно выделить несколько сторон.
Плюсы:
• меньше зависимость от баллонов и логистики кислорода;
• больше свободы в стиле восхождения и ощущение "чистого" спортивного результата;
• сильнее проявляется роль акклиматизации и грамотной стратегии.
Минусы:
• выше физиологическая нагрузка и уже "запас прочности" в зоне больших высот;
• меньше пространства для ошибок в темпе, погоде и самочувствии;
• восстановление может быть тяжелее, а риски — серьёзнее.
Собрать базу выносливости заранее: ходьба в гору, бег по пересечённой местности, силовая подготовка для спины и ног.
Проверить экипировку до экспедиции: ботинки, термобельё, пуховка, перчатки, очки, аптечка, треккинговые палки.
Отработать питание и воду: понять, что реально "заходит" на холоде и на нагрузке, и как поддерживать энергию без срывов.
Тренировать "голову": заранее продумать сценарии усталости, плохой погоды и вынужденных пауз, чтобы не ломаться психологически.
Делать ставку на дисциплину: в горах выигрывает не тот, кто "самый смелый", а тот, кто лучше держит режим.
Потому что она стала первой словачкой, поднявшейся на Эверест без использования дополнительного кислорода.
Сообщалось, что в августе 2025 года Полачкова достигла вершины К2, причём отмечалось, что восхождение было без дополнительного кислорода.
Источники связывают её с ультрабегом и длинными маршрутами, включая забег по Via Alpina протяжённостью 2 123 км за 39 дней, а также упоминания о маршруте Кошице-Братислава.
Фруктовые томаты черри удивляют сладким вкусом и необычной окраской. Какие сорта считаются самыми яркими и чем они отличаются от классических помидоров.