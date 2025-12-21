Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ксения Качалина жила с кошками в условиях антисанитарии
Toyota, Subaru и Lexus возглавили рейтинг надёжности авто 2026 года
Лимон Мейера подходит для выращивания и плодоношения в квартире — Actualno
Праздничный стол превращает калории в шаги — индекс WeWard
Дроны собирают выдох китов без стресса, чтобы оценивать здоровье популяций
Соло-путешествия возвращаются с новым смыслом маршрутов
Отказ от телефона утром повышает концентрацию в начале дня — психологи
Русскую уху традиционно варят на воде с рыбой и картофелем — Allrecipes
Кофе, чай и молоко снижают усвоение препаратов железа — эндокринолог Шафранская

Без баллонов и без скидок на высоту: она прошла маршрут, который ломает даже сильных

Полачкова взошла на 8611 м и вошла в историю
Туризм

О ней говорят не только в среде альпинистов, но и далеко за её пределами. Она вошла в историю как первая словачка, поднявшаяся на Эверест без дополнительного кислорода, а затем закрепила репутацию, справившись и с К2 — горой, которую многие считают самой коварной среди восьмитысячников.

альпинист
Фото: ТГ Альплагерь "Актру" is licensed under free more info
альпинист

За громкими вершинами в её истории есть и "земная" сторона: длинные переходы, ультрабег и постоянная работа со страхом. Об этом сообщает TV True.

Эверест без кислорода и ощущение, которое трудно удержать

Эверест — 8 848 метров, высшая точка планеты, где организму приходится работать на пределе даже в хорошую погоду. В мае 2024 года Ленка Полачкова стала первой словачкой, поднявшейся на вершину без использования дополнительного кислорода. Такой стиль восхождения считается особенно требовательным: на высоте резко падает доступность кислорода, а любые решения — от темпа до питания — становятся критически важными.

Сама Ленка описывает момент на вершине неожиданно приземлённо — как короткий, почти ускользающий эпизод, который трудно удержать в памяти.

После таких экспедиций, признаётся она, в голове иногда остаётся странное ощущение: было ли это на самом деле или приснилось. В этом парадоксе и есть нерв больших высот — ты идёшь к цели месяцами, а сам момент "победы" длится секунды.

К2: второй восьмитысячник и новая планка сложности

Если Эверест называют самой высокой вершиной мира, то К2 (8 611 м) часто называют самой сложной и опасной. В августе 2025 года сообщалось, что Полачкова поднялась на К2, причём без дополнительного кислорода. Маршрут Abruzzi Spur — классическая линия, которую многие экспедиции выбирают как "стандартный", но это не делает её простой. 

Путь к таким вершинам почти всегда означает выбор снаряжения и стратегии: высотные ботинки, "кошки", страховочная система, каска, ледоруб, тёплая пуховка, очки с высокой степенью защиты, а также практичные вещи вроде термоса, энергетических батончиков и GPS-часов для контроля темпа и состояния. Здесь нет романтики ради романтики — всё упирается в безопасность и выживание.

Её "другая" дистанция: не только горы, но и тысячи километров

Полачкова известна не только восхождениями. Её биография тесно связана с выносливостью: ультрабегом и многодневными маршрутами. В разных источниках упоминается, что она пробегала длинные дистанции, включая переходы по Пиренеям и многокилометровые проекты. Отдельно отмечали и благотворительный забег по Via Alpina: дистанция 2 123 км, набор высоты 96 500 м и 39 дней в пути. Есть упоминания и о её 500-километровом маршруте из Кошице в Братиславу. 

Именно на контрасте между "вершинами" и "дорогой" звучит её мысль о сложности: иногда самое трудное — не то, что объективно опаснее, а то, что происходит прямо сейчас.

Почему тема страха здесь не менее важна, чем тема рекордов

Внешне история Полачковой выглядит как череда побед. Но по смыслу это рассказ о том, как человек регулярно выбирает дискомфорт и неопределённость. Она подчёркивает: на экспедиции цель ясна, а в обычной жизни сложнее держать ритм, не расплескать силы и не утонуть в мелочах. Эта мысль особенно понятна тем, кто хотя бы раз готовился к большому старту — марафону, горному трейлу или серьёзному походу с рюкзаком, палаткой и горелкой.

Сравнение: Эверест и К2 с точки зрения задач и рисков

Эверест чаще воспринимается как "главная вершина мира", но у неё много маршрутов и огромная инфраструктура экспедиций. К2 ниже по высоте, однако репутация у горы жёстче: сложный рельеф, переменчивые условия и высокая цена ошибки — именно поэтому она остаётся символом "чистой" сложности. 

Если говорить о стиле без кислорода, то на обеих горах это требует ещё более аккуратной тактики: темпа, акклиматизации, питания и строгой дисциплины в решениях. Факт восхождения Полачковой на Эверест без дополнительного кислорода отдельно подчёркивали словацкие СМИ.

Плюсы и минусы подхода "без дополнительного кислорода"

Такой выбор почти всегда вызывает споры: кто-то считает его честным мерилом мастерства, кто-то — неоправданным риском. В практическом смысле можно выделить несколько сторон.

Плюсы:
• меньше зависимость от баллонов и логистики кислорода;
• больше свободы в стиле восхождения и ощущение "чистого" спортивного результата;
• сильнее проявляется роль акклиматизации и грамотной стратегии.

Минусы:
• выше физиологическая нагрузка и уже "запас прочности" в зоне больших высот;
• меньше пространства для ошибок в темпе, погоде и самочувствии;
• восстановление может быть тяжелее, а риски — серьёзнее.

Как готовятся к большим высотам и длинным дистанциям

  1. Собрать базу выносливости заранее: ходьба в гору, бег по пересечённой местности, силовая подготовка для спины и ног.

  2. Проверить экипировку до экспедиции: ботинки, термобельё, пуховка, перчатки, очки, аптечка, треккинговые палки.

  3. Отработать питание и воду: понять, что реально "заходит" на холоде и на нагрузке, и как поддерживать энергию без срывов.

  4. Тренировать "голову": заранее продумать сценарии усталости, плохой погоды и вынужденных пауз, чтобы не ломаться психологически.

  5. Делать ставку на дисциплину: в горах выигрывает не тот, кто "самый смелый", а тот, кто лучше держит режим.

Популярные вопросы о восхождениях Ленки Полачковой

Почему её подъём на Эверест считается историческим?

Потому что она стала первой словачкой, поднявшейся на Эверест без использования дополнительного кислорода.

Правда ли, что она поднялась на К2 без кислорода?

Сообщалось, что в августе 2025 года Полачкова достигла вершины К2, причём отмечалось, что восхождение было без дополнительного кислорода.

Чем она известна помимо гор?

Источники связывают её с ультрабегом и длинными маршрутами, включая забег по Via Alpina протяжённостью 2 123 км за 39 дней, а также упоминания о маршруте Кошице-Братислава.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Парные силовые упражнения развивают прикладную силу
Новости спорта
Парные силовые упражнения развивают прикладную силу
Длина земных суток около 19 часов сохранялась почти миллиард лет — Earth
Наука и техника
Длина земных суток около 19 часов сохранялась почти миллиард лет — Earth
Популярное
Сладкие, как конфеты: пять сортов черри, которые превращают грядку в фруктовую тарелку

Фруктовые томаты черри удивляют сладким вкусом и необычной окраской. Какие сорта считаются самыми яркими и чем они отличаются от классических помидоров.

Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Главный тренд зимы-2026 — лаконичные шубы без декора
Зима-2026 диктует свои правила: какие шубы выглядят статусно, а какие превращают образ в прошлое
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Пока другие зреют, этот уже едят: томат, что даёт медовые плоды с рекордной скоростью
Гены окружения влияют на микробиом кишечника — Nature Communications Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Блокировка в Euroclear превратилась в лавину исков: российские инвесторы требуют компенсации за застрявшие активы
Огуречный хит рвёт продажи: всего 15 кустов дают мешки урожая — семена заканчиваются молниеносно
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Последние материалы
Венок из картофеля заменяет флористическую пену — Джемма Логан
Грюйер и пармезан создают румяную корочку при запекании
Toyota, Subaru и Lexus возглавили рейтинг надёжности авто 2026 года
Лимон Мейера подходит для выращивания и плодоношения в квартире — Actualno
Челлендж из 10 отжиманий наращивает мышцы без оборудования, обещает Men's Health
Перенос гриппа на ногах повышает риск пневмонии — инфекционист Чуланов
Праздничный стол превращает калории в шаги — индекс WeWard
Дроны собирают выдох китов без стресса, чтобы оценивать здоровье популяций
Конвекция — режим духовки с принудительным обдувом
Умеренный бег снижает уровень кортизола у женщин 40+
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.