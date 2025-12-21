Без баллонов и без скидок на высоту: она прошла маршрут, который ломает даже сильных

Полачкова взошла на 8611 м и вошла в историю

О ней говорят не только в среде альпинистов, но и далеко за её пределами. Она вошла в историю как первая словачка, поднявшаяся на Эверест без дополнительного кислорода, а затем закрепила репутацию, справившись и с К2 — горой, которую многие считают самой коварной среди восьмитысячников.

За громкими вершинами в её истории есть и "земная" сторона: длинные переходы, ультрабег и постоянная работа со страхом. Об этом сообщает TV True.

Эверест без кислорода и ощущение, которое трудно удержать

Эверест — 8 848 метров, высшая точка планеты, где организму приходится работать на пределе даже в хорошую погоду. В мае 2024 года Ленка Полачкова стала первой словачкой, поднявшейся на вершину без использования дополнительного кислорода. Такой стиль восхождения считается особенно требовательным: на высоте резко падает доступность кислорода, а любые решения — от темпа до питания — становятся критически важными.

Сама Ленка описывает момент на вершине неожиданно приземлённо — как короткий, почти ускользающий эпизод, который трудно удержать в памяти.

После таких экспедиций, признаётся она, в голове иногда остаётся странное ощущение: было ли это на самом деле или приснилось. В этом парадоксе и есть нерв больших высот — ты идёшь к цели месяцами, а сам момент "победы" длится секунды.

К2: второй восьмитысячник и новая планка сложности

Если Эверест называют самой высокой вершиной мира, то К2 (8 611 м) часто называют самой сложной и опасной. В августе 2025 года сообщалось, что Полачкова поднялась на К2, причём без дополнительного кислорода. Маршрут Abruzzi Spur — классическая линия, которую многие экспедиции выбирают как "стандартный", но это не делает её простой.

Путь к таким вершинам почти всегда означает выбор снаряжения и стратегии: высотные ботинки, "кошки", страховочная система, каска, ледоруб, тёплая пуховка, очки с высокой степенью защиты, а также практичные вещи вроде термоса, энергетических батончиков и GPS-часов для контроля темпа и состояния. Здесь нет романтики ради романтики — всё упирается в безопасность и выживание.

Её "другая" дистанция: не только горы, но и тысячи километров

Полачкова известна не только восхождениями. Её биография тесно связана с выносливостью: ультрабегом и многодневными маршрутами. В разных источниках упоминается, что она пробегала длинные дистанции, включая переходы по Пиренеям и многокилометровые проекты. Отдельно отмечали и благотворительный забег по Via Alpina: дистанция 2 123 км, набор высоты 96 500 м и 39 дней в пути. Есть упоминания и о её 500-километровом маршруте из Кошице в Братиславу.

Именно на контрасте между "вершинами" и "дорогой" звучит её мысль о сложности: иногда самое трудное — не то, что объективно опаснее, а то, что происходит прямо сейчас.

Почему тема страха здесь не менее важна, чем тема рекордов

Внешне история Полачковой выглядит как череда побед. Но по смыслу это рассказ о том, как человек регулярно выбирает дискомфорт и неопределённость. Она подчёркивает: на экспедиции цель ясна, а в обычной жизни сложнее держать ритм, не расплескать силы и не утонуть в мелочах. Эта мысль особенно понятна тем, кто хотя бы раз готовился к большому старту — марафону, горному трейлу или серьёзному походу с рюкзаком, палаткой и горелкой.

Сравнение: Эверест и К2 с точки зрения задач и рисков

Эверест чаще воспринимается как "главная вершина мира", но у неё много маршрутов и огромная инфраструктура экспедиций. К2 ниже по высоте, однако репутация у горы жёстче: сложный рельеф, переменчивые условия и высокая цена ошибки — именно поэтому она остаётся символом "чистой" сложности.

Если говорить о стиле без кислорода, то на обеих горах это требует ещё более аккуратной тактики: темпа, акклиматизации, питания и строгой дисциплины в решениях. Факт восхождения Полачковой на Эверест без дополнительного кислорода отдельно подчёркивали словацкие СМИ.

Плюсы и минусы подхода "без дополнительного кислорода"

Такой выбор почти всегда вызывает споры: кто-то считает его честным мерилом мастерства, кто-то — неоправданным риском. В практическом смысле можно выделить несколько сторон.

Плюсы:

• меньше зависимость от баллонов и логистики кислорода;

• больше свободы в стиле восхождения и ощущение "чистого" спортивного результата;

• сильнее проявляется роль акклиматизации и грамотной стратегии.

Минусы:

• выше физиологическая нагрузка и уже "запас прочности" в зоне больших высот;

• меньше пространства для ошибок в темпе, погоде и самочувствии;

• восстановление может быть тяжелее, а риски — серьёзнее.

Как готовятся к большим высотам и длинным дистанциям

Собрать базу выносливости заранее: ходьба в гору, бег по пересечённой местности, силовая подготовка для спины и ног. Проверить экипировку до экспедиции: ботинки, термобельё, пуховка, перчатки, очки, аптечка, треккинговые палки. Отработать питание и воду: понять, что реально "заходит" на холоде и на нагрузке, и как поддерживать энергию без срывов. Тренировать "голову": заранее продумать сценарии усталости, плохой погоды и вынужденных пауз, чтобы не ломаться психологически. Делать ставку на дисциплину: в горах выигрывает не тот, кто "самый смелый", а тот, кто лучше держит режим.

Популярные вопросы о восхождениях Ленки Полачковой

Почему её подъём на Эверест считается историческим?

Потому что она стала первой словачкой, поднявшейся на Эверест без использования дополнительного кислорода.

Правда ли, что она поднялась на К2 без кислорода?

Сообщалось, что в августе 2025 года Полачкова достигла вершины К2, причём отмечалось, что восхождение было без дополнительного кислорода.

Чем она известна помимо гор?

Источники связывают её с ультрабегом и длинными маршрутами, включая забег по Via Alpina протяжённостью 2 123 км за 39 дней, а также упоминания о маршруте Кошице-Братислава.