События диктуют маршруты: Олимпиада и фестивали разгоняют спрос на поездки раз в жизни

Соло-путешествия возвращаются с новым смыслом маршрутов

В 2026 году путешествия всё чаще будут напоминать не "отпуск на две недели": коротко, ярко и под конкретную цель. Молодые туристы готовы лететь далеко ради концерта, нового вкуса или пары дней в городе, который красиво смотрится в сторис, а затем так же быстро возвращаться к привычному ритму.

Фото: https://unsplash.com by Michal Mokrzycki is licensed under Free Женщина в аэропорту

Одновременно растёт запрос на тишину — поездки к национальным паркам и в места, где проще выдохнуть и отвлечься от экранов. Об этом говорится в Korea Herald.

Сверхкороткие выезды за границу: два дня вместо длинного отпуска

Одна из самых заметных перемен — популярность международных поездок на один-два дня. Такой формат особенно активно выбирают представители поколения Z: вместо неспешного отдыха им ближе плотный маршрут, где каждая часть дня занята впечатлениями. Логика простая: лучше несколько коротких "приключений" в течение года, чем одна длинная поездка, которая требует большого бюджета и сложной подготовки.

Социальные сети подталкивают к этому стилю: если событие или место "в тренде", многие готовы пересечь континент ради музыки, еды и погружения в культуру. При этом ставка чаще делается на оживлённые города, а не на курорты. В таком путешествии важны не лежаки и "всё включено", а ощущение, что ты успел увидеть, попробовать и прожить что-то новое.

Города, которые особенно интересуют поколение Z

Среди направлений, привлекающих молодых путешественников, выделяются Буэнос-Айрес, Мехико и Марракеш. Отдельно Airbnb отмечает Пусан как город, который быстро набирает популярность по всему миру. Туристы приезжают во второй по величине город Южной Кореи ради прогулок вдоль побережья, ночных рынков и уличной еды, а также ради впечатлений "с участием" — например мастер-классов по корейской кухне или посещения выставок современного искусства.

Здесь важен сдвиг в ожиданиях: городская поездка уже не ограничивается музеями и классическими экскурсиями. Людям нужны занятия, в которых можно почувствовать себя не зрителем, а участником — будь то кулинарный урок, дегустация или тематическая прогулка с местным гидом.

Отдых от экранов и возвращение к природе

Параллельно усиливается другая линия — желание "отключиться" от постоянного онлайна и восстановиться на свежем воздухе. Во многих странах растёт спрос на жильё рядом с национальными парками, что связывают с общей тенденцией к психологическому оздоровлению через природу. Люди выбирают маршруты, где важны тропы, виды, тишина и простой распорядок дня.

Интерес смещается и к направлениям возле охраняемых природных территорий: в материалах упоминаются Крит и Сардиния, а также национальный парк Уджунг-Кулон в Индонезии. В США количество поисковых запросов, связанных с проживанием рядом с национальными парками, выросло более чем на 30%, причём особенно заметно это среди тех, кто путешествует в одиночку.

Путешествия "под событие": спорт, фестивали и даты, которые диктуют маршрут

Крупные культурные и спортивные мероприятия всё сильнее формируют туристические планы. По данным Airbnb, почти две трети самых популярных дат и направлений на следующий год совпадают с громкими событиями — среди них зимние Олимпийские игры Милан-Кортина 2026, чемпионат мира по футболу и крупные музыкальные фестивали, включая Coachella. В периоды проведения мероприятий поисковая активность резко растёт, что подтверждает устойчивый спрос на поездки формата "раз в жизни".

Такие поездки обычно требуют большей собранности: билеты, жильё, трансфер и страховка становятся частью "пакета", а спонтанность уходит в мелочи — например выбор района, кафе и дополнительных активностей.

Соло-поездки возвращаются, но с другим смыслом

Ещё одна тенденция — рост интереса к одиночным путешествиям. Причина не столько в отсутствии компании, сколько в стремлении к самопознанию и более спокойному отдыху. Для соло-туристов важны безопасность, понятная логистика и "мягкие" впечатления — прогулки, видовые места, оздоровительные практики, возможность побыть наедине с собой.

Airbnb выделяет направления, которые набирают популярность у одиночных путешественников: Тромсё в Норвегии, архипелаг Флорида-Кис и регион Алгарве в Португалии. Их объединяет сочетание природы, красивых маршрутов и атмосферы, где не нужно постоянно быть "в движении".

Еда как опыт, а не просто ужин

Гастрономические путешествия тоже меняются. Людям недостаточно просто сходить в ресторан: востребованы мастер-классы по выпечке, дегустации вин и практические занятия, где можно научиться готовить местные блюда. В таком формате еда становится способом лучше понять культуру — через рынки, семейные рецепты и маленькие детали, которые не найдёшь в стандартной экскурсионной программе.

Среди городов, которые воспринимаются как центры гастрономических впечатлений, в исследовании упоминаются Париж, Токио и Лиссабон. Важно, что эти впечатления часто "привязаны" к людям: занятия с шефами, локальные дегустации, тематические прогулки по кварталам с уличной едой.

Классический отпуск и поездка нового формата

Классический отпуск обычно строится вокруг длительности: неделю или две живёшь в одном месте, постепенно переключаясь на отдых. Путешествия 2026 года всё чаще строятся вокруг смысла и повода. Сверхкороткий выезд в город ради концерта, уик-энд в другой стране ради новой кухни или несколько дней у национального парка ради перезагрузки могут дать больше эмоций, чем длинная поездка без чёткого сценария.

При этом "новый формат" не отменяет привычные направления, а скорее дополняет их. Просто критерии выбора меняются: важнее не расстояние и не количество дней, а импульс, личный интерес и ощущение, что поездка действительно "про тебя".

Плюсы и минусы трендов путешествий 2026

Путешествия становятся более разнообразными, но у каждого направления тренда есть обратная сторона. Это помогает планировать реалистичнее.

Плюсы:

• проще встроить поездки в график благодаря коротким форматам и уик-эндам;

• больше возможностей для "точечных" впечатлений: события, гастро-активности, мастер-классы;

• рост интереса к природе поддерживает отдых на свежем воздухе и восстановление;

• соло-поездки дают свободу маршрута и темпа.

Минусы:

• сверхкороткие поездки требуют плотной логистики и могут утомлять;

• путешествия под события часто дороже из-за всплеска спроса на жильё и билеты;

• популярные "инстаграмные" места быстрее перегружаются туристами;

• для одиночных поездок важнее заранее продумать безопасность и маршрут.

Как путешествовать в 2026 году без лишней суеты

Сформулируйте цель поездки одним предложением: событие, кухня, природа, перезагрузка, обучение. Для уик-энда за границей планируйте максимум 2-3 ключевых активности в день, оставляя время на дорогу и отдых. Если едете на фестиваль или спортивное событие, бронируйте жильё и транспорт заранее, а район выбирайте с учётом ночной логистики. Для поездок к национальным паркам проверьте сезонность, доступность троп и правила посещения охраняемых территорий. В соло-путешествии выбирайте понятные маршруты, сохраните офлайн-карты и держите базовый "план Б" на случай изменения погоды или расписания.

Популярные вопросы о трендах путешествий 2026

Что такое "сверхкороткая международная поездка" и кому она подходит?

Это выезд за границу на 1-2 дня, чаще в городской формат. Он подходит тем, кто любит насыщенный ритм, готов планировать логистику и хочет больше коротких впечатлений в течение года.

Как выбрать направление, если хочется природы, но без сложного трекинга?

Ищите жильё рядом с национальными парками или охраняемыми территориями, где есть короткие маршруты и удобные подъезды. Такой вариант сочетает свежий воздух, красивые виды и комфортный темп.

Что лучше: поездка "под событие" или спонтанный уик-энд?

Если цель — "раз в жизни" впечатление, событие даёт сильный эмоциональный якорь, но требует бюджета и планирования. Спонтанный уик-энд обычно проще и дешевле, зато может быть менее насыщенным по эмоциям.